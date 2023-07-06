«Комплекс построен, но мы не расстаёмся», - Алексей Распутин о завершении проекта «Родной берег»

Строительная компания «Родные берега» сдала финальную очередь одноименного ЖК «Родной берег». Проектное финансирование строительства последней блок-секции обеспечил Примсоцбанк. Как изменился «Родной берег» за 10 лет реализации проекта? Почему застройщик не спешит расставаться с жилым комплексом? И какой объект планирует строить дальше? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин.
«Максимум актуальных опций»
Алексей Владимирович, ЖК «Родной берег» – знаковый проект для вашей компании. Расскажите, как шло строительство?
– Мы начали проектировать здания будущего жилого комплекса «Родной берег» в 2011 году. Выдавали примерно по две блок-секции в год, корректируя этот график в зависимости от спроса. От очереди к очереди наша компания изучала рынок, выбирая и внедряя лучшие решения: строительные, планировочные, технические, связанные с сетями, отделкой, проектированием общественных пространств, благоустройством.
При этом, работая над улучшением характеристик проекта, мы всегда стремились остаться в рамках той архитектурной концепции, которая была изначально принята. Это важно, ведь от создания исходного архитектурного проекта до сдачи финальной блок-секции прошло более 10 лет.
Была опасность «скатиться» в визуальный «винегрет»?
– Да, существовал риск уйти в разнобой, слишком увлекшись трендами. Но мы остались собой. При этом итог – готовый концептуальный жилой комплекс «Родной берег» – получился значительно лучше, чем был задуман изначально.
Если следовать этой логике, девятая блок-секция должна была получиться самой прогрессивной?
– На всех этапах работы над «Родным берегом» мы стремились сохранять почерк, обозначенный в самом начале, стилистическую целостность. И надо отметить, что в процессе строительства мы улучшали места общего пользования, входные группы ранее возведенных блок-секций, чтобы общий уровень комфорта и безопасности всех домов комплекса привести к общему знаменателю.
Что касается девятой блок-секции, то она получилась камерной, уютной, особо дизайнерски продуманной. Она оснащена тщательно спроектированным освещением, лобби-зоной с мини-библиотекой и мягкой мебелью – это очень современное, воздушное и светлое пространство. Мы как девелоперы непрерывно изучаем потребителя и его запросы. Девятая блок-секция содержит максимум актуальных опций.
Например?
– Отдельное помещение для консьержа, специально отведенное место для колясок и велосипедов, туалет в подъезде… Жителям доступны также кладовые и подземный паркинг.
Финальная блок-секция четко выверена по планировкам, по организации внутридомового пространства и максимально ориентирована на покупателей. Они сегодня очень продвинутые и перед покупкой тщательно все анализируют. Ведь можно купить квартиру площадью 79 кв. м и не получить при этом необходимого комфорта и функциональности, а можно снизить бюджет покупки и приобрести более компактную, но оптимально спроектированную квартиру площадью 65 «квадратов».
При строительстве девятой блок-секции также применялись новейшие технологии теплосбережения – этот дом более экономичен еще и с точки зрения отопления.
«С комплексом не расстаемся»
Путь длиной в десять лет позади, строительство завершено. Что дальше? Вы уходите с проекта?
– Нет, мы с жилым комплексом не расстаемся – мы с ним взаимодействуем, заботимся о жильцах. Мы много лет назад сдали первую очередь ЖК «Родной берег», с тех пор мы ведем работу по содержанию объектов этого комплекса. А завершение строительства финальной блок-секции открывает новый этап работ: есть возможность целостно взглянуть на комплекс – на его комфорт, благоустройство, безопасность – и свести эти направления в единую систему.
Девятая блок-секция оформила задуманный изначально архитектурный квадрат, следующий этап – закрытие территории. Прорабатываем вопрос об охране, пропускном режиме, увязываем все это с нашей консьерж-службой. Также у нас большие планы по профессиональному озеленению территории, а осенью запланировано открытие фонтана.
