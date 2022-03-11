Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.03.2022 г. (тыс. руб./кв. м)

Анатолий Казакевич: «Предприниматели-путешественники уверенно чувствуют себя даже в самых непредсказуемых ситуациях»

«Кризис – это возможность, а уныние – грех! Сейчас самое время предпринимателям-путешественникам, современным профессионалам своего дела не думать, в какой бы стране найти теплее местечко, а сделать вместе что-то конкретное и усиливающее нашу страну. Ведь каждый, ответственно работая во благо страны, уже укрепляет ее для нас, наших детей и внуков», – считает Анатолий Казакевич – иркутский предприниматель, инициатор создания городских парков «Поляна» и «Солнечная дорога», капитан экспедиций «Байкал-Аляска» и лидер команды, создающей в Иркутске первый тематический отель, посвященный истории города.