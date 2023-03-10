Юлия Дедкова: «На встречу с дизайнером – всей семьёй!»

Юлия Дедкова, дизайнер интерьера, декоратор - о личном пространстве, самовыражении и интерьере без коробов.

Юлия, преображение квартиры или дома – это процесс масштабный, протяженный во времени, крайне ответственный. И очень важно, кто скажет первое слово, даст старт процессу. С кого обычно начинается этот важный диалог?

– Чаще всего на встречу с дизайнером приезжают глава семьи или супруги, детей обычно не берут, считая, что ремонт, дизайн-проект – это взрослые заботы. Но, когда мы переходим к составлению технического задания, я всегда прошу включить в процесс всех членов семьи. Например, комнату, которая по привычке родителями называется «детской», повзрослевшие ребята-подростки стремятся во всех деталях обсуждать сами. Для них важны и форма стола, и максимально удобное расположение игрового компьютерного кресла и монитора, и определенное количество розеток, необходимых для работы всевозможных гаджетов. И стиль, и цветовая гамма, и много чего еще. Свои пожелания и очень меткие наблюдения могут быть и у ребят помладше. Надо сказать, что сегодня взрослые члены семьи все больше и больше прислушиваются к детям и доверяют им принципиальные вопросы оформления их личного пространства. Поэтому несколько часов заполнения техзадания могут превратиться в интересный разговор, даже такой семейный тимбилдинг, после которого взрослым становится яснее и понятнее мир их детей и наоборот.

Но ребенок или подросток в своем творческом полете может захотеть чего-то настолько креативного, что в этой комнате трудно будет жить…

– Для этого и нужен дизайнер! Мы вместе найдем баланс между тем, что гармонично и правильно (с точки зрения эргономики, освещения, колористики, фактур), и тем, чего так сильно хочется юной душе!

Если для юной души важны самовыражение и экспрессия, то для души более зрелой, наверное, на первом месте уют и эстетика?

– Через свое понимание уюта хозяйка дома тоже самовыражается. Это звучит во всем: в подборе текстиля, посуды, декора. Ведь мы живем не только в аккуратно «причесанных» интерьерах, где подушки выставлены в строгом порядке, а вся одежда педантично развешана в шкафу, чаще жизнь – это быстрая смена ситуаций и бытовых запросов. Поэтому кровать в расправленном виде тоже должна быть красивой, и в каком-то случае мы ведем большую работу по подбору постельного белья с соответствующим принтом, а для кого-то идеальным будет решение из белоснежного хлопка или натурального льна. Поэтому тех же розеток должно быть достаточно для блендера, тостера, кофемолки и прочих премудростей, чтобы кухня в процессе приготовления пищи была не только удобной и функциональной, но и эстетичной, вдохновляющей (лишние провода от удлинителей вдохновению точно не послужат!). Поэтому я задаю вопрос, где будет стоять новогодняя елка, ведь для гирлянд нужен источник питания, нужно предусмотреть место для ее хранения. А еще мы обсуждаем, где разместим док-станцию для робота-пылесоса, где поставим увлажнитель воздуха и расположим всю необходимую этим приборам инфраструктуру.

Посуда и постельное белье – страсть многих женщин. Наверное, заказчицы порой хотят самостоятельно все выбрать, получив удовольствие от процесса?

– Выбор кажется большим, когда рассуждаешь абстрактно. Как только формируется конкретный запрос по фактуре, цвету, дизайну, искать становится не так просто и увлекательно. Да и когда мы начинаем полный цикл работ по реализации проекта, заказчики в большинстве случаев доверяют. И даже когда я отправляю варианты каких-то предметов на согласование, мне чаще всего отвечают: выбери сама, ты уже лучше знаешь, что нам подойдёт.

Дизайнерам случается работать не только на объектах с черновой отделкой, но и идти по следам когда-то сделанных ремонтов. Что происходит, например, с некогда очень распространенными коробами из гипсокартона?

– Они уступают место другим решениям. Ведь в большинстве случаев спрятанные под коробами трубы можно перепаять (у каждого дизайнера интерьера есть контакт проверенного сантехника). Можно также ввести в интерьер декоративный элемент, который будет не просто камуфлировать какие-то коммуникации, но и украшать пространство.

На вашей работе серьезно сказалось изменение экономической ситуации? Вы ощущаете нехватку мебели или интерьерных аксессуаров из-за ухода тех или иных брендов?

– Когда на нашем рынке процветало изобилие брендов – например, итальянских, и дизайнеры, и заказчики зачастую попадали в ситуацию зависимости от этих имён, этих марок. Например, проектируя кухню, мы должны были ориентироваться на стандарты и требования знаменитого итальянского бренда. Сейчас дизайнер может предложить заказчику кухню российского производителя, качество которой будет абсолютно сопоставимо с итальянским. При этом мы будем ориентироваться не на чьи-то стандарты, а на запрос заказчика. И на рынке этот российский бренд давно, но от него «отвлекали внимание» европейские конкуренты. Сейчас мы все больше и больше сотрудничаем с российскими, белорусскими производителями. Это касается и корпусной, и мягкой мебели. Предметный дизайн развивается и на уровне страны, и на нашем локальном уровне: в местной столярной мастерской могут изготовить нечто авторское, эксклюзивное. При этом нельзя сказать, что никакого дефицита мы не ощущаем, есть свои вопросы и по материалам для отделки, и по сантехнике. Но в целом решений дизайнер видит перед собой множество, и работать стало даже интересней!

Юлия Дедкова,

дизайнер интерьера, декоратор.

89500609637



