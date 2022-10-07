ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области

Сохранить и приумножить: эксперты о факторах, влияющих на доходность элитной недвижимости

В сентябре заканчивается действие краткосрочных депозитов на шесть месяцев, которые россияне открывали в марте этого года по сверхвысоким ставкам. Больше таких выгодных предложений на банковском рынке нет, сейчас ставки по депозитам редко превышают 7-8%, при этом инфляция на 15 августа, по данным Минэкономразвития, составила 14,87%. В связи с этим эксперты отмечают, что сегодня основной задачей для многих россиян является защита и сохранение накоплений, особенно если учесть, что на вкладах сроком от 3 до 6 месяцев, по статистике Банка России на 1 июня, находится рекордная за последние 3,5 года сумма – 11,8 трлн рублей. Так что вопрос, что делать с деньгами, когда откроются депозиты, как их защитить и в какие продукты лучше инвестировать, – для состоятельных людей вовсе не праздный.