Лидия Красноярова: «От следования трендам - к истинному запросу»

Лидия Красноярова, дизайнер, декоратор - о магии текстур, аксессуарах ручной работы и музыке в интерьере.

Лидия, в разговоре о дизайне всегда есть место вопросам о трендах – актуальных и теряющих силу. Если говорить о вашей работе, как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию?

– Сегодня мы становимся свидетелями того, как влияние трендов ослабевает. Интерьерная мода (как и мода вообще) становится все более и более разнообразной. Тренды теряют остроту и выраженность. Никто не скажет сейчас уверенно: в моде вот такая цветовая гамма или вот такие текстуры тканей. Тот же не так давно трендовый лофт сегодня уже понимается просто как вариация, как возможный элемент, подчиненный некой общей концепции, а не как самоцель. Сейчас на первый план выходит то, что важно для человека, для его личности, ощущения покоя и отдыха в своем доме, а не то, что модно и подано как must have. Уходящим же трендом я бы назвала ремонт без дизайнера. Сегодня на услугу создания дизайн-проекта и дальнейшей его реализации большой спрос, и необходимость участия дизайнера в оформлении пространства понятна большинству людей.

А как дизайнер создает ощущения?

– Один из главных запросов от моих заказчиков – создать ощущение отдыха. И отправной точкой, ориентиром для создания этого ощущения очень часто бывает отпуск, время умиротворения, свободной от забот головы. Человеку хочется, как на отдыхе, погрузиться в приятное состояние, окутать себя той самой атмосферой, где мягкий свет вечернего солнца сливается с морем, ступни приятно утопают в песке, а телу очень удобно в шезлонге. И задача дизайнера в этом случае – не перенести в городскую квартиру кусок пляжа, а воссоздать ощущения: через зернистую текстуру ковра песочного оттенка, через анатомически правильную форму кресла, через цвет и фактуру текстиля в комнате и т.д. И получающийся эффект можно назвать каким угодно словом: магия, 25-й кадр или как-то еще. Нет предметного ряда, напрямую говорящего об отпуске и море, но ощущение создано: спина расслаблена, ступни отдыхают, заботы прожитого дня отступают.

Однако перед дизайнером может стоять и более конкретная задача, связанная как раз с предметами, которые заказчику дороги. Предметы прежние, а интерьер должен возникнуть новый. Как быть?

– Увидеть предмет во всей его красоте и взаимосвязях с другим предметами, отделкой, декором. Видимо, есть некое интуитивное притяжение – сказать точно не могу, но в моей практике очень часто такими центральными артефактами становятся вещи, связанные с музыкой. Например, пианино, которому много десятков лет. Мы можем повторить орнамент, нанесенный на корпус инструмента, или его мотивы на обоях, в отделке стен или на других элементах. И, понятное дело, по соседству с этим пианино не будет каких-то ультрасовременных светильников или других аксессуаров, спорящих с артефактом стилистически. А еще музыкальным компонентом может быть коллекция виниловых пластинок: она «подскажет» нам размещение столика под проигрыватель, кресла и комода определенной конфигурации для хранения коллекции. А бывает, что необходимо соединить нечто на первый взгляд несоединимое. Как, например, коллекция картин, которая очень дорога хозяйке квартиры. Все произведения разные по жанру и технике исполнения, но они обязательно должны быть в интерьере и необходимо их как-то связать воедино. И тут на помощь могут прийти рамы, багет схожего или идентичного дизайна – некое общее оформление картин, которое позволит им выглядеть единой композицией, гармоничным островком изобразительного искусства в интерьере.

Сейчас очень популярны различные системы наведения порядка. Сталкивались ли вы с тем, что в основе будущего дизайна интерьера заказчик видит не визуальный образ и не творческую идею, а утилитарную задачу поддержания порядка в доме?

– Едва ли порядок может быть главной идеей в интерьере, это, скорее, функциональная задача планировки дома или квартиры. Как правило, размещение достаточного количество систем хранения или (что чаще) выделение площади для кладовой или гардеробной комнаты реально упрощает задачу и является мечтой многих. Кому-то нужно предусмотреть место для хранения сноуборда, снаряжения для рыбалки или большого количества нарядов хозяйки дома. Под запрос конкретного клиента или конкретной семьи формируется наполнение выделенных зон хранения.

Современная индустрия дизайна интерьеров развивается очень динамично, и заказчики многое могут увидеть в журналах, каталогах, на сайтах. А можно ли чем-то удивить сегодняшнего искушенного клиента?

– Удивить можно! Причем удивить тем, что хранит тепло человеческих рук, что не выставлено в шоу-румах роскошных магазинов. Так, например, сегодня появляется все больше малых производств, мастерских, которые изготавливают совершенно потрясающие интерьерные вещи ручной работы. Моим открытием был гигантский абажур, выполненный в технике макраме. Когда видишь подобные произведения, сразу в голове возникает масса идей, как использовать эту красоту в своих проектах. Тем более, что сегодня в контексте одного интерьера могут сочетаться и премиальные бренды, и hand made. По-настоящему дизайнерские времена!

Лидия Красноярова, дизайнер интерьера, декоратор

тел. 8-950-0-616-229

https://taplink.cc/krasnoyarova_design