Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.05.2022 г. (тыс. руб./кв. м)

Эпоха перемен. Какие возможности открываются для предпринимателей Иркутской области

Бизнес опять живет в новых условиях. Ограничения, санкции, разрывы логистических цепочек – многие говорят об очередном кризисе. Однако первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников убежден: новая реальность создает и новые возможности, а институты поддержки предпринимателей уже сейчас готовы предложить компаниям свою помощь в освоении новых рынков и направлений. При этом он считает, что малый бизнес сейчас в более выигрышном положении, чем крупный. Об импортозамещении, экспортном потенциале Иркутской области и развитии регионального туризма Газете Дело рассказали Руслан Ситников и Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес».