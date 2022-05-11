Китайские автомобили завоёвывают рынок, и этим надо пользоваться – Алексей Черкашин, «ВС Консалт»

Почти половина иркутян – 45% – готова пересесть на китайские автомобили. Такие данные приводит сайт Дром.ру по результатам своего опроса. В связи с уходом с нашего рынка некоторых европейских брендов и беспрецедентным ростом цен, многие водители, планирующие приобрести новую машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Известный иркутский юрист, генеральный директор юридического бюро «ВС Консалт» Алексей Черкашин, с которым мы встретились в новом автосалоне Exeed, тоже рассматривает вариант такой покупки. «У меня нет проблемы с выбором в плане – «китаец» или не «китаец». У меня дилемма – какой «китаец»?», – говорит Алексей. С Газетой Дело он поделился размышлениями о том, насколько важен статусный автомобиль, о силе стереотипов и разумном потреблении.

Алексей Черкашин, «ВС Консалт».

Автосалон Exeed в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Важен не бренд, а функционал

Алексей, что для вас значит автомобиль?

– Лично для меня – это реально средство передвижения. Я не испытываю тяги к автомобилям как к некоему предмету обожания в логике того, что пусть у меня ничего не будет, но машина должна быть самая дорогая, какая только доступна. Машина – это такой разумный способ выкроить себе немного времени в сутках.

Если для вас не столь важен бренд, то по каким параметрам вы в первую очередь выбираете машину?

– Мне не важен бренд, мне важны функции. Надёжность автомобиля и его электронное оснащение. Я люблю, чтобы в машине всё было удобно и доступно – от приборной панели и мультимедиа вплоть до подстаканников.

Считается, что для успешных людей вашей профессии имеет большое значение статус автомобиля, на котором вы приезжаете к клиентам из крупного бизнеса. Это некий миф или действительно так?

– Да, в моей работе крайне важно внешнее впечатление, так как у людей сильны стереотипы. Я всегда своим сотрудникам и студентам говорю, что они, конечно, могут выглядеть как угодно, но при этом предлагаю им представить себя на месте клиента, заказчика. Это так же, как с врачом – если вы приходите в больницу на операцию и вас встречает врач, который выглядит очень своеобразно, вряд ли вы будете на себе проверять, действительно ли он классный хирург. Вы хотите видеть врача в привычном обличии, в белом халате, потому что у вас в голове сложился устойчивый стереотип, каким должен быть доктор.

В нашей среде то же самое, поэтому сначала я сделал выбор в пользу немецкого автомобиля.

Алексей Черкашин, «ВС Консалт».

Автосалон Exeed в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Но что-то заставило вас думать по-другому?

– Я люблю много путешествовать, далеко и зачастую в труднодоступные места, а «немцы» стали меня подводить. Я мог в одну сторону уехать, а вернуться назад не мог, потому что у этих машин есть такое свойство – если в них ломается даже что-то незначительное, они останавливаются вообще. Я стал присматриваться к японским брендам, которые в этом смысле не такие «привередливые», но с ними в последнее время возникли проблемы, связанные с дефицитом и нереально завышенной стоимостью. По сути, мы вернулись в ситуацию начала 2000-х годов, когда новая машина стоила дороже новой квартиры: сейчас за те деньги, что стоит Land Cruiser, можно купить машину попроще и квартиру.

При этом рост цен, который произошёл на китайские автомобили, не такой кардинальный, как на японские, которые подорожали в два раза.

Автосалон Exeed в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

«Муки» богатого выбора

Поэтому вы стали рассматривать вариант покупки китайского автомобиля премиум-класса Exeed?

– На самом деле, у нас в семье уже есть китайский автомобиль. Мы решили остановить свой взор на китайском автопроме, когда пришло время поменять машину жене. Приобрели Chery Tiggo 7 Pro. Новый автомобиль в прекрасной комплектации обошёлся нам в конце прошлого года меньше двух миллионов рублей.

Первые два месяца я ездил на нём сам и всё ждал, что сейчас в машине начнёт что-то скрипеть, стучать, будут какие-то другие проблемы, потому что с любыми новыми авто всякое бывает. Но этого и не случилось – ничего не сломалось, не заскрипело, не отвалилось. Машина мне очень понравилась.

Алексей Черкашин, «ВС Консалт».

