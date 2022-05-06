«Таёжные вкусняшки»: из Сибири в столицу

Команда Олега Попова работает на иркутском рынке под брендом «Таёжные вкусняшки»: варит варенье из молодых сосновых шишек, занимается переработкой дикоросов. Бизнес существует не первый год и к разным неожиданностям уже готов. Иногда случаются настоящие форс-мажоры: так, в конце декабря 2021 года из-за закрытия ТРЦ «Сильвер Молл» компания лишилась своей основной выставочной площадки, а вместе с ней и предновогодней выручки. Неприятная ситуация стала для предпринимателя поводом для поиска новых возможностей.

Варенье для туристов

Переработкой дикоросов компания занимается с 2016 года. Сейчас в основном производят сосновую продукцию: вяленые шишки, варенье, но в ассортименте есть и мёд, и иван-чай.

– Наше производство расположено в городе Шелехове, а продаем продукцию там, где проходит основной туристический поток: в Листвянке, в аэропорту, в сувенирных магазинах Иркутска, – рассказал Олег Попов. – Сейчас готовимся к открытию собственной небольшой торговой сети, но основная выставочная площадка, где продвигаем бренд и реализуем продукцию, находится в ТРЦ «Сильвер Молл».

Гром грянул в декабре

Производитель использует местное сырье, однако, текущая экономическая ситуация коснулась и его.

– Подорожали сахар и ГСМ, усложнилась логистика – все это чувствительно для нас, – рассказал Олег Попов. – А в конце декабря 2021 года и вовсе грянул гром: ТРЦ «Сильвер Молл», где мы готовились провести нашу традиционную новогоднюю ярмарку, закрыли. Тогда мы решили попробовать свои силы в других городах – Москве, Санкт-Петербурге. Знаете, на Красной площади проходят ярмарки, и там, например, выставляется тульский пряник. Мы подумали: почему наша, байкальская продукция не представлена там?! Нам тоже есть, чем похвастаться.

С выставкой помог Центр «Мой бизнес»

Выставки-ярмарки – отличный инструмент для продвижения, уверен предприниматель. Особенно, если ты работаешь не один, а с единомышленниками.

– О Центре «Мой бизнес», который поддерживает разные мероприятия, в которых мы участвуем, мы слышали давно. На Olkhon Food Market, который проходил прошлой осенью, познакомились с директором Центра «Мой бизнес» – Дилярой Окладниковой и она вдохновила нас «замахнуться» на северную столицу.

Уже в феврале «Таёжные вкусняшки» объединили усилия с еще несколькими иркутскими производителями и совместно представили сибирскую продукцию на Весенней ярмарке пищевой продукции в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что участие в ярмарках – это очень дорогое удовольствие для небольших компаний. Тем не менее, мы рискнули. – Центр «Мой бизнес» софинансировал часть затрат на аренду выставочной площади, – рассказал Олег Попов. – Сумма получилась приличная – 250 тысяч рублей.

Есть уже и первые результаты в продажах: буквально неделю назад мы отправили продукцию оптовому клиенту, с которым познакомились на выставке в Санкт-Петербурге.

Не только участие в выставках

– Мы обратились в Центр «Мой бизнес» в тот момент, когда достигли первых результатов, которые можно показать, и решили выйти на новый уровень, – рассказал Олег Попов. – Вообще, к сотрудникам Центра можно прийти посоветоваться, здесь помогают выстроить стратегию, разработать план действий, познакомиться с новыми партнерами. Малому бизнесу такое содействие всегда кстати, а сейчас – особенно. И мы стараемся использовать возможности, которые предоставляет Центр «Мой бизнес», по максимуму.

Например, недавно заказали разработку нового дизайна упаковки, и планируем обратиться за компенсацией расходов на печать полиграфической продукции.

Участие в выставках – это работа не одного дня, уверен предприниматель, ее надо вести на постоянной основе, и Центр «Мой бизнес» всегда готов поддержать предпринимателей в этом. Однако, помощь Центра «Мой бизнес» участием в выставках не ограничивается.

Сейчас мы готовимся к фестивалю, который пройдет с 6 мая по 5 июня в ТРЦ «Сильвер Молл». Это традиционное мероприятие, которое мы проводим в конце весны-начале лета совместно с другими товаропроизводителями байкальской эко-продукции. Будем рады видеть на фестивале иркутян и гостей города!