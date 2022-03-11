Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ»

7 апреля 2022 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие.

Место проведения собрания: 664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 57, офис 301.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» по состоянию на 16 марта 2022 года.

Начало регистрации акционеров или их доверенных лиц в 9-30 часов местного времени.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Выборы председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ». Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса,

в том числе отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества за счет прибыли, полученной по итогам финансового (2021) года. Прекращение полномочий действующего состава совета директоров Общества. Избрание совета директоров Общества. Избрание ревизионной комиссии Общества. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, офис 301 с 25 марта по 06 апреля с.г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 14-00 до 17-00 часов, время местное.

Генеральный директор ЗАО «ВостСибТИСИЗ» Ю.Е.Тен