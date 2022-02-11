Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.02.2022 г. (тыс. руб./кв. м)

Цель – тренды и мегатренды. На чем зарабатывать в неспокойные времена?

Каждому инструменту на фондовом рынке – свое время. Обычно, чтобы оседлать волну роста, инвесторы используют агрессивные акции, чтобы переждать шторм – консервативные облигации. Но как быть, когда на рынке неопределенность? «В любой момент клиенты могут посетить наш офис и проконсультироваться со своим финансовым советником по этому и любому другому вопросу, – рассказал Эдуард Семёнов, директор иркутского филиала БКС Мир инвестиций[1]. – Кроме того, мы регулярно проводим бизнес-завтраки с участием столичных экспертов». В конце ноября состоялось одно из таких мероприятий. Дмитрий Дементьев, эксперт БКС Мир инвестиций (Москва) уверен: в период высокой волатильности, значительной инфляции и растущих ставок инвесторам не обойтись без структурных продуктов с защитой капитала. О том, что должно быть у них в 2022 году, Дмитрий рассказал иркутским инвесторам.