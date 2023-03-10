Маша Тингаева: При выборе дизайнера важно не попасть в ловушку

Рекомендации бизнес-тренера из мира интерьерного дизайна.

Маша, в последние несколько лет (особенно в период пандемии) появилась масса дистанционных курсов, связанных с темой интерьерного дизайна и дизайна вообще. Стало ли в результате этого массового обучения реально больше дизайнеров?

– Проблема образования в дизайне сейчас стоит очень остро. Я работаю с Новосибирским университетом архитектуры, дизайна и искусств в качестве индустриального партнера и вижу недостатки высшего образования как минимум в отставании от рынка. Из стен университета дизайнер выходит с прочными навыками создания дизайна, но не понимает, что с ними делать, как научиться продавать эту услугу. А работать в найме дизайнеры хотят все меньше и меньше. На контрасте с вузовским образованием краткосрочные курсы зачастую не дают даже азов по созданию дизайна и либо обучают только владению программами, либо продажам и упаковке дизайн-продукта. Университетам с их основательной подготовкой, большой теоретической базой, огромным количеством практики, сложно конкурировать с краткосрочными курсами, в первую очередь, в силу продолжительности обучения. В результате мы получили два типа дизайнеров – тех, кто умеет создавать дизайн, и тех, кто умеет продать услугу. Для заказчика в этой ситуации важно суметь отличить одного от другого, и определиться, кто ему нужен.

Планируя ремонт, иркутянин или житель нашей области найдёт действительно компетентного дизайнера, что называется, в ближнем круге?

– Я много езжу по стране, знаю общий уровень и локальные особенности того или иного региона. Несмотря на озвученные особенности образования, смело могу утверждать: в нашем городе есть как очень сильные студии, так и крепкие самостоятельные специалисты. Иркутские дизайнеры с успехом реализуют проекты, связанные с жильем и коммерческой недвижимостью, по всей России и за ее пределами. Они разные, некоторые наработали узнаваемый почерк, с их работами по-настоящему интересно знакомиться, можно с гордостью презентовать их проекты на страницах журналов или в рамках тематических форумов. Многие интерьеры общественных заведений, кафе, ресторанов, отелей в Иркутске созданы по проектам и под руководством именно местных дизайнеров. При этом я уже не раз столкнулась с уверенностью иркутян в том, что эти объекты создают москвичи. У нас до сих пор принято считать, что всё лучшее может сделать только Москва. Это не так.

Что способствует росту и развитию местного дизайн-сообщества?

– Во-первых, сам Иркутск с его эстетикой, слоями истории, отраженными в архитектуре и внутреннем убранстве зданий, стремлением жителей к сохранению этого наследия. Нас окружает столько красоты, она воспитывает нас. Грустно видеть, как в других красивейших купеческих городах старинные здания просто доживают свой век, постепенно разрушаются целые кварталы. Их не реставрируют, сносить их нельзя, просто ждут, когда здание рухнет само по себе, чтобы на его место воткнуть новый дом. В Иркутске тоже есть такая проблема, но в гораздо меньшем масштабе, чем, например, в Астрахани или Барнауле. Иркутяне не соглашаются просто забыть о своем наследии, это настроение отражается и на дизайнерах. Очень горжусь, например, работами дизайнеров на моей обучающей программе, которые в прошлом году проводили предметное исследование и представили неожиданные проекты. Одна из групп создала прототипы плафонов к исторической люстре в здании бывшего Русско-Азиатского банка. Они изучили архивные документы, замерили конструктивные элементы, прорисовали модель плафонов и напечатали их на 3D-принтере. Осталось найти мецената для производства плафонов. Такие работы тренируют и развивают профессиональные навыки.

