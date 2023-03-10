Мария Бадяева: «Дизайн жилого интерьера – это про откровенность»

Практические советы дизайнера интерьеров Марии Бадяевой о том, как снизить уровень стресса в процессе ремонта.

Мария, обратиться к дизайнеру интерьера сегодня – не роскошь, не излишество, а скорее норма. Но начать такое взаимодействие человеку, который прежде этого не делал, сложно и, вероятно, страшновато. Как настроиться на работу с дизайнером?

– Дом – это личное, в каких-то аспектах даже сокровенное. Поэтому дизайнер, который занимается вашим домом, должен быть, что называется, “вашим” человеком. Как это понять? Посмотреть заранее портфолио привлекаемого специалиста, более вдумчиво пообщаться на первой встрече, оценить, отличается ли его взгляд на важные для вас составляющие сотрудничества от вашего взгляда и т.д. Рекомендация друзей или родных, разумеется, важна, но вкусы и понимание интерьера у самых близких людей могут различаться, поэтому безоговорочно доверять стороннему мнению не стоит. Доверяйте себе.

Если первая встреча прошла успешно, отношения оформляются юридически и составляется техническое задание для работы над будущим интерьером. Что лежит в его основе?

– Для начала - это откровенный разговор о том, как хотелось бы жить в обновленном доме. Мы, дизайнеры, понимаем всю важность технических деталей : розетка здесь, выключатель тут. Но гораздо важнее в процессе подготовки проекта озвучить те жизненные сценарии, которые лежат в основе миропорядка семьи, ее привычки, причуды, традиции. Если супруги иногда (или всегда) спят раздельно, об этом необходимо сказать. Если супруги (в шутку или всерьез) спорят, кто встает выключать свет перед сном, об этом тоже стоит сказать. А уж количество и расположение выключателей, розеток, лампочек дизайнер предусмотрит и внесет в проект. Возможно, что именно симметричные выключатели возле кровати разрешат многолетний спор.

Другими словами, правильный интерьер помогает решить и какие-то чисто житейские проблемы?

– Конечно! Если интерьер сделан под человека, а не просто снят калькой со страницы журнала. Люди живут, любят, растут “в интерьере”. Скажем, прозрачная стена между спальней и ванной добавит в отношения пары игры и каких-то новых красок. Шкафчик для баночек с вареньем поможет бабушке, которая привыкла жить в своем доме, быстрее и комфортнее освоиться в городской квартире.

При этом случаются пожелания, которые не лежат на поверхности. Например, в моей практике был мальчик (единственный ребенок в семье), которому очень хотелось спать на верхнем ярусе кровати. Его пожелание было продиктовано не эргономикой (площадь комнаты мальчика внушительная!) – он просто увидел такое дома у друзей, и ему понравилось! Умолчи об этом заказчик на этапе составления техзадания, дизайнер запланировал бы обычную кровать, пришлось бы потом переделывать. К счастью, мои заказчики предельно откровенны и открыты со мной, корректировки готового дизайн-проекта очень редки.

А если поговорить об эстетической и эмоциональной стороне вопроса, как подбирается цветовая гамма, стиль, настроение будущего пространства?

– В диалоге, в обращении к лучшим эмоциям, к приятным воспоминаниям. Мы говорим, смеемся, делимся какими-то впечатлениями о детстве, путешествиях, любимых людях. Затем полученный багаж знаний о заказчике переносится на три варианта коллажа. Мы обсуждаем их, возможно, элементы первого переходят во второй и т.д. Так рождается то, что затем становится основой будущего интерьера.

О приятном поговорили. Теперь – сугубо деловой вопрос: сколько стоит и какого времени требует такая работа?

– И сроки, и стоимость дизайн-проекта зависят от площади квартиры или дома. Стоимость вычисляется простым умножением метража на тариф конкретного дизайнера. В Иркутске стоимость работы над дизайн-проектом колеблется от полутора до 15-20 тысяч рублей за квадратный метр. По срокам пропорции примерно такие: если площадь объекта 100 квадратов, работа над дизайн-проектом займет три месяца и более.

После утверждения проекта идет этап реализации. Заказчик может решить эту задачу самостоятельно или попросить дизайнера осуществить авторский контроль за ремонтной бригадой. Сколько времени обычно занимает этот этап? Можно ли заранее оценить бюджет?

– В условиях сегодняшней экономической качки и усложненной логистики прогнозировать что-то очень и очень сложно. Однако стоит иметь в виду, что колебания цен могут дать прибавку к смете в 20-30 процентов. Это значит, что при общем условном располагаемом бюджете в пять миллионов рублей, четыре можно выделить в качестве общей расходной части, а один миллион лучше зарезервировать на случай возможного роста цен на отдельные строки спецификаций.

По постановке сроков – аналогично: помним о том, что поставка какого-то материала может задержаться и спровоцировать простой ремонтной бригады, в результате – увеличение общего срока окончания работ. Ведь ремонт и комплектация квартиры или дома в Иркутске не изолированы от всех тех глобальных процессов, которые вызывают постоянные изменения. Чтобы защитить себя от лишнего стресса и гонки, стоит «набросить» на срок реализации несколько «страховочных» месяцев. Дизайнер как раз может укомплектовать проект с учетом всех возможных форс-мажоров и вести его от и до. Так попросту спокойнее!

Мария Бадяева, дизайнер интерьеров,

89025661906

design-bm.ru

