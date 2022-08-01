Город в городе. Как создать атмосферу счастья в жилых комплексах

Сейчас в работе у «ДомСтрой» – сразу девять проектов: это и социальные объекты, и современные ЖК. Застройщик осваивает территории комплексно, создавая особую атмосферу в каждом новом проекте. Мы попросили директора компании Татьяну Красноштанову рассказать о ЖК «Мега», «Лето» и «Первом Ленинском квартале».

Татьяна Красноштанова. Фото А. Федорова

ЖК «Мега»: альтернатива арендному жилью

Место: Ленинский район

Класс: эконом

О комплексе: ЖК «Мега» – это новый современный подход к строительству жилья эконом-класса из материалов высочайшего качества, с применением самых передовых технологий. Квартиры с функциональными планировками сдаются в получистовой отделке.

Инфраструктура: Рядом с ЖК «Мега» находятся три остановки общественного транспорта, пять детских садов и три школы, в том числе самая большая и оснащенная в Иркутске – «Эволюция». Гипермаркет «METRO», в который иркутяне специально приезжают из центра города, для жителей «Меги» – в пешей доступности. Поблизости расположены взрослая и детская поликлиника, больница, а также парк «Березка» и ФОК «Старт».

ЖК "Мега". Из архива компании

Татьяна Красноштанова: «ЖК «Мега» – это современное эконом-жилье: качественная отделка, хорошие лифты и входные группы, двери, которые не нужно будет менять... Мы делаем акцент на благоустройстве, потому что понимаем: в основном наши покупатели – это семьи с детьми. Уделяем особое внимание детским и спортивным площадкам: безопасное покрытие, резинопол. Думаю, что для молодых семей, для студентов квартира в ЖК «Мега» – прекрасная альтернатива арендному жилью».

«Первый Ленинский квартал»: визитная карточка округа

Место: Ленинский район

Класс: комфорт

О комплексе: «Первый Ленинский квартал» в ближайшее время станет визитной карточкой Ленинского округа. На въезде в Ново-Ленино, рядом с остановкой Норильская, возводится 13 блок-секций, 9 и 13 этажей. Всего 20 минут на машине от сквера Кирова – и вы в комфортабельном спальном районе. В ЖК предусмотрены 1, 2, 3, 4-комнатные квартиры площадью от 27 до 79 кв. м. В квартирах на верхних этажах – витражные окна с панорамным видом и потолки высотой 4,25 м: можно построить антресольный этаж и увеличить полезную площадь.

Инфраструктура: В пешей доступности – четыре школы и детских сада, взрослая и детская поликлиники, стадион «Локомотив» со множеством секций для детей. На территории ЖК будет построен еще один детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Рядом с кварталом – сразу несколько прекрасных мест для прогулок: благоустроенный сад Томсона, памятник природы «Птичья гавань», территория Михайло-Архангельского храма, роща «Молодежная». Первые этажи в нескольких блок-секциях предусмотрены под коммерческую недвижимость: приобрести продукты, лекарства, поужинать в кафе можно будет, не покидая двор.

ЖК "Первый Ленинский квартал". Из архива компании

Татьяна Красноштанова: «Это первая в Иркутске квартальная застройка, «город в городе». В этом году мы вводим первую очередь строительства. Всего же кварталов будет три – это проект на ближайшие 10-15 лет. В «Первом Ленинском квартале» безопасный двор, закрытый от машин и от посторонних людей. Выходишь из подъезда – здесь у тебя и магазины, и парковка, и электрозаправочная станция. Благоустройство – очень хорошего уровня, с большим количеством озеленения. Во дворе планируем организовать общие зоны, где люди смогут собираться, пить вместе чай. Дети рядом играют, а вы сидите и общаетесь. Мы хотим возродить культуру добрососедства: она создает чувство безопасности и комфорта».

ЖК «ЛЕТО»: атмосфера счастья

Место: Иркутский р-н, п. Дзержинск

Класс: комфорт

О комплексе: ЖК «Лето» находится в микрорайоне «Современник», на 1-м км Голоустненского тракта. В пятиэтажных домах – дизайнерские подъезды и лифты. Квартиры сдаются в получистовой отделке и без возведенных перегородок. Высота потолков на верхних этажах – 3,6 метра.

Инфраструктура: Жителям комплекса доступны школа, новый детский сад и центральная районная поликлиника поселка Дзержинск. В пешей доступности – Пивоваровский конно-спортивный центр, спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. До улицы Советской можно дойти за 25 минут или доехать за 3 минуты. От микрорайона «Современник» до самого сердца города – 130-квартала – всего 15 минут на машине.

ЖК "Лето". Из архива компании

Татьяна Красноштанова: «Благоустройство в ЖК «Лето» разрабатывает проектное бюро из Москвы. Мы поставили им задачу создать место, где люди будут счастливы. Наша жизнь – это не только работа. Ты должен вернуться домой и почувствовать себя хорошо: выйти во двор, сесть на скамейку, отдохнуть. Твой ребенок будет играть рядом на экологически чистой детской площадке, во дворе будет много зелени. Кроме того, мы сделаем сухой фонтан на территории жилого комплекса, чтобы родители с детьми не ездили на Карла Маркса, а могли летом выйти и порезвиться прямо у себя во дворе. Конечно, на территории будут одуванчики, ромашки, сирень, шиповник – все, что ассоциируется с летом.

Кстати, «Лето» – не единственный ЖК в этом районе. В планах у компании – создать целый микрорайон «4 сезона», и в каждом будет своя "фишка". Если жителей ЖК «Лето» будет радовать сухой фонтан, то в ЖК «Зима», например, мы сделаем большую ледовую горку. Территория комплекса будет огорожена, никто не сможет попасть туда без разрешения жителей. Абсолютная безопасность, свежий воздух, рядом лес и река – все условия для счастливой жизни».

Отделы продаж:

ул. Байкальская, 244/3,

мкр. Березовый, 112 (Ленинский район)

ул. Розы Люксембург, ост. Норильская, строительная площадка «Первый Ленинский квартал»

(3952) 733-333

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«Кризис делает сильнее», – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой», о ситуации в отрасли, льготной ипотеке и «пузыре», которого нет

Летом, в разгар сезона, в офисе директора компании «ДомСтрой» Татьяну Красноштанову можно застать лишь утром. После обеда бизнес-леди меняет костюм и туфли на рабочую одежду и резиновые сапоги и отправляется на стройку. Сегодня компания ведет сразу несколько масштабных проектов в Иркутске. Что будет с ценами на жилье? Почему льготная ипотека не сработала так, как хотелось? Что помогает строить эконом-жилье в текущих условиях? Об этом – в нашем интервью. Читать далее >>