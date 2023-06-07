«Дома из будущего». Дмитрий Кожуховский – о новых коттеджах в «Идиллии Эстейт»

Новая улица коттеджей, выполненных в современном архитектурном стиле, – необычных, ярких, «не прямоугольных» – появится в ближайшие годы в загородном поселке «Идиллия Эстейт» на Байкальском тракте. Спрос на по-настоящему индивидуальные дома в Иркутске есть, говорит руководитель проекта Дмитрий Кожуховский. «В начале года мы выставили два коттеджа в новой концепции на продажу, и первый – «белый» – дом уже нашел своего владельца». Ко второму – более просторному «черному» – покупатели тоже проявляют большой интерес. Об особенностях коттеджей и дальнейших планах девелопера – в нашем материале.

По-настоящему индивидуальные

«Наша задача – сделать поселок и дома в нем по-настоящему индивидуальными, отличающимися от других предложений на рынке», – говорит Дмитрий Кожуховский. Современная архитектура отлично работает на эту идею, гармонично сочетаясь с природным ландшафтом и впечатляя при этом непривычными формами и текстурами.

Над первыми коттеджами в новой концепции – «черным» и «белым» домами – трудились известные в Иркутске дизайнер Сергей Шергин и архитектор Александр Янов. «Перед нами стояла задача переосмыслить архитектуру частного жилого дома, ведь в последнее время в Иркутске дома стали похожи один на другой, – поделились они. – Хотя «индивидуальный» жилой дом даже по названию должен иметь «индивидуальные» черты и особенности, быть отличным от соседнего».

«Мир не прямоугольный» – эти слова всемирно известного архитектора Захи Хадид приходят на ум при взгляде на новые коттеджи в «Идиллии Эстейт». Они выглядят действительно необычно и дерзко: окна в пол, изогнутые линии, стены-волны, витражи…

Когда потенциальные покупатели приезжают на экскурсию, они, как правило, уже имеют представление о новых коттеджах – по фотографиям на сайте, публикациям в СМИ. Но реальность все равно впечатляет. «Практически у каждого в глазах видим восторг, – рассказывает Дмитрий Кожуховский. – Наша готовность рискнуть и воплотить в жизнь, построить такие дома удивляет. Для многих они воспринимаются домами «из будущего».

Ручная работа

За оригинальностью форм и необычным экстерьером новых домов скрываются тщательно продуманные планировочные решения и детальная проработка узлов и примыканий. Например, панорамные окна смонтированы с учетом климатических особенностей. «Окна в пол – это воздух, пространство. Тем более, что тут просто шикарные виды, – говорит Дмитрий Кожуховский. – Но некоторые переживают: мы же в Сибири живем, зима холодная, как такие огромные окна себя поведут, не будет ли теплопотерь? Мы это, конечно, учли: окна – суперсовременные, энергосберегающие, летом прохладные, зимой тёплые».

И так – во всем. За каждым элементом дома стоит кропотливая ручная работа. «Дом архитектурно имеет округлую форму, а большинство исполнителей привыкли строить квадратные коробки (улыбается). Но нам удалось подобрать людей, которые были заинтересованы в том, чтобы сделать не абы как, а творчески, интересно, качественно», – делится Дмитрий.

На всех этапах строительства работал авторский надзор – и со стороны архитектора, и со стороны конструктора. «В итоге все работы были выполнены исключительно по проекту. Смотришь, осознаешь, сколько труда вложено, – и это вызывает чувство гордости за результат командной работы».

Время – деньги

В работе над планировками новых коттеджей авторы проекта исходили из потребностей будущих жителей. В каждом доме есть и мастер-спальня с ванной комнатой, и отдельная зона для детей со своим санузлом, и просторная кухня-студия, откуда можно выйти на террасу: раздвижные панорамные окна стирают границу между домом и природой.

Дома покупателям передаются в готовом виде, в стадии отделки white-box: выполнена система отопления, установлены теплые водяные полы и конвекторы, смонтирована система канализации и водопровод, белые стены… «Самое дорогое в жизни – это время, и мы даем человеку возможность перешагнуть этап стройки длиной в три года и сразу приступать к отделке», – говорит Дмитрий.

По его словам, покупка готового дома позволяет заказчику избежать большого количества проблем и ошибок, которые он мог бы допустить при самостоятельном строительстве. «Важно и профессиональное понимание пространства, эргономики, дальнейшей эксплуатации дома. Мы берем на себя все эти вопросы, все риски и ответственность, чтобы всё было построено и исправно работало».

