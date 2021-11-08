«ESG – будущее, которое уже наступило». Александр Афанасьев, Росбанк, – об инвестициях нового времени

Депозиты остаются в прошлом: в 2020 году даже самые консервативные инвесторы обратили внимание на фондовый рынок. Почему тема ESG так популярна среди инвесторов сегодня? Есть ли в «модных» инвестициях реальная доходность? Какие альтернативные варианты вложений предпочитают состоятельные клиенты? Можно ли заработать на живописи и виноградниках? Александр Афанасьев, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking, ответил на вопросы Газеты Дело.

Александр Афанасьев, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking

Фото из архива компании

Альтернатива депозитам

Александр, ставки по депозитам после долгого перерыва снова пошли в рост. Вкладчики хлынут в банки? Или инвестиционные инструменты не сдадут позиций?

– На самом деле, сегодня существует достаточно сильная альтернатива депозитам. Сегодня все банки предлагают накопительные счета, на которые начисляются проценты. Денежные средства ликвидны – соответственно, ими можно пользоваться. Они не «замораживаются», как на депозитах, и это позволяет вовремя зайти в рынок ценных бумаг.

2020 год подтолкнул многих вкладчиков стать инвесторами. И они смогли оценить ту доходность, которую может дать фондовый рынок. Да, ключевая ставка выросла, и ставки по депозитам пойдут вверх – но рынок акций все равно показывает большую доходность.

Особенно если речь идет о валютных вложениях?

– Да, сегодня депозиты в долларах, да и в евро дают не только нулевую доходность, но и отрицательную. При этом, купив облигацию – один из самых консервативных вариантов инвестиций – «голубой фишки» в долларах, можно спокойно, практически без риска заработать 1,5-2% в валюте.

Буквально за пять лет рынок инвестиций очень сильно поменялся, изменились и технологии. Предложение сегодня – разнообразное, и каждый инструмент найдет своего инвестора.

ESG – больше, чем мода

Если говорить о текущих предпочтениях инвесторов, то что они выбирают? Рынок акций сейчас, как говорят, «на хаях» – заходить страшно.

– Каким бы рискованным ни был инвестор, в его портфеле, как правило, присутствуют облигации, по которым он постоянно получает заранее известный купон.

Что касается рынка акций, то, несмотря на то, что он «на хаях», есть интересные варианты. Например, сегодня популярна тема ESG. Если раньше это была просто аббревиатура, то сейчас все об этом говорят. Портфели многих инвесторов сегодня состоят из инвестиций, связанных с ESG.

У вашего банка тоже есть ESG-стратегия?

– Да, мы, как и многие другие компании, стремимся к устойчивому развитию, следуя всем трем правилам: экология, социальная ответственность, корпоративное управление. Уверен, что в долгосрочной перспективе такие инвестиции должны показать хороший результат.

ESG – тема, конечно, модная, но не будет ли это краткосрочным трендом?

– Нет, эта тема с нами надолго. В Великобритании после 2025 года уже нельзя будет приобрести автомобиль с обычным двигателем, только электромобиль. Департамент финансов Москвы выпустил первую «зеленую» облигацию. Сегодня каждый бизнес так или иначе стремится соблюдать этот тренд. Международные управляющие компании уже выбирают в состав своих портфелей ценные бумаги компаний, соответствующих определенному уровню ESG. Это однозначно больше, чем модный тренд. ESG – это будущее, которое наступило.

Какие стратегии, связанные с ESG, предлагает своим клиентам Росбанк?

– У нас немало предложений, связанных с социально ответственными компаниями. Вот как звучит описание одного из международных фондов, который мы предлагаем: «Динамическая корзина нескольких тематических инвестиций, включающая экологию воды и земли, цифровые технологии, здоровье, энергетику нового поколения». В прошлом году этот фонд показал доходность около 40%. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что для успешных инвестиций эта тема в портфеле должна быть обязательно. Это – устойчивое развитие.

Вино, картины, замки

Какие альтернативные виды вложений доступны клиентам Росбанка Private Banking? Вино, раритетные автомобили, предметы искусства – вы предлагаете такие варианты инвестиций?

– Конечно. Societe Generale Group, частью которой является Росбанк, – это международная финансовая группа, и альтернативным инвестициям мы уделяем внимание. К слову, руководитель Росбанк L’Hermitage Private Banking Улан Илишкин сам пишет картины.

