Газета Дело
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области
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Дело, в котором нет мелочей [07.10.2022]«Окна – глаза дома»: они украшают фасад здания, привлекают к нему внимание, являясь его важной архитектурной деталью. А современный коттедж или престижный жилой комплекс уже невозможно представить без красивых и порой очень сложных светопрозрачных конструкций. Мы побеседовали с генеральным директором ГК Prostor Group Андреем Ефимовым. Компания Prostor Group занимается производством светопрозрачных конструкций, а также комплексной работой с внешней оболочкой для загородного частного домостроения.
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В Иркутске открыли стелу «Город трудовой доблести». [07.10.2022]Два памятных панно на ней посвящены Иркутскому заводу тяжёлого машиностроения. ИЗТМ – одно из тех предприятий, чей вклад в победу над фашизмом трудно переоценить. К лету 1941 года завод полностью перепрофилировался для выпуска военной продукции. Но почему же именно ИЗТМ удостоился двух панно на памятном монументе? Все ответы – в его истории, которая неразрывно связана с историей Иркутска и всей нашей страны.
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Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль [06.10.2022]Тандем дизайнеров Светланы Рожковой и Ксении Буяновой хорошо известен иркутянам. Интерьеры, созданные дизайн-студией «Розмарин», самобытны и узнаваемы: это всегда особая атмосфера и продуманное пространство, куда хочется возвращаться. Сегодня у Светланы и Ксении – новые амбициозные задачи: дать новый вектор локальным, историческим производствам, наладить эффективное сотрудничество между местными дизайнерами и производителями с целью проявить байкальский стиль и предложить местным жителям и туристам то, чего они ждут в интерьерах: дикость и необузданность в сочетании с комфортом и уютом.
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [06.10.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город [06.10.2022]Под светодизайном на российском рынке все еще часто понимают порядок расположения лампочек в натяжном потолке или внешний вид люстры. Между тем, это понятие гораздо шире и включает в себя вопросы воздействия света на психологию человека и способы создания нужной атмосферы в самых разных пространствах. Грамотно выстроенный свет способен обеспечить уют в квартире, настроить на рабочий лад сотрудников офиса, повысить выручку в магазине и даже изменить экономику целого района. О том, как сегодня дизайнеры работают со светом, какие возможности уличный светодизайн открывает для Иркутска и иркутян, Ирина Сергеева, основатель студии светового дизайна ARTIKUL, рассказала Газете Дело на конференции «Дизайн. Производство. Ритейл».
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Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец? [05.10.2022]22-23 сентября в Иркутске прошла конференция «Дизайн. Производство. Ритейл», посвященная вопросам предметного дизайна в нашей стране и в глобальном контексте. Инициатором форума выступила Ассоциация предметного и промышленного дизайна. Спикеры и организаторы мероприятия рассказали Газете Дело о задачах конференции, ее основных итогах и перспективах.
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Готовые дома на берегу залива. 5 фактов о коттеджном поселке «Байкальский берег» [04.10.2022]«Дома построены, дороги заасфальтированы, документы готовы – можно хоть сегодня купить коттедж и начать ремонт», – рассказывает о проекте «Байкальский берег» руководитель отдела продаж Александра Шикирянская. Проект загородного поселка класса «средний плюс» реализовала компания, ранее занимавшаяся строительством многоквартирных домов в Иркутске. Новый коттеджный поселок расположен на 15 километре Байкальского тракта – в транспортной доступности от города и всего в 150 метрах от залива. Иркутяне смогут познакомиться с проектом 3-6 ноября на «Ярмарке недвижимости» в Сибэкспоцентре, а пока – самые важные факты из первых уст.
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«Каникул» не будет. Почему не продлят мораторий на банкротство [27.09.2022]Мораторий на банкротство физических и юридических лиц сроком на шесть месяцев был введен 1 апреля. В октябре его действие завершилось – продлевать «каникулы» для банкротов не стали. Почему? И как теперь действовать кредиторам и должникам? Комментирует Полина Спесивая, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры».