К слову, ликвидность – один из важных параметров при покупке загородного дома. Коттеджи, выполненные в современном архитектурном стиле, интересны сами по себе, но в контексте организованного поселка, где все продумано до мелочей, а содержанием территории занимается управляющая компания, – привлекательны особенно.

«Архитектурно дома получились уникальные. Альтернативу – во всяком случае в Иркутске – вряд ли кто-то сможет предложить. Но, если бы эта архитектура была спрятана за забором, вся уникальность потерялась бы. Дом смотрится и воспринимается издалека, в контексте. Атмосферу не создашь, если у тебя вокруг стоят заборы», – рассуждает Дмитрий.

Новая улица

Большой интерес к первым коттеджам подтвердил гипотезу авторов: в нашем регионе есть спрос на нестандартные и качественные решения. Уже совсем скоро в поселке начнется строительство еще двух коттеджей в современном архитектурном стиле. По словам Дмитрия, они будут «зеркальными» по отношению к «белому» и «черному» домам, но с небольшими изменениями в архитектурной части: «Дома будут отличаться в большей степени из-за ландшафта. Кроме того, в одном из коттеджей появится дополнительная комната, будет четыре спальни».

Дальнейшие планы девелопера – еще более амбициозные: построить в «Идиллии Эстейт», недалеко от въезда в поселок, рядом с живописной аллеей, целую улицу новых домов схожей архитектуры – в один и два этажа. Выполненные в одной стилистике, они будут отличаться – по цвету, текстурам, фактурам, но соседствовать при этом в диалоге и гармонии друг с другом. «Архитектор и дизайнер уже начали работать над концепцией. Находимся в творческом процессе».

Как говорит Дмитрий Кожуховский, новые дома в «Идиллии Эстейт» создаются из внутреннего ощущения и понимания загородного жилья, из большого профессионального опыта всех участников команды проекта. «Мы считаем, что наш регион достаточно интересен для того, чтобы создавать здесь такие объекты. Уверены: то, что ценно для нас, найдет отклик и среди других людей».

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«Реальность лучше картинки». Три вопроса архитектору Александру Янову о работе над «черным» домом

1. О необычных формах

Дом снаружи имеет очень необычную форму: в нем есть и округлые линии, и непрямые углы, и вогнутый внутрь стеклянный витраж входной группы. Насколько сложно было реализовать задуманное? Как такой необычный экстерьер влияет на эргономику дома?

– Несмотря на сложную форму, планировочные решения сложились функционально и удобно. Ведь одно из отличий индивидуального дома – это отсутствие длинных коридоров, которые неизбежно возникают в многокомнатных квартирах. Здесь этого нет, каждый квадратный метр функционален.

Моллированная витражная конструкция не случайна – она повторяет форму дома и является акцентом центрального входа. Однако реализована в непривычном виде. Такое решение могут выполнить только несколько заводов в мире – из-за высоты витража и его малого радиуса. В России только один производитель смог выполнить заказ.

2. О материалах и отделке



Как выбирали материалы? Всё ли удалось найти? Насколько реальность отличается от «картинки»?

– Дома находятся в природном контексте, поэтому и в фасадной отделке использованы натуральные материалы: камень, стекло, металл. Основной сложностью стали объективные проблемы с поставкой материала: витражи и облицовочный клинкер, например, были заказаны в Германии.

Однако все трудности были преодолены. И реальность оказалась даже лучше «картинки»: так всегда бывает, если строительство выполняется в соответствии с проектом и с высоким качеством производства строительных работ.

3. О планировках и дизайне

Как выглядит дом внутри? Какие назначения у помещений? Насколько планировки «свободны»?

– Идеально, когда внутренний дизайн поддерживает замысел архитектора в деталях, акцентах, не вступая в противоречие, но усиливая его объемно-пространственный образ. В этом смысле мы детально продумали внутреннюю структуру дома, предусмотрев все необходимые помещения, однако оставив свободу для реализации в будущей работе дизайнера над стилистическими решениями в интерьере.

С инженерной точки зрения дом полностью подготовлен и подключен ко всем сетям инженерно-технического обеспечения. Выполнены работы по отоплению, вентиляции, водоснабжению, водоотведению и энергоснабжению.