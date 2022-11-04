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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области
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«Мечтатель» стал реальностью В ЖК «Сибиряков» с опережением графика сдается первый дом [04.11.2022]В ноябре специализированный застройщик «Флагман» вводит в эксплуатацию первый дом в ЖК «Сибиряков» на Верхней Набережной – две блок-секции дома под названием «Мечтатель». Объект бизнес-класса сдается на пять месяцев раньше запланированного срока – дольщики начнут получать ключи от квартир еще до Нового года. Как в целом идет реализация проекта? За счет каких решений удалось ускорить строительство? И стоит ли ждать снижения цен на новостройки в Иркутске, как это происходит сейчас в Москве? Об этом и многом другом в интервью Газете Дело рассказала директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 28.10.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [04.11.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 28.10.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [04.11.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 28.10.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [04.11.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [04.11.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Юго-Западный – эконом-класс с функционалом комфорта. Жильцам нового дома в микрорайоне досрочно вручили ключи от квартир [02.11.2022]Прошлым летом в микрорайоне Юго-Западный в Иркутске стартовало строительство второй очереди девятиэтажных домов эконом-класса. И вот, меньше чем через 1,5 года первые жильцы новостройки уже получили ключи от своих квартир. Причём для них это была самая настоящая неожиданность – по документам сдача дома планировалась только в декабре. За счёт чего удалось завершить строительство на 2,5 месяца раньше срока? Что понравилось собственникам жилья? И как микрорайон будет развиваться дальше? Ответы на эти вопросы – в репортаже Наталии Горбань.
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Новости MetaEstate: в «Кандинском» строят первую улицу, в «Патроны Парке» завершают благоустройство [01.11.2022]Девелоперская компания MetaEstate продолжает реализацию загородных проектов на Байкальском тракте.
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Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской [01.11.2022]2022 год стал временем перемен для «Цветного парка» на Байкальской. Собственник торгового центра решился на реконцепцию, в рамках нового видения была проведена ротация арендаторов, в общих зонах применены дизайнерские решения с использованием натуральных, экологичных материалов, перепланирована зона первого этажа, где появилось много новых готовых блюд. В смелом эксперименте приняли участие кондитерская La Tarte, бурратошная «Сыр в масле», кафе корейской и азиатской кухни Kimchi, сеть суши-магазинов «Суши-точка», фуд-корнер «Где крылья». Сбылись ли ожидания резидентов от проекта? Довольны ли они количеством и качеством трафика? Что уже пришлось изменить в работе заведений? Об этом – в нашем материале.
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Kimchi: «Тестируем новый формат» [01.11.2022]Бренд Kimchi хорошо известен иркутянам. Семейный бизнес Михаила и Ирины Ан работает в нашем городе с 2014 года. До недавнего времени сеть корейских и азиатских кафе включала два заведения – на Марата и на Горной – и службу доставки. В ТЦ «Цветной парк» на Байкальской команда проекта решила попробовать абсолютно новый формат «возьми с собой» — корнер Kimchi LITE.
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«Сыр в масле»: «Пришлось меняться» [01.11.2022]«Сыр в масле» – «младший брат» торгово-производственной компании «Иркутский сыроварЪ». В бурратошной готовят пиццу, пасту и другие блюда, используя сыры местного производства. Бурратошная и фуд-корнер «Где крылья» в «Цветном парке» стали для предпринимателя Кирилла Рыкова и экспериментом, и вызовом. Новый формат потребовал значительных изменений – в меню, технологиях, позиционировании.
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ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки» [27.10.2022]ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки». Теперь воспользоваться сниженной ставкой могут клиенты, у которых ребенок родится до конца 2023 года.
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В Чите открыли новое здание Четвертого арбитражного апелляционного суда (видео) [26.10.2022]Серьезное и знаковое событие для Забайкальского края и для судебной системы сразу четырёх субъектов РФ состоялось в Чите: здесь торжественно открыли новое здание Четвертого арбитражного апелляционного суда.
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Сбер профинансирует строительство второй очереди ЖК «Семья» в Иркутске [24.10.2022]Договор проектного финансирования подписан на 870 млн рублей.
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Дело, в котором нет мелочей [07.10.2022]«Окна – глаза дома»: они украшают фасад здания, привлекают к нему внимание, являясь его важной архитектурной деталью. А современный коттедж или престижный жилой комплекс уже невозможно представить без красивых и порой очень сложных светопрозрачных конструкций. Мы побеседовали с генеральным директором ГК Prostor Group Андреем Ефимовым. Компания Prostor Group занимается производством светопрозрачных конструкций, а также комплексной работой с внешней оболочкой для загородного частного домостроения.
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В Иркутске открыли стелу «Город трудовой доблести». [07.10.2022]Два памятных панно на ней посвящены Иркутскому заводу тяжёлого машиностроения. ИЗТМ – одно из тех предприятий, чей вклад в победу над фашизмом трудно переоценить. К лету 1941 года завод полностью перепрофилировался для выпуска военной продукции. Но почему же именно ИЗТМ удостоился двух панно на памятном монументе? Все ответы – в его истории, которая неразрывно связана с историей Иркутска и всей нашей страны.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [07.10.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль [06.10.2022]Тандем дизайнеров Светланы Рожковой и Ксении Буяновой хорошо известен иркутянам. Интерьеры, созданные дизайн-студией «Розмарин», самобытны и узнаваемы: это всегда особая атмосфера и продуманное пространство, куда хочется возвращаться. Сегодня у Светланы и Ксении – новые амбициозные задачи: дать новый вектор локальным, историческим производствам, наладить эффективное сотрудничество между местными дизайнерами и производителями с целью проявить байкальский стиль и предложить местным жителям и туристам то, чего они ждут в интерьерах: дикость и необузданность в сочетании с комфортом и уютом.
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [06.10.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город [06.10.2022]Под светодизайном на российском рынке все еще часто понимают порядок расположения лампочек в натяжном потолке или внешний вид люстры. Между тем, это понятие гораздо шире и включает в себя вопросы воздействия света на психологию человека и способы создания нужной атмосферы в самых разных пространствах. Грамотно выстроенный свет способен обеспечить уют в квартире, настроить на рабочий лад сотрудников офиса, повысить выручку в магазине и даже изменить экономику целого района. О том, как сегодня дизайнеры работают со светом, какие возможности уличный светодизайн открывает для Иркутска и иркутян, Ирина Сергеева, основатель студии светового дизайна ARTIKUL, рассказала Газете Дело на конференции «Дизайн. Производство. Ритейл».
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Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец? [05.10.2022]22-23 сентября в Иркутске прошла конференция «Дизайн. Производство. Ритейл», посвященная вопросам предметного дизайна в нашей стране и в глобальном контексте. Инициатором форума выступила Ассоциация предметного и промышленного дизайна. Спикеры и организаторы мероприятия рассказали Газете Дело о задачах конференции, ее основных итогах и перспективах.