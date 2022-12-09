У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость

Газета Дело
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.12.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.12.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.12.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.12.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [09.12.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.12.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.12.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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10 фактов о клубном доме «ВЭЛКО» [08.12.2022]Рынок арендного жилья в Иркутске кардинально меняется и становится более современным и цивилизованным. Новый тренд задаёт клубный дом «ВЭЛКО», официальное открытие которого состоялось в конце ноября.«Это не просто сдача квартир в аренду, главное здесь – качественный сервис, удобство и уют окружающей среды, которые мы создаём вокруг квартиры»,– подчёркивает автор идеи и инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров. Газета Дело разбиралась в деталях клубного дома.
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Праздник загородной жизни. В поселке «Горизонт» готовятся к Новому году [08.12.2022]«Новый год – это праздник загородной жизни», – убежден девелопер проекта «Горизонт» и загородный житель со стажем Антон Кондратьев. Подготовка к встрече 2023 года в поселке уже началась: жители украшают дома и участки, девелопер строит ледовый городок, а 10 декабря, по уже сложившейся традиции, в гости к детям и взрослым заглянет сам Дед Мороз. В предпраздничном интервью для Газеты Дело Антон поделился новостями проекта и рассказал, почему в «Горизонте» ждут Нового года и зимних каникул – чтобы… остаться дома.
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«Я однозначно верю в этот проект». Семь цитат Виктора Захарова о бизнес-идее, особенностях и перспективах клубного дома «ВЭЛКО» [07.12.2022]17 этажей, 154 квартиры с авторским дизайном, современной бытовой техникой и стильной мебелью, тренажёрный зал, релакс-зона с сауной, подземный паркинг, консьерж- и сервис-службы. Плюс услуги на любой запрос: от полива цветов до генеральной уборки. Это – новый формат цивилизованного арендного жилья, который на рынке Иркутска теперь представляет клубный дом «ВЭЛКО»: его официальное открытие состоялось в конце ноября. «Я доволен тем, что мы построили и как всё получилось», – признался Газете Дело инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров, во время экскурсии по необычному объекту.
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«Создаем экосистемы для жизни и счастья», – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой», об итогах года и новых идеях [07.12.2022]Интервью с директором компании «ДомСтрой» Татьяной Красноштановой задумывалось в формате блиц: серия коротких вопросов об итогах года и ответы в два-три слова. Однако практически сразу стало понятно, что уложить насыщенный событиями год в такие строгие рамки не удастся. Блиц превратился в увлекательный рассказ – о строящихся ЖК и новых замыслах, о ходе продаж и перспективах льготной ипотеки, об источниках вдохновения и планах на 2023 год. А еще – о том, как совмещать руководящую должность с благотворительностью, научной диссертацией и... фигурным катанием.
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«Большой бизнес не строится быстро». Вячеслав Заяц – о росте компании, консолидации и новых мечтах«Работа в «Слате» – мой самый долгий проект». Почему Ярослав Шиллер выбрал Иркутск и как изменил курс торговой сетиИз грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании
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А дома лучше! Интерьер как источник впечатлений [06.12.2022]Уютно как дома, комфортно как в отеле – о таком жилье мечтает, пожалуй, каждый. Возможно ли это? Как получать лучшие впечатления от окружающего пространства каждый день? Может ли интерьер квартиры или дома быть помощником в бизнесе? На вопросы Газеты Дело отвечает эксперт в области жилых, офисных и гостиничных интерьеров Мария Бадяева.
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«Информация, гибкость, комплексные решения». Александра Макарова, ВТБ, – о новой реальности для бизнеса и работе банка [05.12.2022]Эффективное управление бизнесом все больше зависит от гибкости, умения ориентироваться в потоках информации и подстраиваться под новые условия. Рассказать о возможностях, предоставить комплексное решение задач бизнеса – на этой основе строит работу ВТБ в Иркутской области. О том, какие вопросы сегодня волнуют предпринимателей, Газете Дело рассказала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка Александра Макарова.
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Территория комфортной жизни. Как MetaEstate меняет подходы к загородному девелопменту [29.11.2022]Загородные проекты MetaEstate на Байкальском тракте – «Патроны Парк», «Кандинский» – хорошо знакомы иркутянам. Разные с точки зрения концепций и архитектурных решений, поселки все-таки похожи в главном: это тщательно продуманные комплексные продукты. Из каких элементов они складываются? Как распространить чувство дома до целого поселка? И возможно ли создать зону комфортной жизни на еще большей территории? Об этом мы поговорили с руководителем MetaEstate Дмитрием Кузнецовым.
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«Мечтатель» стал реальностью. В ЖК «Сибиряков» с опережением графика сдается первый дом [21.11.2022]В ноябре специализированный застройщик «Флагман» вводит в эксплуатацию первый дом в ЖК «Сибиряков» на Верхней Набережной – две блок-секции дома под названием «Мечтатель». Объект бизнес-класса сдается на пять месяцев раньше запланированного срока – дольщики начнут получать ключи от квартир еще до Нового года. Как в целом идет реализация проекта? За счет каких решений удалось ускорить строительство? И стоит ли ждать снижения цен на новостройки в Иркутске, как это происходит сейчас в Москве? Об этом и многом другом в интервью Газете Дело рассказала директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 28.10.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [04.11.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [04.11.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 28.10.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [04.11.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 28.10.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [04.11.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [04.11.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Юго-Западный – эконом-класс с функционалом комфорта. Жильцам нового дома в микрорайоне досрочно вручили ключи от квартир [02.11.2022]Прошлым летом в микрорайоне Юго-Западный в Иркутске стартовало строительство второй очереди девятиэтажных домов эконом-класса. И вот, меньше чем через 1,5 года первые жильцы новостройки уже получили ключи от своих квартир. Причём для них это была самая настоящая неожиданность – по документам сдача дома планировалась только в декабре. За счёт чего удалось завершить строительство на 2,5 месяца раньше срока? Что понравилось собственникам жилья? И как микрорайон будет развиваться дальше? Ответы на эти вопросы – в репортаже Наталии Горбань.
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Новости MetaEstate: в «Кандинском» строят первую улицу, в «Патроны Парке» завершают благоустройство [01.11.2022]Девелоперская компания MetaEstate продолжает реализацию загородных проектов на Байкальском тракте.
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Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской [01.11.2022]2022 год стал временем перемен для «Цветного парка» на Байкальской. Собственник торгового центра решился на реконцепцию, в рамках нового видения была проведена ротация арендаторов, в общих зонах применены дизайнерские решения с использованием натуральных, экологичных материалов, перепланирована зона первого этажа, где появилось много новых готовых блюд. В смелом эксперименте приняли участие кондитерская La Tarte, бурратошная «Сыр в масле», кафе корейской и азиатской кухни Kimchi, сеть суши-магазинов «Суши-точка», фуд-корнер «Где крылья». Сбылись ли ожидания резидентов от проекта? Довольны ли они количеством и качеством трафика? Что уже пришлось изменить в работе заведений? Об этом – в нашем материале.