Автосалон Exeed в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Что говорили друзья?

– Все вокруг считали, что я наверняка намучаюсь с китайской машиной. Но я вспомнил время, когда то же самое говорили про автоматические коробки передач, а когда-то не очень лестно отзывались даже о японских авто. Однако время прошло, и сейчас японские машины – это эталон надёжности и качества. Я думаю, что с машинами из Китая, который запускает космические ракеты, будет аналогичная ситуация. Сейчас они завоёвывают авторынок, и этим надо пользоваться.

У меня нет проблемы с выбором в плане – «китаец» или не «китаец». У меня дилемма – какой «китаец»? Потому что у брендов Chery и Exeed большой модельный ряд и очень много вариантов выбора. Кроме этого, для меня также имеет значение лояльность дилера. Я предпочитаю выбрать что-то одно и потом уже ничего не менять. Кстати, автосалон предоставил мне возможность двухдневного тест-драйва на Exeed VX.

Машина для взрослых и детей

Алексей Черкашин, «ВС Консалт».

Автосалон Exeed в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

И какие впечатления оставила у вас флагманская модель в линейке премиальных кроссоверов?

– В целом, это хороший большой автомобиль, достаточно динамичный по скоростным характеристикам. Я ожидал, что он будет немножко «тормозной», как любая большая машина, и быстро его не разгонишь. Но это оказалось не так. Exeed VX – «бодрый» автомобиль, оперативно реагирует на все решения водителя, несмотря на размеры кузова (почти 5 м в длину) и на то, что под капотом у него не 400 «лошадей», а 249.

Если говорить об удобстве, то у Exeed VX прекрасная базовая комплектация: светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, трёхзонный климат-контроль, подогрев сидений, боковых стёкол, кожаная отделка, запуск кнопкой, есть беспроводная зарядка и 4 USB-разъема и много других умных опций.

И кстати, машина очень понравилась моим детям, в первую очередь, тем, что у неё три ряда кресел, а это – личное пространство для каждого ребёнка.

Гарантия, сервис – насколько для вас значимы?

– Как юрист, я всегда вчитываюсь в документы, и понимаю, что гарантия семь лет даётся не на всё, а, к примеру, на сквозную коррозию кузова. Возможно, это не очень актуально в нашем климате, но при этом другие производители не дают такой гарантии. Почему? Возможно, у них хуже качество металла, либо они не считают это нужным.

И, конечно, мне важен момент не только качественного, но и оперативного сервисного обслуживания: если нужны какие-то детали, запчасти, чтобы в сервисе не говорили о сложной логистике поставок и ожидании полтора-два месяца.

И вас уже не смущает то, что вы приедете к клиенту на китайской машине?

– Репутацию за 10 лет я уже заработал, так что могу приехать на встречу с клиентом на чём угодно (смеётся). Но я придерживаюсь позиции, что современный руководитель должен ориентироваться на актуальный сейчас тренд разумного потребления. Мир изменился, всё больше людей, в том числе, в бизнес-среде приходят к пониманию, что нет смысла покупать автомобиль, который стоит как две квартиры. Мне кажется, в этой логике выбор в пользу китайских авто, у которых адекватное сочетание роскоши и стоимости, очевиден. Пять миллионов рублей – это нормальная цена за новый автомобиль премиум-класса.

Алексей Черкашин, «ВС Консалт».

Автосалон Exeed в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

По информации дилерского центра Chery Кузьмиха, в ближайшее время в Красноярске будет открыт большой оптовый склад запчастей для автомобилей Chery и Exeed. Это будет вторая после Москвы крупнейшая логистическая база китайского производителя в России. В течение двух дней необходимые запчасти, узлы, редкие детали будут поступать в Иркутск, плюс здесь есть свои склады ДЦ Chery Кузьмиха и Exeed Кузьмиха.

В каждом сегменте кроссоверов и внедорожников у Chery и Exeed в Иркутске есть предложения, более того, все автомобили имеются в наличии, причём с выбором цвета, салона, комплектации.

Приобрести автомобили можно в кредит по программе Chery Finance, в которой участвуют несколько банков-партнёров. На все модели сейчас действует 12-месячная беспроцентная рассрочка с банком-партнёром Совкомбанк. Юридические лица могут приобретать машину в лизинг.

Наталья Горбань