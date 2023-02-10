Продаём апартаменты для отдыха в Листвянке!

Газета Дело
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [10.02.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [10.02.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.02.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [10.02.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.02.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [10.02.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.02.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [10.02.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Инвестиции в недвижимость: как зарабатывать больше. 7 плюсов ремонта с дизайнером в квартире «под сдачу» [09.02.2023]Покупка квартиры для последующей сдачи в аренду – один из самых популярных видов инвестиций в недвижимость. При этом, как говорит дизайнер Евгения Стрелова, далеко не все инвесторы вкладываются в профессиональный и качественный ремонт такого жилья. И зря, ведь бюджет дизайнерского ремонта, вопреки сложившимся стереотипам, – ненамного выше самостоятельного. «За год-два эти вложения окупятся. Но у вас будет совершенно другая картинка, другое качество – а значит, другая аудитория и другой доход». Мы попросили Евгению подробнее рассказать о плюсах работы дизайнера в квартирах «под сдачу».
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Сносить нельзя оставить. Как убедить государство, что ваш объект не является самовольной постройкой [08.02.2023]Тема самовольного строительства не перестает быть актуальной. Как говорит юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры» Полина Спесивая, активность государства в этом направлении сейчас усилилась: это связано с развитием механизма комплексного развития территорий. Мы попросили эксперта прокомментировать обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством.
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Вперед в прошлое? Иркутские эксперты – о предложении открывать киоски у входов в ТЦ [24.01.2023]Киоски и торговые палатки у входов в торговые центры и магазины предложил открывать глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По мнению вице-премьера, это поможет «создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров». Предложение уже направлено главам регионов и пока носит рекомендательный характер. Впрочем, уже к 1 июля губернаторы должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоотчётов. Портал SIA.RU обсудил инициативу с экспертами и участниками рынка. В опросе приняли участие владелец сыроварни, Россельхозбанк, торговая сеть «Слата» и «ХлебСоль», ТРЦ «Модный квартал» и «ЯркоМолл». Мнения – неоднозначные.
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Эн+ выступает за строительство нового энергообъекта в Иркутской областиИгорь Кобзев: Иркутской области требуются дополнительные энергомощностиЭнергодефицит в Иркутской области планируют покрыть за счёт строительства новой генерации в Бурятии и Забайкалье?
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Эн+ инвестировала в 46 инициативных проектов Иркутской области [19.01.2023]Идеи проектов поступили от сотрудников компании, а их актуальность подтверждена опросом среди населения.
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«Дома – готовые, цены – конкурентные». Дмитрий Кузнецов – о предложениях MetaEstate на Байкальском тракте [17.01.2023]В 2023 году девелоперская компания MetaEstate завершает загородный проект «Патроны Парк» – сейчас в продаже есть готовые дома и несколько земельных участков. Также девелопер открыл продажи барнхаусов в новом поселке «Кандинский» – стоимость квадратного метра на старте проекта составляет всего 57 тысяч рублей.
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Праздник загородной жизни. Как в поселке «Горизонт» встречают Новый год [29.12.2022]«Новый год – это праздник загородной жизни», – убежден девелопер проекта «Горизонт» и загородный житель со стажем Антон Кондратьев. В праздничном интервью для Газеты Дело Антон поделился новостями проекта и рассказал, почему в «Горизонте» ждут Нового года и зимних каникул – чтобы… остаться дома.
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«Жить за городом – правильно», – архитектор Ольга Завдовьева о переезде в поселок «Горизонт» и загородных интерьерах [09.12.2022]«Многие стремятся в центр Иркутска, но стоит ли? Здесь, за городом, такая сказка! Умиротворение, лес, залив», – говорит архитектор Ольга Завдовьева. Пару лет назад она купила квадрохаус в «Горизонте», а также работает над несколькими загородными интерьерами в этом поселке. Как убежденная горожанка решилась на переезд в пригород? Чем «Горизонт» покорил дизайнера? Какие интерьеры рождаются в загородных квартирах и квадрохаусах? Об этом – в нашем материале.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.12.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.12.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.12.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.12.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [09.12.2022]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.12.2022 г. (тыс. руб./кв. м) [09.12.2022]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [09.12.2022]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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10 фактов о клубном доме «ВЭЛКО» [08.12.2022]Рынок арендного жилья в Иркутске кардинально меняется и становится более современным и цивилизованным. Новый тренд задаёт клубный дом «ВЭЛКО», официальное открытие которого состоялось в конце ноября.«Это не просто сдача квартир в аренду, главное здесь – качественный сервис, удобство и уют окружающей среды, которые мы создаём вокруг квартиры»,– подчёркивает автор идеи и инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров. Газета Дело разбиралась в деталях клубного дома.
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«Я однозначно верю в этот проект». Семь цитат Виктора Захарова о бизнес-идее, особенностях и перспективах клубного дома «ВЭЛКО» [07.12.2022]17 этажей, 154 квартиры с авторским дизайном, современной бытовой техникой и стильной мебелью, тренажёрный зал, релакс-зона с сауной, подземный паркинг, консьерж- и сервис-службы. Плюс услуги на любой запрос: от полива цветов до генеральной уборки. Это – новый формат цивилизованного арендного жилья, который на рынке Иркутска теперь представляет клубный дом «ВЭЛКО»: его официальное открытие состоялось в конце ноября. «Я доволен тем, что мы построили и как всё получилось», – признался Газете Дело инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров, во время экскурсии по необычному объекту.
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«Создаем экосистемы для жизни и счастья», – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой», об итогах года и новых идеях [07.12.2022]Интервью с директором компании «ДомСтрой» Татьяной Красноштановой задумывалось в формате блиц: серия коротких вопросов об итогах года и ответы в два-три слова. Однако практически сразу стало понятно, что уложить насыщенный событиями год в такие строгие рамки не удастся. Блиц превратился в увлекательный рассказ – о строящихся ЖК и новых замыслах, о ходе продаж и перспективах льготной ипотеки, об источниках вдохновения и планах на 2023 год. А еще – о том, как совмещать руководящую должность с благотворительностью, научной диссертацией и... фигурным катанием.