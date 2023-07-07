«ИИ – настоящий прорыв в медицине». Хирург Юрий Козлов – о дружбе врачей и роботов

Около 60 операций с использованием роботизированной хирургической системы проведено в Иркутской областной детской клинической больнице. По словам ее главного врача Юрия Козлова, ассистент-машина – это огромный ресурс для ювелирных манипуляций внутри человека. Робот может делать операции там, где рукам хирурга довольно тесно. На встрече, организованной Сбером для бизнеса, Юрий Козлов провёл виртуальную экскурсию по будущей детской больнице и рассказал про использование новых технологий в медицине.

Как рассказал Юрий Козлов, Сбер давний партнер детской больницы – именно Байкальский банк Сбербанка поделился с хирургом своими последними разработками в области виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

– Технологии искусственного интеллекта – это настоящий прорыв в медицине, – отметил Юрий. – То, что раньше казалось фантастическим, сегодня воплощается в жизнь. Например, роботы в операционной. С помощью ассистентов-машин мы можем совершать движения, не характерные для человеческой руки. Например, согнуть руку на 180 градусов. Это означает, что мы можем работать в невероятно сложных условиях. Ловкость и маневренность роботических рук обеспечивают преимущества над лапароскопией. Как ни крути, это аналог человеческих рук с семью степенями свободы. Репертуар процедур неуклонно расширяется, а возраст пациентов снижается. Единственное, нет пока инструментов для того, чтобы проводить такие операции у младенцев и новорожденных. Уверен, это дело времени.

По словам Юрия Козлова, первая операция с использованием 3D-очков и изображения 4К была проведена в январе этого года.

– Новая технология даст возможность заглянуть во внутреннее строение органов, которое скрыто от наших глаз. 3D-модели позволяют проводить очень сложные операции с высокой точностью. Сами понимаете, насколько это важно в хирургии. Также мы активно используем технологии VR и метавселенной при обучении врачей.