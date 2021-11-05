Газета Дело
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии
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«Спорт – это образ жизни». Как проводят свободное время жители Хрустального Парка [05.11.2021]Мальчишки мчатся на самокатах по велосипедной дорожке. Поклонницы скандинавской ходьбы разминаются перед прогулкой. На футбольном поле ребята готовятся к очередному матчу. Спорт в микрорайоне Хрустальный Парк на Байкальском тракте – одно из любимых увлечений жителей. Как говорит коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко, ЗОЖ – это не просто веяние моды, а часть того уникального образа жизни, который складывается в пригородном мини-городе. Вместе с Кристиной мы прогулялись по Хрустальному Парку и убедились, что, живя здесь, просто невозможно не заняться спортом.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Байкальский Центр Тренинга. Сергей Спивак. 3-4 декабря г.Иркутск [05.11.2021]Полный курс интернет-рекламы за 2 дня
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [05.11.2021]
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В мобильном приложении "КонсультантПлюс: Основные документы" добавлены новости законодательства [05.11.2021]Обновилось некоммерческое мобильное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы". В приложение добавлены ежедневные новости - об изменениях законодательства, новых разъяснениях ведомств и судов.
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Город или загород? Как выбрать место для жизни [03.11.2021]Спрос на загород бьет все рекорды: этот формат жизни становится по-настоящему популярным. Но так ли на самом деле нужно каждому уезжать из Иркутска? Своим опытом поделились девелопер Антон Кондратьев, который уже 10 лет живет в загородном поселке, убежденный горожанин, владелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев и маркетолог проекта «Горизонт» Дарья Володичева.
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Уходим в цифру, инвестируем и мечтаем уехать: как изменился «Портрет сибиряка» после пандемии [29.10.2021]Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь и породила новые финансовые привычки. Мы стали больше экономить и сберегать, разумнее тратить, с легкостью перешли в цифровые каналы и перестроились на гибридный формат работы. Как изменился портрет сибиряка во время пандемии, чему стоит радоваться, а где бить тревогу? О результатах масштабного исследования* на пресс-конференции рассказал управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.
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Идеальный загород для городских жителей. 7 вопросов о «Коттеджных кварталах» в «Патроны Парке» [08.10.2021]В поселке «Патроны Парк», рядом с заливом и лесом, строится третий «Коттеджный квартал». Необычный формат загородной жизни многим пришелся по душе: в первых кварталах уже кипит жизнь. Покупателей коттеджей в третьем ждет ноу-хау от девелопера: дома будут продаваться готовыми, в «белой» отделке. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов убежден, что это – своевременный шаг в развитии рынка загородной недвижимости.
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«Сервис – задача номер один». Юлия Иртегова, директор территориального офиса Росбанка в Иркутске, – о новом офисе и технологиях [08.10.2021]В начале сентября Росбанк открыл новый офис в центре Иркутска. Несмотря на бурное развитие цифровых технологий, в банке подтверждают, что живое общение по-прежнему ценится клиентами. Чем гордится банк со 150-летней историей? На чем делает ставку в работе? Директор территориального офиса Росбанка в Иркутске Юлия Иртегова ответила на вопросы Газеты Дело.
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Где выбрать место для своего бизнеса? [08.10.2021]Выбор помещения под свое дело – одно из самых ответственных решений для предпринимателя. Удачное расположение офиса, магазина, кафе, образовательного центра или спортклуба напрямую влияет на успех дела. Сейчас среди собственников бизнеса популярностью пользуется не только центральная часть Иркутска, но и спальные районы, особенно новостройки. Это не удивительно: для новоселов важно, чтобы вся необходимая инфраструктура была в шаговой доступности.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [08.10.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [08.10.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [08.10.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [08.10.2021]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [08.10.2021]
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Своя территория. Как семья Осипенко переехала в «Патроны Парк» [07.10.2021]«Нам очень нравится здесь жить. Много места, где можно погулять – на самокатах покататься, побегать», – рассказывают о своей загородной жизни семилетние Маруся и Саша Осипенко. По словам их мамы, Натальи, именно рождение девочек сподвигло семью сменить городскую квартиру на свой дом в сосновом лесу. Почему выбор пал на «Коттеджные кварталы» в «Патроны Парке»? С какими трудностями пришлось столкнуться при ремонте и отделке? Как решился «школьный» вопрос? И чего пока не хватает в поселке?
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В ЖК «Сибиряков» запустили продажу квартир по траншевой ипотеке [06.10.2021]Программа позволяет снизить ежемесячные платежи по ипотеке до трех раз*. Суть ипотеки траншами в возможности выбирать ипотечный кредит частями, ежемесячный платеж выплачивается только с выбранной части ипотечного кредита.
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Офис будущего: как выглядит новый дом «Слаты» в Иркутске [06.10.2021]Новым пятиэтажным офисом гордятся все сотрудники «Слаты» в Иркутске: от рядовых работников до топ-менеджеров. И на то есть причины: просторное и светлое пространство общей площадью 3400 кв. м напоминает штаб-квартиру технологической компании мирового уровня: здесь все оборудовано по последнему слову техники, а рабочие места формата open space сочетаются с удобными релакс-зонами. В компании уверены: «Новый дом – новая жизнь», и строят амбициозные планы по развитию торговой сети. Команда Газеты Дело одной из первых прогулялась по новому офису «Слаты» и пообщалась с сотрудниками.