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Информационное сообщение

АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 11:00 аукциона, с открытой фор­мой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «База отдыха» в составе следующих объектов:

  1. Земельный Участок. 

Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке 11 405 450 руб., в том числе НДС:

  1. Санаторий-профилакторий гостевой дом;
  2. Санаторий-профилакторий гостевой дом 2;
  3. Санаторий-профилакторий дом сторожа;
  4. Санаторий-профилакторий ЛЭП 10 кВ;
  5. Санаторий-профилакторий баня;
  6. Товароматериальные ценности.

Месторасположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 26км. Байкальского тракта

Контактные данные – г.Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ, 2 этаж, каб. 208/2, тел. 8-3952-26-68-07, e-mail verkhoturtsev@iktport.ru

Вся информация размещена на сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск» www.iktport.ru.


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