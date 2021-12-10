Информационное сообщение

АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 11:00 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «База отдыха» в составе следующих объектов:
- Земельный Участок.
Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке 11 405 450 руб., в том числе НДС:
- Санаторий-профилакторий гостевой дом;
- Санаторий-профилакторий гостевой дом 2;
- Санаторий-профилакторий дом сторожа;
- Санаторий-профилакторий ЛЭП 10 кВ;
- Санаторий-профилакторий баня;
- Товароматериальные ценности.
Месторасположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 26км. Байкальского тракта
Контактные данные – г.Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ, 2 этаж, каб. 208/2, тел. 8-3952-26-68-07, e-mail verkhoturtsev@iktport.ru
Вся информация размещена на сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск» www.iktport.ru.