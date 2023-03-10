Наталия Бирюкова: “Чтобы дом-участок-сад – всерьез и надолго!”

Наталия Бирюкова, архитектор, ландшафтный архитектор, владелица студии архитектуры и ландшафта GORIZONTО рассказала о комплексном подходе к проектированию дома и прилегающей территории.

Наталия, один из главных плюсов сотрудничества с дизайнером интерьера – это комплексность: владелец жилья получает возможность оформить пространство от входной двери до самого маленького шкафчика. Работает ли этот принцип в сфере архитектуры и ландшафтного дизайна?

– Безусловно! При комплексном подходе есть возможность разработать единый, гармоничный архитектурный ансамбль: дом, сопутствующие строения, ландшафт. Мы начинаем с архитектуры дома, его конструктивных особенностей, продумываем, как расположить дом на участке наиболее правильно относительно сторон света, с учетом особенностей рельефа. Далее необходимо грамотно соединить основное здание с другими элементами, ввести в будущую композицию сад, огород, беседку, банный комплекс, зону для детей с песочницей и качелей – например. Или добавить площадку с баскетбольным кольцом, предусмотреть дополнительный гараж для квадроцикла или полянку для йоги.



При проектировании дома и окружающего пространства команда проектировщиков погружается в жизнь семьи, чтобы предусмотреть все: увлечения, привычки всех домочадцев, их любовь к домашним животным, желание использовать в доме и во дворе компоненты «умного дома» и т.д. Все оговаривается до мелочей: стилистика, формы, материалы, текстуры, освещение и т.д.

Разработка такого комплекса требует колоссальных вложений?

– Вложения действительно требуются значительные. Если владелец участка планирует возвести на своей земле дом, снабженный современными коммуникациями и ориентированный на комфорт, ему необходимо здраво взвесить свои финансовые возможности. А лучше получить консультацию проектировщиков и все просчитать еще до покупки участка, так как вложения в отдельно стоящий дом, инженерные работы, проектирование водоотведения и т.д. в разы (а иногда в десятки раз) превышают вложения в ремонт и обустройство квартиры. Не исключено, что после профессиональной консультации человек примет решение о покупке участка меньшей площади или переориентируется на организованный коттеджный поселок, чтобы не начинать неподъемную для себя стройку.

Предположим, решение о такой стройке принято. Помогает ли комплексное проектирование оптимизировать расходы на проектирование и реализацию?

– Мы часто говорим: комплексное проектирование позволяет реально сэкономить деньги, так как защищает заказчика от демонтажных работ и необдуманных решений. Другими словами – от вынужденных переделок. Если проект уже создан, заказчик может планировать поэтапное выделение средств: сначала дом, потом гараж, затем баня. На самом участке отдельные части комплекса могут последовательно реализовываться, возводиться на выделенной для конкретного объекта площади, когда нет необходимости ничего ломать, вскрывать грунт, передвигать, перестраивать. Ведь каждый демонтаж, вывоз с участка строительного мусора влечет за собой новые немалые траты и новую порцию стресса для заказчика.

Что еще необходимо знать человеку, который планирует строительство своего дома?

– Человеку нужно понимать, что важная часть архитектурно-ландшафтного комплекса - это инженерные сети, которые должны быть сведены в единую систему.

Она включает в себя и водоотведение, и электрику, и системы автоматического полива (если их предполагает озеленение участка), на улице могут быть смонтированы розетки для новогодней елки и подсветки сада, а также многое другое. Проектирование инженерной системы дома и ландшафта – это тоже немалая часть бюджета.При этом проектирование и монтаж водопровода, например – самый недорогой из всех видов работ, результат которых буквально не виден глазу.

А еще чтобы после дождя или таяния снега на участке не стояла вода, необходимы дренажные системы. Объем закупаемых дренажных материалов и сложность работы с ними во многом зависит от рельефа: идеально ровный участок вовсе не значит идеально сухой. Поэтому повторю: есть смысл потратить ресурсы на предварительную консультацию эксперта, чтобы еще до покупки участка или до начала строительства понять масштаб работ и размер бюджета.

Наверняка сложностей подбрасывает еще и наш климат?

– Да. Сезон наружных работ очень короток, это влияет на общие сроки реализации проектов, связанных с ландшафтом и архитектурой. И это один аспект. Также не будем забывать и об озеленении. Расти, цвести и радовать владельца участка в резко континентальном климате могут лишь определенные культуры. Поэтому покупать некие случайные растения для ваших клумб и прилегающей к дому территории не следует. Насаждениями должен заниматься специалист в области озеленения и ботаники. Это профессионал, который знает, что приживется, а что нет в данном конкретном месте; знает, как правильно готовить деревья и кустарники к зиме, затем деликатно выводить их из «зимнего» состояния в весну; может дать грамотные рекомендации по уходу. При этом важно помнить, что абсолютно неприхотливых растений не бывает – хотя бы минимальный уход необходим каждому кустику и цветку.

И если вы хотите, чтобы ваш крепкий и красивый дом с цветущим садом, организованным огородом, добротной баней и другими постройками были сделаны всерьез и надолго, стоит насладиться эмоциональным всплеском от принятого решения строить дом... А затем выдохнуть и четко, поступательно идти к цели, анализируя и просчитывая каждый этап при участии профессионалов.

Наталия Бирюкова,

архитектор, ландшафтный архитектор, владелица студии архитектуры и ландшафта GORIZONT

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