Пригород по-новому. Как жить за городом, не теряя привычного комфорта

В последние годы загородный рынок качественно меняется. Девелоперы строят концептуальные поселки с централизованными коммуникациями, развивают социальную инфраструктуру и предлагают новые форматы жилья. На смену традиционным коттеджам с большими участками приходят компактные таунхаусы, квадрохаусы и даже квартиры. Для многих такое предложение становится идеальным компромиссом между привычным городским комфортом и желанием жить поближе к природе, говорит руководитель проекта «Горизонт» Антон Кондратьев.

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова.

Золотая середина

Что представляют себе люди, когда слышат слово «загород»? В большинстве случаев – просторный дом за высоким забором, 20 соток земли, гараж, баню, теплицу… Однако в последние годы эти стереотипные представления уходят в прошлое. Иркутские девелоперы предлагают покупателям новые форматы жилья, строят организованные поселки с единой архитектурой, централизованными сетями и управляющей компанией.

«В этом смысле «Горизонт», – не загородное жилье в классическом понимании, а пригородный микрорайон», – говорит Антон Кондратьев. Поселок находится в 5 км от Иркутска, и это «золотая середина» как для тех, кто привык к городскому уровню комфорта, но хотел бы жить на природе, в безопасной и продуманной среде, так и для опытных загородных жителей, которые устали обслуживать свои дома и участки и хотели бы переложить эти заботы на управляющую компанию.

«Думая о загородной жизни, многие представляют себе идеальную картинку: лужайка, бассейн, шезлонг – и ты красиво на нем лежишь, – рассуждает Антон. – Но те, кто реально пожил за городом в своем доме, знают: чтобы “красиво лежать”, чтобы лужайка смотрелась так, как на фото, нужно провести немало времени за газонокосилкой. Останется ли после этого время и желание лежать на шезлонге? Мы предлагаем своим жителям оставить газонокосилку управляющей компании и больше времени проводить с семьей».

Все свои

Загородный формат – это в первую очередь семейная история. Многие задумываются о переезде в пригород именно с появлением детей. Организованные поселки, в отличие от домов в СНТ, гарантируют не только безопасность, но и развитую социальную инфраструктуру, жизнь в окружении единомышленников.

«В «Горизонте» живут 145 семей – и все друг с другом знакомы. Идешь гулять – и знаешь, чей это ребенок, чья машина, чья собака бежит, – рассказывает Антон. – Мы возвращаемся к корням, к истокам, когда ты жил в небольшом доме, выходил во двор и всех знал. И у тебя было ощущение безопасности, потому что все вокруг знакомы. Так и тут. Можно отпустить ребенка играть на улицу и не волноваться: здесь все свои».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании.

Отдых рядом

Жизнь человека состоит не только из работы и самореализации: важно качественно проводить время с семьей, заниматься различными хобби, отдыхать. Организованные загородные поселки создают для этого немало возможностей – и для того, чтобы ими воспользоваться, не нужно куда-то специально ехать.

«Наша задача, как загородных девелоперов, – взять заботы о досуге на себя, создать условия, – объясняет Антон. – Чтобы человек мог пригласить друзей, выйти на веранду и включить барбекю. Или отправиться на прогулку с собакой в лес. Или поиграть в теннис, волейбол, баскетбол. Или прокатиться на лыжах, коньках по заливу. Или посидеть с соседями у костра, попеть песни под гитару. Когда ты живешь в таком месте, отдых – рядом. Тебе не нужно совершать никаких усилий, тратить дополнительные деньги или время».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании.

Доступно каждому

Современная загородная недвижимость представлена не только коттеджами, но и более доступными по цене таунхаусами, квадрохаусами, квартирами. Наличие управляющей компании и городских коммуникаций делает загород открытым для гораздо большей аудитории. В том числе и для тех, кто при иных раскладах никогда не решился бы уехать из комфортного городского жилья.

«В «Горизонте» живут и пожилые люди, и женщины с детьми, – делится Антон. – В традиционном загороде этим категориям было бы непросто. Объем обслуживания своего дома, начиная с уборки снега и заканчивая разнообразными коммунальными проблемами, которые никто, кроме тебя, не решит, – колоссальный. У нас эти люди покупают таунхаусы, квартиры – и счастливо живут, пользуясь городскими сетями и услугами управляющей компании».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании.

Квартиры с видом

Как говорит Антон Кондратьев, городские форматы отлично приживаются за городом. Первый многоквартирный дом в «Горизонте» успешно реализован, во втором осталось буквально несколько квартир. Решение оказалось востребованным, хотя девелопер признается: на старте было немало сомнений. «Когда мы начинали, я и сам был под действием стереотипов. Таунхаус, квадрохаус – понятно, там у тебя есть земля, это, условно говоря, комфортный городской дом. Но что такое квартира за городом? Кому это нужно?»

Оказалось, нужно, и многим: интерес к предложению возник сразу же. Девелопер сделал квартиры в «Горизонте» по-настоящему уникальными: на первом этаже есть небольшие земельные участки, жители второго и третьего могут пользоваться эксплуатируемой кровлей. Покупатели квартир делают террасы, зоны барбекю на первых этажах, проводят время, отмечают праздники на кровлях, наслаждаясь потрясающими видами».

Оказалось, что вид из окна для многих стал решающим фактором в пользу загородной квартиры. «Жители расценивают «Горизонт» как пригородный микрорайон. Мы находимся очень близко к городу: до Солнечного буквально 5 минут на машине. Но в городе они не смогут наслаждаться такими видами из окон – если только это не очень дорогая квартира».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании.

Дом – везде

Жителям загородных квартир в «Горизонте», как и других форматов, доступна вся территория поселка, все общественные пространства и прочие плюсы жизни за городом. «Если можно гулять, наслаждаться природой, чистым воздухом, то многим для комфортной жизни и собственный земельный участок не нужен, – говорит Антон. – Своим домом жители поселка считают и воспринимают всю территорию, начиная от въездных ворот».

Строительство «Горизонта» уже вышло на финишную прямую. Скоро девелопер завершит свою деятельность и передаст поселок жителям. «Мы хотим, чтобы он сохранился в том виде, в каком мы его придумали», – делится Антон. За сохранением концепции и порядком в «Горизонте» следит не только управляющая компания, но и созданный по инициативе девелопера совет поселка. Все жители, покупая недвижимость здесь, принимают правила, которые регламентируют, что можно делать в поселке, а что нет. По словам Антона, команде удалось создать схему, по которой люди не могут вести самовольную застройку, нарушая архитектурный облик и концепцию проекта.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании.

«Мы хотим, чтобы люди взаимодействовали между собой, умели жить в социуме, чтобы ценили то, что имеют, с уважением относились друг к другу, – поясняет Антон. – В этом ценность цивилизованного подхода к жизни в пригороде. Это – загород по-новому».

Поселок-парк "Горизонт" - финалист градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2023» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, малоэтажные дома»

(3952) 96-35-09

gorizont-park.ru

ООО "Новиград". Проектные декларации на наш.дом.рф

Свой дом и участок, природа и чистый воздух, комфорт и безопасность для всей семьи – две трети россиян мечтают жить за городом. И в последние годы многие реализуют задуманное. Увы, мечты о счастливой загородной жизни нередко разбиваются о суровую реальность. Как не допустить этого? Какие вопросы стоит задать себе, прежде чем идти на сделку? Почему при выборе недвижимости не стоит полагаться только на эмоции? Мы попросили эксперта рынка, генерального директора АН «Слобода» Дмитрия Щербакова поделиться своими рекомендациями.