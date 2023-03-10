Валентина Базарова: “Комфортно, грамотно и по закону”

Валентина Базарова, архитектор-дизайнер интерьера, о том, почему лучшая перепланировка – та, которой не было.

Валентина, в стремлении избежать «типового решения» многие еще до покупки квартиры готовы ее перепланировать. Часто ли вам приходится сталкиваться с подобными запросами?

– Довольно часто. Сделать «из двушки трёшку» или расширить кухню за счет и без того узкого коридора – такие намерения время от времени звучат в разговорах с заказчиками. Хотелось бы чтоб вопрос ставился иначе: насколько изначальная планировка квартиры соответствует вашим представлениям о комфорте? Зачем вкладываться в демонтаж стен и перенос проемов, если можно подобрать планировку, которая вам уже подходит? Такие же проблемы бывают и при строительстве домов. Даже при ведении строительства по проекту многие не представляют свою жизнь в новом доме, не продумывают расстановку мебели и планировку подробно. Хотя сейчас все чаще консультации происходят до покупки квартиры, строительства дома. Я, как архитектор, оцениваю чертежи выбранных заказчиком вариантов и даю рекомендации относительно того, какую планировку вообще не стоит рассматривать, какая требует доработки или подходит с минимальными коррективами. Такой подход позволяет избежать многих трудностей и разочарований.

А по каким критериям покупатель квартиры сразу может определить, что с объектом «что-то не то»?

– Такой приметой может стать, например, слишком длинный и узкий коридор. Ширина его по нормативам – не менее 110 сантиметров. Если коридор уже нормы, это вызывает вопросы.Также стоит обращать внимание на форму комнат. Комнаты тоже не должны быть узкими и длинными. Оптимальная форма — приближенный к квадрату прямоугольник. Многоугольных помещений и комнат с косыми углами тоже лучше избегать. И, как бы ни была красива презентация того или иного жилого комплекса, планировка квартир внутри него может быть неудачной. Поэтому начинать знакомство с недвижимостью нужно именно с планировки. Это основа будущего и бытового, и психологического комфорта всех членов семьи.

Хорошо, если клиент обратился до покупки, но ведь может и после. Что делать, если квартира уже куплена и есть жгучее желание многое перестроить?

– Обращаться к здравому смыслу и законодательной базе. Уже, наверное, сто раз было сказано, что несущие конструкции сносить категорически запрещено. Также запрещен перенос кухонь и санузлов в зоны, под которыми находятся жилые помещения нижних этажей. Стоит помнить и о том, что ванная и кухня только кажутся чем-то схожим, но менять их местами нельзя. Особого внимания заслуживают также перепланировки квартир, в которых предусмотрено использование газовой плиты. Объединять кухню с такой плитой и жилое помещение нельзя.

Какими еще общими принципами планирования пространства вы можете поделиться с нашими читателями?

– Важный принцип – разделение общей и приватной зон. Общую зону - гостиную, кухню, столовую – пространства, где чаще всего бывают гости, рекомендуется располагать ближе ко входу. А спальни, гардеробные, кабинеты должны располагаться в глубине. При такой планировке человек в своей комнате может чувствовать себя уединенно – отдыхать или сосредоточиться на работе, даже если у кого-то из домочадцев гости.

На этапе планировки, хочется еще раз сказать о пропорциональности комнат. С помощью мебели или разделения на зоны можно скорректировать их пропорции, так чтобы они были ближе к гармоничным. Например, длинную и узкую спальню можно разделить на спальню и гардеробную.

Нужно оценивать эргономичность планировки. На кухне работает правило «рабочего треугольника». Расположение основных рабочих зон – холодильника, раковины и плиты – должно укладываться в равносторонний треугольник со сторонами метр-полтора. Это сэкономит силы и время при приготовлении еды. Даже на большой кухне расстояния между этими точками не должны превышать трёх метров. При этом раковина находится в центре, а холодильник и плита по сторонам от нее. Это соответствует логике: достал продукты, помыл, приготовил.

Также планировка оценивается при перемещении, проигрывании жизненных сценариев. Куда при входе поставить сумки с продуктами? Чтобы попасть в гардеробную, не придется ли обходить кровать или пересекать коридор? Как открываются двери?

– И еще один важный момент при оценке планировки: на что падает взгляд? Пусть при входе в помещение взгляд падает, на что-то красивое. Например, при входе в санузел будет лучше, если взгляд упадёт на раковину и зеркало, чем на унитаз. А в прихожей это может быть милая, любимая семьей фотография или картина напротив входа, консоль с комнатным цветком – такой момент коммуникации с домом, когда он будто говорит: “Здравствуй, я рад тебе!”

Как видно на примере, в изначальной планировке от застройщика дана прихожая-коридор сложной формы с косой стеной, над которой к тому же проходит балка. При входе взгляд упирается в эту конструкцию, а дверь в санузел слева расположена так, что негде разместить гардероб. Путем совсем небольших изменений мы скорректировали пропорции прихожей-коридора, разместили гардероб. Взгляд при входе теперь направлен на видовое окно, а слева напротив входа расположились подвесная консоль и зеркало.

Валентина Базарова, архитектор-дизайнер интерьера, этно-стиль.

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