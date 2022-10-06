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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.09.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.09.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.09.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.09.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.09.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.09.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [09.09.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [09.09.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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«Мы планируем рост цены не менее 30% за год», – Альбина Левкун, "Хрустальный", об инвестициях в загородную недвижимость [07.09.2022]Средняя стоимость частных домов и дач в России выросла за год на 20-35%, пишут «Известия». Растут в цене и загородные квартиры. Как говорит Альбина Левкун, коммерческий директор ООО «Хрустальный», квадрохаусы, дуплексы, таунхаусы в микрорайоне «Хрустальный Парк» давно уже стали хорошей альтернативой городским новостройкам – в том числе и с точки зрения инвестиций. Так, если в 2020 году квадрохаус во Французском квартале можно было купить за 2,7 млн рублей, то сегодня его рыночная цена составляет 6,3 млн. Подробнее – в нашем материале.
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Сбер приглашает иркутский бизнес на сессию «Технологии ESG трансформации» [07.09.2022]Спикерами выступят руководители Байкальского банка, компании En+Group и Иркутской нефтяной компании. Мероприятие пройдет в очном формате 13 сентября с 10:00 до 13:00 в г. Иркутске по адресу: ул. Нижняя Набережная, 10. Требуется предварительная регистрация.
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Потребители: желание покупать недвижимость не пропадает ни при каких обстоятельствах [05.09.2022]Как ведут себя клиенты рынка недвижимости, отошли ли люди от февральского шока, готовы ли они вновь покупать квадратные метры в новостройках или на вторичке? Оценку потребительскому спросу в ходе обсуждения темы «Рынок недвижимости в новых условиях» дала руководитель филиала агентства недвижимости «Слобода» Елена Соковнина.
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Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?Предметный дизайн и «люди из Красной книги»«Добавить дизайна иркутской мебели и показать стильную Байкальскую Сибирь». Такую задачу ставит перед собой Ассоциация предметного и промышленного дизайна
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Сохранить и приумножить: эксперты о факторах, влияющих на доходность элитной недвижимости [05.09.2022]В сентябре заканчивается действие краткосрочных депозитов на шесть месяцев, которые россияне открывали в марте этого года по сверхвысоким ставкам. Больше таких выгодных предложений на банковском рынке нет, сейчас ставки по депозитам редко превышают 7-8%, при этом инфляция на 15 августа, по данным Минэкономразвития, составила 14,87%. В связи с этим эксперты отмечают, что сегодня основной задачей для многих россиян является защита и сохранение накоплений, особенно если учесть, что на вкладах сроком от 3 до 6 месяцев, по статистике Банка России на 1 июня, находится рекордная за последние 3,5 года сумма – 11,8 трлн рублей. Так что вопрос, что делать с деньгами, когда откроются депозиты, как их защитить и в какие продукты лучше инвестировать, – для состоятельных людей вовсе не праздный.
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Рынок недвижимости в новых условиях: как ведут себя банки, застройщики, вторичка, потребители? [31.08.2022]Российский рынок недвижимости за последние полгода пережил сначала бум, вызванный геополитическим кризисом, и почти сразу – резкое падение. В марте многие кинулись покупать недвижимость, но потом наступила пауза и… обвал количества сделок в разы. Сейчас ЦБ вернул ключевую ставку на докризисный уровень, перезагрузил льготную ипотеку. О том, удалось ли перезапустить рынок ипотеки, помогло ли снижение процентных ставок рынку недвижимости и можно ли говорить, что рынок восстановился, а также о том, что ещё можно ждать от нестандартного 2022 года, – шёл разговор на круглом столе, организованном «Росбанк Дом», порталом SIA.RU и Газетой Дело. Участниками мероприятия были также представители иркутского строительного рынка и агентств недвижимости.
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En+ Group рассказала иркутским велосипедистам о перспективах Цесовской набережной (видео) [30.08.2022]Российский энерго-металлургический холдинг En+ Group не первый год участвует в создании велоинфраструктуры в Иркутске. О своих проектах в этом направлении компания рассказала в спецвыпуске программы «Энергия преобразований». В ней приняли участие организаторы и участники любительских велозаездов, лидеры общественных движений и неравнодушные иркутяне.
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Рынок новостроек: субсидированная ипотека от застройщика усилила спрос [30.08.2022]Государство очень внимательно относится к строительному рынку и готово его поддержать в кризисной ситуации, потому что отрасль имеет сильный кумулятивный эффект. Одна из таких мер поддержки – перезапуск льготной ипотеки с 1 апреля 2022 года. Отразилось ли это на продажах, ощутили ли застройщики положительную динамику в сделках этим летом? На эти вопросы на круглом столе «Рынок недвижимости в новых условиях» ответила генеральный директор ГК «Домстрой» Татьяна Красноштанова.
