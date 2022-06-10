Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.06.2022 г. (тыс. руб./кв. м)

Компания с характером лидера. Генеральный директор ГК Prostor Group Андрей Ефимов – об устойчивом развитии компании, ее возможностях и новых предложениях

Группа компаний Prostor Group специализируется на проектировании, поставке фасадных материалов, изготовлении изделий и монтаже внешней оболочки зданий. В феврале 2022 года компании исполнилось 13 лет, бизнес-опыт её генерального директора Андрея Ефимова – более 30 лет. За эти годы он выработал свой подход к ведению успешного бизнеса. Одно из его правил – постоянно развиваться и двигаться вперёд, причем не просто опережая рынок, а развивая и создавая его. Газете Дело он рассказал о том, что помогает компании преодолевать кризисы, об основных отличиях и принципах компании, реализованных объектах, а также о планах по развитию.