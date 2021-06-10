Время – главная ценность. Почему жителям Хрустального Парка не придется тратить его на поездки в город

Загородный мини-город – так называют авторы Хрустального Парка свой проект. Детские сады, школа искусств, торговые центры, кофейни, спортзал, медицинский центр – у жителей микрорайона будет буквально вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Какие объекты уже работают? И почему такой уровень инфраструктуры возможен далеко не в каждом проекте? На вопросы Газеты Дело ответила Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент».

Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент»

Фото А.Федорова

Микс для единомышленников

Кристина, сценарии городской и загородной жизни часто противопоставляют. В одном из интервью вы говорили, что Хрустальный Парк – это загородный мини-город. Какой образ жизни складывается в этом случае – городской или загородный?

– Это совершенно новый образ жизни, его сложно описать. Здесь, конечно, не загородная жизнь в классическом, стереотипном восприятии – в лесу, подальше от цивилизации, с домами и заборами. Но это и не городской муравейник, где тебе невольно приходится жить жизнью всех своих соседей. Здесь, с одной стороны, сохраняется городской ритм, но при этом ты отдыхаешь, взаимодействуешь с природой. Это очень интересный микс.

Как вы к нему пришли?

– Мне кажется, что и поселок Хрустальный по дороге на Мельничную Падь, и микрорайон Хрустальный Парк на Байкальском тракте мы создавали под свой образ жизни и искали единомышленников. Мы очень мобильны, но создаем комфорт вокруг себя. Я сама живу в Хрустальном. Не люблю ездить в город, честно: мне не нравятся машины, толпы людей. А здесь – простор, воздух. Но при этом есть кафе, магазин, салон красоты – все возможности. В Хрустальном Парке их будет еще больше.

Как выглядят ваши единомышленники? Каких людей привлекает жизнь в загородном микрорайоне?

– В Хрустальном Парке уже введено в эксплуатацию пять жилых кварталов: Итальянский, Испанский, Чешский, Финский и квартал Vila. Это около двух тысяч жителей. В этом году введем Французский квартал и начнем строительство еще трех: Австрийского, Немецкого и Греческого. Кто-то уже живет в микрорайоне, кто-то еще делает ремонт. В основном, это семьи с детьми, люди от 23 до 45 лет. Также есть и «возрастная» аудитория – родители, чьи дети проживают рядышком. Многие семьи живут у нас поколениями.

Фото из архива компании

Чем привлекает Хрустальный Парк молодых родителей?

– Мы все хотим жить «здесь и сейчас», поэтому в первую очередь Хрустальный Парк выбирают люди, у которых маленькие дети и которые сразу могут получить нужную инфраструктуру и комфорт: детские и спортивные площадки, безопасные велодорожки, детский сад и дополнительные занятия. Но дети растут – и наша инфраструктура растет вместе с ними. Мы, например, проектируем дополнительные объекты для подростков: скейт-парк, даже Tik-Tok-площадь.

Жизнь за городом у многих ассоциируется с постоянными разъездами, когда мама превращается в «профессионального водителя» и возит детей в садик, школу, на разные кружки. Я так понимаю, это не ваш сценарий?

– Не наш. В Хрустальном Парке уже работает муниципальный детский сад. Запланировано строительство второго, а также общеобразовательной школы с бассейном и школы искусств. Готовится к запуску многофункциональный центр, где будут проводиться дополнительные занятия для детей – это коммерческое помещение приобрели наши жители.

Детский сад в микрорайоне Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Многие семьи осознают актуальность переезда из плотной городской застройки в загородный микрорайон. Например, ребенок идет в первый класс – у нас здесь проблемы нет: пока наша школа будет строиться, он пойдет в «Космическую» в Молодежном. От нее к нам ходит школьный автобус. Если мама на работе с утра до вечера, ребенок сможет утром сам прийти на остановку – его заберут, потом привезут обратно, и он сможет опять же самостоятельно вернуться домой или сходить на секции, кружки. Родители осознают, что инфраструктура Хрустального Парка начинает подходить под их образ жизни.

То, что мы задумывали, начинает воплощаться в жизнь в реальных историях людей. И это здорово, потому что микрорайон все-таки создается не только застройщиком или администрацией, он создается людьми. Их истории, их образ жизни диктуют нам то направление, в котором должен развиваться Хрустальный Парк.

