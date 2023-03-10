Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»

«Мир не прямоугольный. Я не думаю, что архитектура подразумевает только жилье, только простые корпуса. Она должна возбуждать вас, успокаивать вас, заставлять вас думать». Слова всемирно известного архитектора Захи Хадид отлично отражают подход девелопера «Идиллии Эстейт» к новым коттеджам. Эти дома не могут оставить равнодушными.
Индивидуальность – важная ценность для авторов коттеджного поселка «Идиллия Эстейт». «Строить что-то такое, что уже есть на рынке, просто рука не поднималась, – делится руководитель проекта Дмитрий Кожуховский. – Наш поселок – индивидуальный, поэтому и к домам, к архитектуре мы подошли с таким подходом».
Концепции домов рождались не один месяц: архитекторы, дизайнеры искали интересные решения. Вдохновлялись во многом словами Захи Хадид: «Люди привыкли считать, что лучшая форма здания – прямоугольная, потому что это типичный способ использования пространства. Что же, получается, в природе неправильно используется пространство? Мир – не прямоугольный». Так родилась идея «черного» дома – со стеной-волной – и «белого», несущего в себе грани, которые «режут» плоскость.
При работе над планировками исходили из потребностей будущих жителей. Ориентировались на среднестатистическую семью. В каждом доме есть и мастер-спальня с ванной комнатой, и отдельная зона для детей со своим санузлом, и просторная кухня-студия, откуда можно выйти на террасу: раздвижные панорамные окна стирают границу между домом и природой…
Дома обеспечены инженерной инфраструктурой: выполнено отопление, горячее и холодное водоснабжение, заведено электричество. Коттеджи передаются покупателям в «белой» отделке: срок от покупки до переезда, таким образом, значительно сокращается. Участок оформляется в собственность.
«Черный» дом
● Площадь – 264 кв. м
● Высота потолков 4,5 метра в гостиной и 3,5 метра в спальных комнатах
● Железобетонный каркас
● Несущие стены и внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича
● Теплоизоляция стен – базальтовой плитой (150 мм)
● Фасад – клинкер ригельного формата Feldhaus Klinker
● Оконные системы и раздвижные конструкции Schuсo
● Мультифункциональное стекло с энергосберегающим покрытием Sun Guard HP Neutral
● Смонтирована система отопления и ГВС
● Произведена разводка холодной, горячей воды и канализации
● Центральные коммуникации (холодная вода и канализация)
● Смонтированы теплые водяные полы по всей площади
● Оконные конвекторы, вмонтированные в пол
● Отделка помещений white-box
● Электричество 30 кВт
● Оптоволоконный кабель для сети интернет
● Автоматические гаражные ворота системы Alutech
● Гараж на 2 автомобиля
● Площадь земельного участка 16,3 сотки (входит в стоимость), подготовлен ландшафт участка
«Белый» дом
● Площадь дома – 246 кв. м
● Высота потолков 4,5 метра в гостиной и 3,5 метра в спальных комнатах
● Железобетонный каркас
● Несущие стены и внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича
● Теплоизоляция стен – базальтовой плитой (150 мм.)
● Фасад – клинкер ригельного формата Feldhaus Klinker
● Оконные системы и раздвижные конструкции Schuсo
● Мультифункциональное стекло с энергосберегающим покрытием Sun Guard HP Neutral
● Смонтирована система отопления и ГВС
● Произведена разводка холодной, горячей воды и канализации
● Центральные коммуникации (холодная вода и канализация)
● Смонтированы теплые водяные полы по всей площади
● Оконные конвекторы, вмонтированные в пол
● Отделка помещений white-box
● Электричество 30 кВт
● Оптоволоконный кабель для сети интернет
● Автоматические гаражные ворота системы Alutech
● Гараж на 2 автомобиля
● Площадь земельного участка 15,6 сотки (входит в стоимость), подготовлен ландшафт участка
+7 (950) 065-07-70
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
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