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Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет городКонцепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
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Ярмарка недвижимости: перезагрузка. Что готовит новая команда Сибэкспоцентра [26.09.2022]В иркутском Сибэкспоцентре – новая команда. И.о. генерального директора Вадим Каретников и его коллеги сохранили традиционный календарь выставок, но каждой стремятся дать новое дыхание, работая как над формой (освещением, звуком, стилистическим единством экспозиций), так и над содержанием. Результат уже есть: посещаемость выставок выросла на 15-20%. Как изменится традиционная «Ярмарка недвижимости»? Что ждет иркутян и гостей города 3-6 ноября? О «Школе новосела», «Марафоне новостроек» и других ноу-хау – в нашем материале.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.09.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.09.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.09.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.09.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.09.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.09.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [09.09.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [09.09.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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«Мы планируем рост цены не менее 30% за год», – Альбина Левкун, "Хрустальный", об инвестициях в загородную недвижимость [07.09.2022]Средняя стоимость частных домов и дач в России выросла за год на 20-35%, пишут «Известия». Растут в цене и загородные квартиры. Как говорит Альбина Левкун, коммерческий директор ООО «Хрустальный», квадрохаусы, дуплексы, таунхаусы в микрорайоне «Хрустальный Парк» давно уже стали хорошей альтернативой городским новостройкам – в том числе и с точки зрения инвестиций. Так, если в 2020 году квадрохаус во Французском квартале можно было купить за 2,7 млн рублей, то сегодня его рыночная цена составляет 6,3 млн. Подробнее – в нашем материале.
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Сбер приглашает иркутский бизнес на сессию «Технологии ESG трансформации» [07.09.2022]Спикерами выступят руководители Байкальского банка, компании En+Group и Иркутской нефтяной компании. Мероприятие пройдет в очном формате 13 сентября с 10:00 до 13:00 в г. Иркутске по адресу: ул. Нижняя Набережная, 10. Требуется предварительная регистрация.
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Потребители: желание покупать недвижимость не пропадает ни при каких обстоятельствах [05.09.2022]Как ведут себя клиенты рынка недвижимости, отошли ли люди от февральского шока, готовы ли они вновь покупать квадратные метры в новостройках или на вторичке? Оценку потребительскому спросу в ходе обсуждения темы «Рынок недвижимости в новых условиях» дала руководитель филиала агентства недвижимости «Слобода» Елена Соковнина.
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Сохранить и приумножить: эксперты о факторах, влияющих на доходность элитной недвижимости [05.09.2022]В сентябре заканчивается действие краткосрочных депозитов на шесть месяцев, которые россияне открывали в марте этого года по сверхвысоким ставкам. Больше таких выгодных предложений на банковском рынке нет, сейчас ставки по депозитам редко превышают 7-8%, при этом инфляция на 15 августа, по данным Минэкономразвития, составила 14,87%. В связи с этим эксперты отмечают, что сегодня основной задачей для многих россиян является защита и сохранение накоплений, особенно если учесть, что на вкладах сроком от 3 до 6 месяцев, по статистике Банка России на 1 июня, находится рекордная за последние 3,5 года сумма – 11,8 трлн рублей. Так что вопрос, что делать с деньгами, когда откроются депозиты, как их защитить и в какие продукты лучше инвестировать, – для состоятельных людей вовсе не праздный.
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Рынок недвижимости в новых условиях: как ведут себя банки, застройщики, вторичка, потребители? [31.08.2022]Российский рынок недвижимости за последние полгода пережил сначала бум, вызванный геополитическим кризисом, и почти сразу – резкое падение. В марте многие кинулись покупать недвижимость, но потом наступила пауза и… обвал количества сделок в разы. Сейчас ЦБ вернул ключевую ставку на докризисный уровень, перезагрузил льготную ипотеку. О том, удалось ли перезапустить рынок ипотеки, помогло ли снижение процентных ставок рынку недвижимости и можно ли говорить, что рынок восстановился, а также о том, что ещё можно ждать от нестандартного 2022 года, – шёл разговор на круглом столе, организованном «Росбанк Дом», порталом SIA.RU и Газетой Дело. Участниками мероприятия были также представители иркутского строительного рынка и агентств недвижимости.
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En+ Group рассказала иркутским велосипедистам о перспективах Цесовской набережной (видео) [30.08.2022]Российский энерго-металлургический холдинг En+ Group не первый год участвует в создании велоинфраструктуры в Иркутске. О своих проектах в этом направлении компания рассказала в спецвыпуске программы «Энергия преобразований». В ней приняли участие организаторы и участники любительских велозаездов, лидеры общественных движений и неравнодушные иркутяне.