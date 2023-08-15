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«НR сегодня – это полноценный бизнес-блок»

Почему и как изменилось значение НR-подразделений для компаний

<p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Что происходит на рынке труда? Как компаниям реагировать на эти перемены, где искать и как удерживать специалистов необходимого уровня? Эти и другие вопросы обсуждали первые лица компаний и руководители HR-подразделений на конференции «Как стать любимой компанией?», организованной Сбером в Иркутске.

«Рынок труда столкнулся с глобальными вызовами»

<p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк, отметил, что значение НR-подразделений сейчас радикально изменилось:

– Название мероприятия «Как стать любимой компанией» возникло не просто так. Все мы чувствуем, насколько изменился рынок труда. Во многих компаниях принято относить функциональные подразделения к бизнес и обеспечивающим направлениям: НR сегодня – это совершенно точно бизнес-блок. Потому что без понимания бизнеса невозможно выстраивать подбор персонала, работать с энергией лидера и команды.

На иркутской площадке Сбера не раз обсуждали вызовы XXI века, один их них –поиск кадров. Рынок труда сегодня столкнулся с глобальными вызовами – такими как взаимодействие человека и искусственного интеллекта, постпандемийные перемены в отношениях сотрудников и работодателей, вопросы безусловного дохода и удаленный режим работы.

«Развивать регион надо через людей»

<p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Елена Хохрякова, директор блока «Люди и культура» Байкальского банка ПАО Сбербанк, рассказала, что сейчас многие компании изучают вопросы взаимодействия человека с технологиями  искусственного интеллекта: 

– Мотивация сотрудников, поддержку, эмпатия – всё это понятно только человеку, не машине. По большому счету миссия HR-подразделений сегодня – понять, как оставаться человеком в эпоху цифровизации.

В России на первый план выходят собственные риски – трансформация экономики и спроса на специальности. А для Сибири особенно остро стоит проблема дефицита квалифицированных кадров. В этих условиях от того, как HR-сотрудник компании взаимодействует с людьми и с другими подразделениями компании, как выстраивает кадровую работу, сегодня очень сильно зависит то, как развивается бизнес. Поэтому на конференции не раз звучало: сегодня «эйчары» не сервисная служба, не поддержка, а равноправный партнер.

Организатор и участники конференции пришли к общему выводу: настало время объединяться. Региону необходимо сообщество и площадка, где можно регулярно обмениваться HR-практиками и сообща искать ответы на встающие перед компаниями кадровые вопросы.

– Мы любим свой регион и заинтересованы в его развитии – а развиваться можно только через людей, – убеждена Елена Хохрякова. – Поэтому нам пришла идея организовать профессиональное сообщество HR в Иркутской области, и мы предлагаем коллегам подумать над его форматом.

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Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
Этот вопрос обсуждали руководители и собственники региональных компаний. Инициатором HR-дня в очередной раз выступил Иркутский Сбер. Организаторы делового мероприятия убеждены: сегодня, несмотря на развитие искусственного интеллекта, люди важны и роль человеческих ресурсов только растет. Что делать компаниям в эпоху глобальных перемен? Как вести себя в условиях, когда рынок труда стал рынком соискателей? Что важно в формировании бренда работодателя? И почему бизнесу необходимо объединиться в HR-клуб и решать проблемы сообща?

<p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>
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