Байкальский риск-форум 2022 пройдет 12-16 сентября в Иркутске

VI Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) состоится в Иркутске 12-16 сентября. Основным организатором форума выступает АО «ИНК-Капитал», генеральный партнер – Иркутская нефтяная компания. Также форум пройдет при поддержке губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и регионального правительства.

Возможности устойчивого развития, реализация крупных инвестиционных проектов в условиях санкций, перспективы импортозамещения, перестройки логистики, информационная безопасность компании и другие актуальные вопросы обсудят на БРИФ. Форум станет площадкой для презентации лучших проектов, направленных на развитие персонала и территорий присутствия компаний.

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых отметила, что российские компании должны продолжать работу в области устойчивого развития, в том числе присоединяться к инициативам, которые объединяют не только бизнес, но и общественные структуры. Только совместными усилиями можно добиться значительного эффекта в экономике и социальной сфере.

– Группа компаний ИНК по-прежнему будет реализовывать свои проекты по снижению углеродного следа, сохранению биоразнообразия. Мы не только ведем наши социокультурные акции на территориях присутствия, но и расширяем год от года их перечень, – отметила Марина Седых.

Ряд российских компаний и регионов уже добились успехов в перечисленных направлениях. Своим опытом в рамках БРИФ в сфере устойчивого развития поделятся представители крупного бизнеса. Кроме основных докладов и дискуссий состоятся тематические сессии – День знаний и День партнера, а также молодежный форум, который пройдет на Байкале.

Участниками БРИФ’22 станут ведущие компании, консалтинговые структуры и бизнес-объединения страны: ВЭБ.РФ, En+ Group, Норильский никель, Русал, СИБУР, Группа Илим, Атомэнергомаш, РОСНАНО, Уралкалий, Полиметалл, АЛРОСА, Полюс, АФК Система, Северсталь, Сбербанк, ERG, MARSH, JOGMEC и другие.

Успешные проекты крупных компаний, предполагающие профессиональное управление рисками, открытое обсуждение в прямом эфире – это бесценный опыт, который по-прежнему будет доступен каждому участнику форума.

Регистрация для участия в форуме на сайте – www.ibrif.ru . Присоединиться к форуму также можно онлайн.