Проект общеобразовательной школы в микрорайоне Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Карта активностей

Для молодых людей важны не только социальные объекты и развитие детей, но и вопрос личного досуга. Многие именно поэтому не уезжают из города – не хотят потерять возможность общаться, проводить время за пределами дома. Какие сценарии возможны в Хрустальном Парке?

– Сейчас мы как раз создаем у себя онлайн-карту активностей Хрустального Парка, которая предложит эти сценарии и включит не только элементы благоустройства: многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, парковые территории, но и коммерческие объекты: куда можно пойти вечером, чтобы выпить кофе, где купить свежий хлеб или другие продукты и так далее.

Один магазин уже открылся, скоро заработают и другие торговые точки и кафе, а также многофункциональная коммерческая площадь, где будут работать различные обучающие секции для школьников: английский язык, изобразительное искусство, робототехника. Это здание расположено напротив детского сада. Очень удобно: забираем ребенка, переходим дорогу, отводим на кружок – в это время можно посидеть в кафе, прогуляться в парке.

Эта первоначальная инфраструктура должна закрыть потребности первых жителей. Позже карта активностей пополнится и другими объектами: для качественного благоустройства нужно время.

Генплан микрорайона Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Как понять, что на самом деле нужно жителям, не просчитаться в проектировании коммерческих объектов?

– Нужно общаться, разговаривать. Все: и коммерческие, и социальные объекты, и благоустройство – рождается из опыта и обратной связи от тех людей, которые уже проживают на территории Хрустального Парка. Мы постоянно анализируем, чего жителям не хватает, и планируем новые объекты.

Например, хотим обеспечить медицинское обслуживание. Да, в Молодежном есть поликлиника. Но было бы здорово, чтобы можно было никуда не ехать и получить консультацию базовых врачей – педиатра, терапевта – и сдать анализы прямо в Хрустальном Парке. Поэтому уже сейчас ищем инвестора для строительства медицинского центра – такой проект необходимо прорабатывать вместе с застройщиком с нуля.

Хочется найти инвестора и на бассейн – причем не только закрытый, в многофункциональном спортивном комплексе, но и уличный, на летний период. Это не требует больших инвестиций, а окупаемость получается высокая. Популярна сейчас тема с развитием качественных бань. У нас очень красивая парковая территория и рядом залив – есть возможность предоставлять земельные участки под такие оздоровительные комплексы, полноценные СПА-центры.

А большой супермаркет планируете? Спортивный центр для взрослых?

– Конечно. Супермаркеты, спортивный центр и различные мелкие коммерческие помещения будут реализованы в рамках торговых центров. Наш партнер проектирует два, в разных частях микрорайона: один площадью 1000 кв. м, второй – 2000. Там можно будет арендовать помещения под ремонт обуви, цветочный магазин, аптеку, прием прачечной, кофе с собой.

Фото из архива компании

Помимо этого, у нас есть десять объектов по 80 квадратных метров для полноценных магазинчиков: шесть на въезде в поселок и четыре в Финском квартале, ближе к будущим школам. В центральной части микрорайона планируется торговая улица и базар – площадь с универсальными прилавками, где наши жители, например, каждую субботу смогут устраивать свою ярмарку – продавать свежие овощи, рассаду, то, что делают своими руками. Опыт Хрустального показал: у наших жителей золотые руки!

Вы рассказывали, что среди инвесторов, покупающих коммерческие объекты, немало жителей самого микрорайона. Принцип «здесь живу – здесь работаю» по-прежнему актуален?

– Да. В Хрустальном Парке многие коммерческие объекты куплены самими жителями. Либо люди купили вначале торговые площади, а потом приобрели себе жилье. В любом случае, мы понимаем, что наши жители хотят создавать себе комфортные условия: жить и работать в одном месте, заниматься своим развитием, развитием своих детей, спортом, не выходя из микрорайона, не выезжая в город. Все стараются минимизировать свои передвижения: время очень важно и ценно.

Фото из архива компании

Девелопмент коммерческой недвижимости – новая для вас сфера. Будете наращивать компетенции сами или пойдете по пути коллаборации с партнерами-профессионалами?

– У нас есть опыт содержания административного многофункционального комплекса в поселке Хрустальный. Но мы понимаем, что все-таки каждый должен заниматься тем делом, в котором он профессионал. Мы создаём среду, занимаемся полноценным девелопментом, от проектирования до строительства и эксплуатации. В коммерческой недвижимости идем по пути сотрудничества. Например, торговые центры реализуют наши партнеры. Они специально привлекали московских консультантов, которые помогли разработать концепцию, определить, что в них необходимо разместить.

Коммерческая инфраструктура в Хрустальном Парке будет доступна только жителям микрорайона?

– Нет, почему. Окружение Хрустального Парка: жители различных коттеджных поселков, ДНТ, Новолисихи – думаю, тоже очень заинтересованы в появлении таких объектов поблизости. Сейчас ближайшая инфраструктура – ТЦ «Новая дача». Это удобно: всего 5 минут на машине. Но хочется большего.

Мы планируем, в том числе, маршрут общественного транспорта, который будет проходить по микрорайону вдоль ключевых объектов инфраструктуры и не нарушит при этом приватности отдельных кварталов.

Фото из архива компании

Нужны люди

Все, что вы рассказали, звучит очень здорово. Жить за городом без потери городского комфорта – мечта. Почему не во всех поселках такое возможно?

– Все упирается в плотность застройки: чтобы коммерческая инфраструктура окупилась, необходимы люди. Никто не будет заниматься столь большой благотворительностью, чтобы построить все это в коттеджном поселке с индивидуальными домами. Да и построить – это полдела. Чтобы коммерческие площади работали, это должно быть выгодно.

То же касается и социальной инфраструктуры: вся инициатива по развитию этих объектов лежит на застройщике. Например, школы, детские сады, которые будут построены – мы тратим немалые деньги, чтобы их запроектировать. Все это ложится на стоимость квадратного метра. Если мы возьмем меньшую плотность застройки, меньшее количество людей, то стоимость затрат на создание такой инфраструктуры будет чрезвычайно высока – мы выйдем из бюджета покупки и попросту не сможем продать такую дорогую недвижимость.

Проект школы искусств в микрорайоне Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Хрустальный Парк, рассчитанный на 10 тысяч жителей, дает нам хорошие возможности создать городской формат жилья, но со всеми преимуществами загородной жизни.

10 тысяч жителей... У нас в Байкальске живет 12,5 тысяч. Проектирование фактически городских масштабов требует серьезных компетенций. И цена ошибки здесь, должно быть, очень высока?

– Малоэтажный девелопмент – это очень сложный бизнес для застройщика, здесь нет сверхрентабельности. И каждая ошибка, действительно, стоит очень дорого. Почему в России 9 из 10 коттеджных поселков проваливаются? Как раз потому, что здесь цена ошибки очень велика, и выбраться из проблемной ситуации бывает крайне сложно.

Мы постоянно все считаем, анализируем. У нас 100 гектаров, 56 из них мы застраиваем. И вся экономика проекта сейчас рассчитана на то, чтобы реализовать все социальные и коммерческие объекты инфраструктуры, парковую территорию – мы не можем пожертвовать практически ни одним домом.

Не было мысли, что, наверное, можно было подойти к вопросу проще, где-то сэкономить?

– Да, наверное, мы могли бы всё бросить и строить как все. Тогда мы бы сократили объем благоустройства в разы. Но для нас это очень важно, потому что нам все-таки нравится то, что мы делаем, мы получаем от этого большое удовольствие, и для нас очень важен итоговый результат.

Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент»

Фото А.Федорова

Хрустальный Парк – уникальный семейный микрорайон на 14 км Байкальского тракта. Окружен лесом с одной стороны и заливом – с другой. Территория микрорайона разделена на 15 кварталов, каждый из которых создает уникальную среду для жизни за счет стилизации под лучшие парки мира и архитектурные достопримечательности разных стран. По своим размерам микрорайон напоминает небольшой, но уютный город с собственной инфраструктурой, дорогами, школами, детскими садами, спортивными и детскими площадками, магазинами и парками. В Хрустальном Парке каждый сможет найти подходящее жилье для себя и своей семьи – на территории кварталов-парков представлены различные типы застройки: частные коттеджи, уютные таунхаусы, дуплексы с рациональной планировкой, а также квартиры различных площадей.

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