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Вторичный рынок: покупка индивидуального дома становится выгоднее [30.08.2022]Какие тенденции характерны для вторичного рынка недвижимости, который, как отмечают эксперты, находится под большим прессом кризиса, потому что для этого сектора нет никаких льготных госпрограмм. Правильно ли говорить, что рынок сместился в сторону новостроек? Ведь до недавнего времени 80% сделок приходилось на вторичный рынок. Своим видением состояния дел в секторе вторичного жилья на круглом столе «Рынок недвижимости в новых условиях» поделилась руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье» Екатерина Саломатова.
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Место, где соединяются прошлое и будущее: каким будет в Иркутске Сквер Гидростроителей после реконструкции? [19.08.2022]В Сквере Гидростроителей – рядом с Иркутской ГЭС – идут активные работы по реконструкции и благоустройству общественного пространства, инициатором которых выступила компания En+ Group. Первый этап преобразований строители обещают закончить в середине октября этого года, второй начнётся в 2023-м. Как изменится одно из любимых мест отдыха иркутян после окончания всех работ, читайте в нашем обзоре.
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Почему инвестирование в недвижимость не теряет популярности? Объясняет инвестиционный брокер по недвижимости Константин Пузырёв [18.08.2022]Актуальность инвестирования в недвижимость имеет несколько причин, отмечает эксперт. Во-первых, недвижимость является твёрдым активом и имеет определенную внутреннюю стоимость. Во-вторых, по сравнению с другими видами инвестиций, это менее рискованные вложения. Криптовалюта многих разочаровала, фондовый рынок последнее время также не радует, а банковский процент по депозитам даже от инфляции не спасёт. При этом, в отличие от перечисленных направлений, для вложений в недвижимость можно привлечь заемный капитал, т.е. ипотеку, а кредитное плечо – важнейший принцип в мире инвестиций.
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«Хотелось построить иначе». Чем поселок «Русый» отличается от других загородных проектов (видео) [12.08.2022]«Русь – светлое место», – прочитал в одной старой статье Алексей Попков. Много лет он занимался подрядным строительством в Иркутске, но мечтал о загороде: хотел построить светлый, гармоничный поселок, в котором не было бы хаотичной застройки или безликости. Мечта сбылась: на Мельничном тракте Алексей и его команда возводят коттеджный поселок комфорт-класса под названием «Русый». Мы побывали на экскурсии и поговорили о том, как идет строительство.
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Рекорды «Нового рекорда». Жилой комплекс на Синюшиной горе введут на полгода раньше, чем планировали (видео) [12.08.2022]Экологически чистый район, развитая инфраструктура, квартиры с видом на лес и реку Иркут – жилой комплекс «Новый рекорд» на бульваре Рябикова объединил немало преимуществ. Работа на объекте идет с опережением графика: все три блок-секции введут до конца текущего года. Как рассказал Алексей Чудаков, директор ООО «Подрядчик», для компании, 15 лет занимавшейся строительством промышленных объектов, «Новый рекорд» стал успешным дебютом на рынке жилья. Теперь компания планирует строить еще – и не только в Иркутске.
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«Строим с гордостью». Николай Кузаков, «ГорСтрой», – о ребрендинге компании и новых проектах [12.08.2022]В компании «ГорСтрой» время внешних перемен совпало с изменениями внутренними: компания провела ребрендинг, отразив главный принцип в новом слогане – «Строим с гордостью». Какие объекты в Иркутске будут возведены с таким подходом? Почему дефицита предложения на рынке жилья ждать не стоит? И есть ли «потолок» у цен? На вопросы Газеты Дело ответил директор предприятия Николай Кузаков.
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«Кризис делает сильнее», – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой», о ситуации в отрасли, льготной ипотеке и «пузыре», которого нет [12.08.2022]Летом, в разгар сезона, в офисе директора компании «ДомСтрой» Татьяну Красноштанову можно застать лишь утром. После обеда бизнес-леди меняет костюм и туфли на рабочую одежду и резиновые сапоги и отправляется на стройку. Сегодня компания ведет сразу несколько масштабных проектов в Иркутске. Что будет с ценами на жилье? Почему льготная ипотека не сработала так, как хотелось? Что помогает строить эконом-жилье в текущих условиях? Об этом – в нашем интервью.
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«На загородном рынке все иначе», – Кристина Яковенко, «Хрустальный Девелопмент», о том, как кризис влияет на загородную недвижимость [12.08.2022]По словам коммерческого директора компании «Хрустальный Девелопмент» Кристины Яковенко, события последних лет настолько закалили рынок малоэтажной недвижимости, что девелоперов уже вряд ли можно чем-то удивить или испугать. Как развивается Хрустальный Парк? Почему загородный рынок иначе отреагировал на кризис? И что будет с ценами на квартиры в пригороде?