И продает клиентам?

– Да. А все вырученные средства идут на благотворительность в несколько фондов. ESG-стратегия в действии (улыбается).

Что касается альтернативных инвестиций, то у нас есть партнеры и на российском, и на международном рынке, которые могут организовать вложения в антиквариат, картины, виноградники.

Тема недвижимости тоже популярна в последние годы. Может, это нельзя назвать арт-бэнкингом, но запросы у клиентов бывают совершенно невероятные – например, приобрести замок во Франции. Такую задачу мы тоже можем решить.

Реальная доходность у этих необычных инвестиций есть?

– На текущий момент она консервативная – может быть, чуть больше, чем по облигациям. Но мы с вами говорим о клиентах Private Banking – у них уже составлен достаточно широкий портфель из обычных инвестиций. Почему бы для диверсификации не рассмотреть еще и инвестиции в вино, особенно если инвестор является ценителем этого напитка?

Говорят, что состоятельные клиенты предпочитают консервативные инструменты, прежде всего облигации. Акции в портфелях тоже есть, но их доля невелика: рисковать такие клиенты не любят, предпочитают ту же недвижимость. Так и есть? Или предпочтения все-таки меняются?

– Прошлый год был переломным для тех, кто держал облигации: они зашли в акции. В целом же, как правило, в портфеле состоятельного клиента больше 60% приходится на облигации. Остальные 40% могут включать и иностранные фонды, и структурные продукты.

Международные связи и вековой опыт

Александр, Private Banking – это ведь не только рекомендации и инвестиции. Спектр запросов гораздо шире: и управление состоянием, и налогообложение, и вопросы передачи наследства. С какими задачами помогаете своим клиентам?

– Все, что вы перечислили, входит в круг нашей ответственности. Для многих важно, что мы на протяжении десятилетий плотно взаимодействуем с нашими коллегами за рубежом: в Швейцарии, Монако, Великобритании, Люксембурге. Каждая страна имеет свою юрисдикцию, свои правила. Клиенты, имеющие бизнес или другие активы за границей, могут многие вопросы решать с нашей помощью. Нас выбирают из-за европейского качества и возможностей за рубежом.

Как это обычно работает?

– Например, есть задача приобрести недвижимость или яхту в Монако. Клиент, конечно, может использовать личные средства, собственный капитал, но это просто невыгодно: встанет вопрос налогов. Используя финансирование Росбанка, можно сэкономить на налогообложении. При этом финансирование будет не под 9% в рублях, а под 1-1,5% в валюте, что для клиента может быть особо интересным.

Возраст компании клиентам тоже важен? История Societe Generale Group, насколько мне известно, насчитывает не одно десятилетие.

– Конечно. Группе Societe Generale более 150 лет. Росбанк – один из системно значимых банков, входит в топ-3 самых надежных банков рейтинга Forbes. Наш опыт и наша история определяют подход к ведению бизнеса. Мы и партнеров, в том числе управляющих активами, выбираем таких, как и мы сами. Согласитесь, одно дело, когда компания занимается финансами 15-20 лет, и совсем другое – когда 100-150?

Звучит солидно.

– Не только звучит – опыт кардинально отличается. И конечные результаты наших клиентов это доказывают.

Иван Рудых

РОСБАНК

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает порядка 5 млн клиентов более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 250 отделений и более 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций.

Банку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investors Service (Baa3). Банк включен в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2021 году. Росбанк входит в топ-10 крупнейших российских банков по версии журнала The Banker. Росбанк L’Hermitage Private Banking - победитель премии SPEAR's Russia Wealth Management Awards 2020 в номинации «Лучший иностранный банк на территории Российской Федерации». Депозитарий Росбанка стал лучшим в номинациях «Качество обслуживания клиентов» и «Лидер рынка» среди всех стран Европы с развивающейся экономикой по версии Global Custodian. Росбанк признан лучшим транзакционным банком Восточной Европы для финансовых институтов по версии журнала EMEA Finance.

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.

Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 133 тысяч сотрудников в 61 стране, ежедневно обслуживает 30 миллионов частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес Группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:

Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам, включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, - лидеры на рынках присутствия;

Глобальные банковские и инвестиционные решения. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

В России группа Societe Generale представлена Росбанком, ALD Automotive, «Росбанк Страхование».

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.

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