Фото из личного архива

Во-вторых, развитию дизайнерского потенциала способствует достаточное количество заказчиков, которые располагают серьезными финансовыми возможностями и испытывают определённые эстетические потребности. Этот фактор обуславливает спрос на эксклюзив в интерьере, на мировые бренды. И Иркутск располагает салонами и студиями, которые сотрудничают и с мировыми производителями мебели, интерьерных аксессуаров, премиальной бытовой техники, и с достойными отечественными брендами. Среди других городов крупные отечественные производства отмечают Иркутск как город с самой большой дилерской сетью по определённым продуктам и с лучшими сбытовыми показателями. И у дизайнеров есть простор для реализации, есть шанс опубликоваться в престижных профильных журналах. Далеко не каждый крупный город может похвастаться такими возможностями.

Многие заказчики, готовые вложить впечатляющие деньги в ремонт, задаются вопросом поиска подходящего дизайнера. Как в таком многообразии распознать профессионала?

– Есть определенные показатели, по которым можно понять, насколько сильны компетенции дизайнера. Тут имеет значение не только эстетическая сторона, но еще и способность дизайнера доводить проекты до реализации. Понять это можно в первую очередь по конечному результату – реализованному интерьеру. В поисках работ дизайнера многие заказчики попадают в ловушку: листая соцсети, они видят красивые интерьеры, но то, что дизайнер показывает на своей странице, далеко не всегда реально. Фотореалистичность визуализации сейчас достигла такого уровня, что даже специалист не всегда отличит проект от фотографии. Побывать в готовом интерьере дизайнера чаще всего невозможно, если только это не публичный объект, ведь мало кто захочет пустить в свой дом посторонних людей. И чем выше уровень заказчика, тем более засекречено его личное пространство. Поэтому важно посмотреть хотя бы фотографии готовых интерьеров конкретного дизайнера.

Выставка "Дизайн. Погружение". Фото из личного архива

Почему это важно и почему это показательно? Ну, во-первых, то, что дизайнер смог отснять интерьер, говорит о его хороших отношениях с заказчиками, которые удалось сохранить в таком эмоционально сложном процессе, как ремонт. Тут мы можем сделать вывод о коммуникативных и переговорных навыках дизайнера. Во-вторых, можно отследить соответствие проекта интерьера готовому результату. Это показатель того, что дизайнер внимательно подошел к вопросу бюджета заказчика, т.е. не стал предлагать решения, на которые заказчику не хватит денег. Либо смог найти нужные слова и не пошел на поводу заоблачных желаний клиента, а предложил посильную альтернативу. Также это показатель того, что дизайнер работал с теми материалами и предметами, которые существуют, доступны к покупке либо могут быть изготовлены на заказ. И учел особенности помещения, не потерял колонну, не снес несущую стену и т.д. И в-третьих, можно оценить, насколько действительно вам нравится то, что делает именно этот специалист, подходит ли он вам.

А где можно посмотреть фотографии готового интерьера и быть уверенным, что это действительно фото, а не визуализация?

– В первую очередь, нужно найти печатное или электронное издание, которое размещает именно фото интерьеров, в идеале на бесплатной основе – в этом случае интерьер проходит редакционный отбор, и к публикации допускаются лучшие работы. Чтобы попасть в такое издание, дизайнер проходит долгий и затратный путь, декорирует интерьер, работает с фотографом. У нас есть такие региональные издания, в которых можно посмотреть интерьеры местных дизайнеров. Заказчику тоже выгодна съемка и публикация интерьера: как правило, это возможность доработать интерьер до мельчайших деталей, на которые обычно не хватает ни сил, ни денег. Заказчик в таком случае видит потенциал своего помещения и может постепенно докупать декор, текстиль и даже предметы искусства. Ну а видеть свой интерьер и своего дизайнера на страницах уважаемого интерьерного журнала – это особенное удовольствие.

Маша Тингаева. Фото А. Фёдорова. Локация: интерьерный салон ICONA, центр дизайна S-Classic

tingaeva.ru

Маша Тингаева, бизнес-тренер, психолог, спикер, куратор интерьерного журнала «Дом снаружи и внутри» в Иркутске, руководитель авторской программы «Дизайн-Акселератор», председатель Союза дизайнеров и архитекторов по Иркутской области, индустриальный партнер магистратуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.