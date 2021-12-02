Из милиционеров в фермеры: как офицерская закалка и настойчивость помогли создать идеальное фермерское хозяйство в Приангарье

Слушатели «Школы фермера» Россельхозбанка в Иркутской области посетили крестьянско-фермерское хозяйство Вячеслава Лизина, которое в прошлом году было включено региональным министерством сельского хозяйства в реестр базовых хозяйств Приангарья. Начинающие фермеры, изучающие растениеводство, ознакомились с сортами зерновых культур, новейшей техникой и оборудованием.

Экскурсию по производственным площадкам предприятия, расположенного в Боханском районе, провел сам Вячеслав Лизин. Он рассказал будущим агробизнесменам свою удивительную историю становления как фермера – от окончания Иркутской высшей школы МВД и работы в подразделении по борьбе с организованной преступностью до работы в поле, где ему очень пригодились и офицерская выправка, и настойчивость, и умение держать слово.

Хозяин производства поделился с будущими растениеводами полезной информацией: как выбирать посевные поля с учетом природного ландшафта, рассчитывать удобрения, сравнивать сорта зерновых культур, хранить и перерабатывать зерно. Слушатели «Школы фермера» на практике изучили все детали процесса производства муки с момента выбора семян до поставки зерна на мукомольный комплекс.

«За годы практического опыта и определенных экспериментов для своего производства я вывел несколько основных вещей, которые напрямую влияют на успех предприятия. Первое – правильный выбор семян, подходящих под условия нашего региона. Опытным путем мы пришли к выращиванию районированных сортов пшеницы, именно они дают максимальный урожай и последующее качество конечного продукта – муки. И второе – при организации своего производства нужно делать ставку либо на дорогое и полностью автоматизированное оборудование, либо приобретать бюджетную технику, работать с которой будет профессионал высокого уровня», – поделился опытом руководитель КФХ.

Практическое занятие проходило в формате диалога без ограничения круга вопросов. Слушатели интересовались и техническими моментами производства, и секретами успешного ведения бизнеса, находили для себя новые решения, а затем вносили корректировки в собственные бизнес-планы, которые им предстоит представить во время защиты диплома.

«Мы увидели предприятие, на которое действительно нужно равняться. Организация всех рабочих процессов – от посевной кампании до производства конечного продукта – отлажена как часы. Причем это именно комплексный подход, производство нацелено не только на реализацию зерна. Так, здесь представлен полный цикл глубокой переработки. После выезда для себя принял решение, что на своем производстве, даже на первичном этапе, вижу смысл вложиться в дорогую и надежную технику. А еще благодаря практическому решению Вячеслава понял, что смогу сэкономить на строительстве ангара для хранения посевного материала. Он показал альтернативный метод хранения зерна и других сельскохозяйственных культур, который используется у него на производстве», – рассказал слушатель «Школы фермера» Павел Федоров.

В настоящее время зерно и посевной материал хранится на КФХ Лизина в полиэтиленовых рукавах, но в рамках расширения производства при сотрудничестве с Россельхозбанком рассматривается возможность строительства современного зернохранилища – такое решение диктует рост объемов сырья.

«Что отличает хозяйство Вячеслава Лизина, так это высокая культура организации ведения бизнеса, содержания земель и производственных площадок. Здесь представлен хороший пример всестороннего взаимодействия и нацеленности на результат. Фермер успешен не только, когда он увлечен, но и когда слаженно работают все заинтересованные структуры – это и вклад научных сотрудников, которые предлагают адаптированные культуры и изучают воздействие современных удобрений на почву, и разработки производителей новой современной сельхозтехники, где учитывается все, что необходимо аграрию. Уверена, что именно такой опыт необходим нашим слушателям «Школы фермера» для достижения высоких результатов не только при подготовке бизнесов-планов, но, главное, при развитии собственного хозяйства», – подчеркнула директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

В Иркутской области образовательный проект «Школа фермера» реализуется при поддержке областного правительства, совместно региональным министерством сельского хозяйства, Россельхозбанком и Иркутским государственным аграрным университетом. Обучение проводится по двум наиболее востребованным в регионе направлениям –растениеводство и животноводство.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.