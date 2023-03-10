Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»

Над созданием «черного» и «белого» дома трудились известные в Иркутске дизайнер Сергей Шергин и архитектор Александр Янов. Мы попросили мастеров рассказать, как рождались концепции коттеджей и что позволило реализовать задуманное.

Александр Янов Сергей Шергин

Какую задачу вы ставили себе в этом проекте? Что объединяет, а что отличает новые дома в «Идиллии Эстейт»?

Сергей: Перед нами стояла задача переосмыслить архитектуру частного жилого дома, ведь в последнее время в Иркутске дома стали похожи один на другой. Хотя «индивидуальный» жилой дом даже по названию должен иметь «индивидуальные» черты и особенности, быть отличным от соседнего.

Александр: Поэтому дома по нашим проектам, хоть и выполнены в одной стилистике, отличаются друг от друга. Отличаются художественным образом: они разные по цвету, текстурам и фактурам. Важно и то, что, несмотря на эти черты различия, дома соседствуют в невидимом диалоге и гармонии друг с другом.

Как воспринимаются дома? Какие эмоции, слова вы слышите от тех, кому их показываете?

Александр: Один из самых точных отзывов: «Это дома-скульптуры, где каждый элемент важен для цельного восприятия композиции».

В Иркутске уже достаточно людей, готовых к таким вызовам? И в плане архитектуры, и в плане готовности платить за какие-то, может быть, не самые рациональные вещи: вынесенные консоли, непрямые углы, особенные материалы?

Сергей: Не соглашусь с вами, что проект с качественной архитектурой – это «вызов». Коттедж, обладающий концептуальной идеей, имеющий характер, поддержанный точным исполнением, – это и есть то, какими маркерами должен обладать дом сегодня. В особенности дом индивидуальный.

Александр: Кроме того, за видимостью «нерациональности» скрываются тщательно продуманное планировочное решение и детальная проработка узлов и примыканий.

Что легло в основу идеи архитектурного облика? В эпиграф одного из домов вынесены слова Захи Хадид о том, что архитектура должна возбуждать, успокаивать, заставлять думать…

Сергей: Архитектура – это искусство, влияющее на состояние человека. Подобно тому, как театр, музыка или литература эмоционально воздействуют на человека, формируют его внутренние ценности, учат отличать хороший пример от плохого. В этом мы видим важнейшую задачу архитектуры.

Как дома устроены внутри? Дает ли дополнительный акцент внешнего облика какой-то дополнительный комфорт внутри?

Александр: Архитектура и внутреннее пространство взаимосвязаны. В этом смысле фасад дома, его форма, материалы в облицовке должны проникать в интерьер. Идеально, когда внутренний дизайн поддерживает замысел архитектора в его деталях, акцентах, не вступая в противоречие, но усиливая его объемно-пространственный образ.

Какие материалы были вами использованы? Расскажите о необычных фишках, находках.

Сергей: Дома находятся в природном контексте, поэтому и в фасадной отделке использованы натуральные материалы: камень, стекло, металл. В то же время привычные по ощущениям материалы во многом выполнены с индивидуальным подходом.

Александр: С любовью к деталям реализованы вертикальная кирпичная перевязка, радиальные стены, моллированные стеклопакеты с обратным радиусом, стеклянные углы без устройства привычной алюминиевой стойки. Эти и другие решения осуществлены впервые в нашем регионе.

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Макушки сосен уходят в ясное синее небо. Дышится легко – воздух свежий, хвойный. Тишина, умиротворение, гармония... Прогуливаясь по аллее загородного поселка «Идиллия Эстейт» с руководителем проекта Дмитрием Кожуховским, беседуем о том, что уже сделано в поселке, и планах на ближайшее время.

«Мир не прямоугольный. Я не думаю, что архитектура подразумевает только жилье, только простые корпуса. Она должна возбуждать вас, успокаивать вас, заставлять вас думать». Слова всемирно известного архитектора Захи Хадид отлично отражают подход девелопера «Идиллии Эстейт» к новым коттеджам. Эти дома не могут оставить равнодушными.