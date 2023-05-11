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«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»

Максим Ефимов, директор ООО «Фасадные Технологии» (ГК PROSTOR GROUP):

– Во время вызовов и неопределенностей перед нами стояла сложная задача. Статус и расположение объекта обязывает соответствовать архитектурному и культурному коду Иркутска, объект должен гармонировать с окружающей средой и быть современным, красивым и технологичным с точки зрения используемых материалов.

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Весь этот комплекс характеристик сочетается в фасадном материале одного из крупнейших производителей в России, компании White Hills. Погрузившись в проект, мы в тесном сотрудничестве с командой застройщика осуществили подбор в соответствии с техническим заданием и создали уникальное цветовое решение, не имеющие аналогов в России, специально для КД «Бабр».

Благодарим команду застройщика за интересный проект и совместную работу. Уверены, что этот объект украсит Иркутск и полюбится жителям нашего города, а также послужит ярким примером реализации современных жилых комплексов в гармонии с местом, в котором мы живем.

babr-residence.ru
+7 (3952) 44-00-44 

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