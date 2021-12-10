Информационное сообщение

АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 17.12.2021 с 11:00 аукциона, с открытой фор­мой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «База отдыха» в составе следующих объектов:

Земельный Участок.

Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке 11 405 450 руб., в том числе НДС:

Санаторий-профилакторий гостевой дом; Санаторий-профилакторий гостевой дом 2; Санаторий-профилакторий дом сторожа; Санаторий-профилакторий ЛЭП 10 кВ; Санаторий-профилакторий баня; Товароматериальные ценности.

Месторасположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 26км. Байкальского тракта

Контактные данные – г.Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ, 2 этаж, каб. 208/2, тел. 8-3952-26-68-07, e-mail verkhoturtsev@iktport.ru

Вся информация размещена на сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск» www.iktport.ru.