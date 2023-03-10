Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»

«Мир не прямоугольный. Я не думаю, что архитектура подразумевает только жилье, только простые корпуса. Она должна возбуждать вас, успокаивать вас, заставлять вас думать». Слова всемирно известного архитектора Захи Хадид отлично отражают подход девелопера «Идиллии Эстейт» к новым коттеджам. Эти дома не могут оставить равнодушными.

Индивидуальность – важная ценность для авторов коттеджного поселка «Идиллия Эстейт». «Строить что-то такое, что уже есть на рынке, просто рука не поднималась, – делится руководитель проекта Дмитрий Кожуховский. – Наш поселок – индивидуальный, поэтому и к домам, к архитектуре мы подошли с таким подходом».

Концепции домов рождались не один месяц: архитекторы, дизайнеры искали интересные решения. Вдохновлялись во многом словами Захи Хадид: «Люди привыкли считать, что лучшая форма здания – прямоугольная, потому что это типичный способ использования пространства. Что же, получается, в природе неправильно используется пространство? Мир – не прямоугольный». Так родилась идея «черного» дома – со стеной-волной – и «белого», несущего в себе грани, которые «режут» плоскость.

При работе над планировками исходили из потребностей будущих жителей. Ориентировались на среднестатистическую семью. В каждом доме есть и мастер-спальня с ванной комнатой, и отдельная зона для детей со своим санузлом, и просторная кухня-студия, откуда можно выйти на террасу: раздвижные панорамные окна стирают границу между домом и природой…

Дома обеспечены инженерной инфраструктурой: выполнено отопление, горячее и холодное водоснабжение, заведено электричество. Коттеджи передаются покупателям в «белой» отделке: срок от покупки до переезда, таким образом, значительно сокращается. Участок оформляется в собственность.

«Черный» дом

● Площадь – 264 кв. м

● Высота потолков 4,5 метра в гостиной и 3,5 метра в спальных комнатах

● Железобетонный каркас

● Несущие стены и внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича

● Теплоизоляция стен – базальтовой плитой (150 мм)

● Фасад – клинкер ригельного формата Feldhaus Klinker

● Оконные системы и раздвижные конструкции Schuсo

● Мультифункциональное стекло с энергосберегающим покрытием Sun Guard HP Neutral

● Смонтирована система отопления и ГВС

● Произведена разводка холодной, горячей воды и канализации

● Центральные коммуникации (холодная вода и канализация)

● Смонтированы теплые водяные полы по всей площади

● Оконные конвекторы, вмонтированные в пол

● Отделка помещений white-box

● Электричество 30 кВт

● Оптоволоконный кабель для сети интернет

● Автоматические гаражные ворота системы Alutech

● Гараж на 2 автомобиля

● Площадь земельного участка 16,3 сотки (входит в стоимость), подготовлен ландшафт участка

«Белый» дом

● Площадь дома – 246 кв. м

● Высота потолков 4,5 метра в гостиной и 3,5 метра в спальных комнатах

● Железобетонный каркас

● Несущие стены и внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича

● Теплоизоляция стен – базальтовой плитой (150 мм.)

● Фасад – клинкер ригельного формата Feldhaus Klinker

● Оконные системы и раздвижные конструкции Schuсo

● Мультифункциональное стекло с энергосберегающим покрытием Sun Guard HP Neutral

● Смонтирована система отопления и ГВС

● Произведена разводка холодной, горячей воды и канализации

● Центральные коммуникации (холодная вода и канализация)

● Смонтированы теплые водяные полы по всей площади

● Оконные конвекторы, вмонтированные в пол

● Отделка помещений white-box

● Электричество 30 кВт

● Оптоволоконный кабель для сети интернет

● Автоматические гаражные ворота системы Alutech

● Гараж на 2 автомобиля

● Площадь земельного участка 15,6 сотки (входит в стоимость), подготовлен ландшафт участка

+7 (950) 065-07-70

идиллия-эстейт.рф

Макушки сосен уходят в ясное синее небо. Дышится легко – воздух свежий, хвойный. Тишина, умиротворение, гармония... Прогуливаясь по аллее загородного поселка «Идиллия Эстейт» с руководителем проекта Дмитрием Кожуховским, беседуем о том, что уже сделано в поселке, и планах на ближайшее время.

Над созданием «черного» и «белого» дома трудились известные в Иркутске дизайнер Сергей Шергин и архитектор Александр Янов. Мы попросили мастеров рассказать, как рождались концепции коттеджей и что позволило реализовать задуманное.