Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 28.10.2022 г. (тыс. руб./кв. м)

Юго-Западный – эконом-класс с функционалом комфорта. Жильцам нового дома в микрорайоне досрочно вручили ключи от квартир

Прошлым летом в микрорайоне Юго-Западный в Иркутске стартовало строительство второй очереди девятиэтажных домов эконом-класса. И вот, меньше чем через 1,5 года первые жильцы новостройки уже получили ключи от своих квартир. Причём для них это была самая настоящая неожиданность – по документам сдача дома планировалась только в декабре. За счёт чего удалось завершить строительство на 2,5 месяца раньше срока? Что понравилось собственникам жилья? И как микрорайон будет развиваться дальше? Ответы на эти вопросы – в репортаже Наталии Горбань.