Как строите работу с жителями?
– Мы всей душой болеем за комфорт дольщиков, находимся с ними в постоянном контакте, дружим. Хотим, чтобы наш продукт был на высоте, чтобы наша работа характеризовала нас как надежного застройщика, который думает о людях. Вот так, наверное, нарабатывается хорошая карма строительной компании (улыбается).
Если же взглянуть на эту деятельность с точки зрения бизнеса, а не эзотерики, то направленная работа с нашими жильцами имеет вполне ощутимую монетизацию.
Каким образом?
– Я имею в виду большой процент повторных покупок. Собственники жилья, наблюдая отношения с застройщиком, с управляющей компанией, делятся впечатлениями с родными и друзьями. Включается механизм сарафанного радио, который иногда работает лучше любой рекламы. И, с одной стороны, растет интерес и готовность вложить деньги в наши новые объекты, с другой – квартиры, которые построены раньше, отлично продаются как вторичное жилье. Время идет, семьи растут. Собственник может выгодно продать свою двухкомнатную квартиру и купить в нашем же новом объекте жилье большей площади.
«С банком говорим на одном языке»
В России очень конкурентная банковская среда, и предложения по проектному кредитованию застройщиков есть у многих банков. Почему по проекту девятой блок-секции вы решили сотрудничать с Примсоцбанком?
– Да, банков много. И лидеры в области банковского кредитования всем хорошо известны. Но у крупных игроков этого рынка – свои нюансы. Сроки принятия решений, регламенты, инструкции, взаимодействие между подразделениями, которые часто разнесены территориально, – все это долго и сложно. А Примсоцбанк – очень мобильная кредитная организация, которая выносит решения в кратчайшие сроки. Механизм принятия решения достаточно простой, понятный, не бюрократизированный.
Мне было достаточно двух встреч с управляющим иркутского представительства Эдуардом Кузьминым, чтобы проговорить и зафиксировать все вопросы, касающиеся проекта. Важно, что он погружен в нашу специфику и мы говорили с ним на одном языке. Все технические детали взаимодействия наших компаний в кратчайшие сроки отработали сотрудники Примсоцбанка, уровень квалификации которых очень высок.
Это ваш первый опыт работы по проектному финансированию. Были ли у вас какие-то опасения, сомнения?
– Опасения были. Мы понимали, что в рамках этих – новых для нас – правоотношений законодательно «поженили» застройщика, дольщиков и кредитную организацию. И между нами и нашими покупателями возник третий бизнес-партнер. Но никаких шероховатостей в рамках этого партнерского треугольника не возникло. Мы очень «бархатно» прошли все стадии проекта от получения одобрения, заключения договора, планомерного соблюдения финансовой модели до финальной отчетности.
Каковы общие итоги работы с Примсоцбанком?
– Проект реализован на ура. Мы полностью рассчитались с банком, получили запланированный финансовый результат и положительный опыт сотрудничества по договору проектного финансирования. Сегодня я смело могу утверждать, что готов работать с Примсоцбанком над комплексами, требующими более масштабных вложений.
Новые проекты уже запланированы?
– В ближайшие месяцы мы представим новый проект – это будет крупный объект по соседству с «Родным берегом», но уже на первой линии Ангары. Надеюсь на продолжение сотрудничества с Примсоцбанком. Сохраняя свою мобильность и компактность, этот банк обладает серьезнейшим финансовым ресурсом и способен поддерживать самые амбициозные проекты.
«Мы сделали правильный выбор»
Эдуард Кузьмин, директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске:
– Строительство блок-секции №9 жилого комплекса «Родной берег» – это первый проект компании ФСК «Родные берега», реализованный в рамках проектного финансирования совместно с Примсоцбанком. Этот проект был проанализирован банком по всем возможным параметрам и получил положительное заключение. Сегодня, когда вся отчетность успешно оформлена и все расчеты произведены, можно констатировать, что мы сделали правильный выбор! Кроме финансирования проекта «Родной берег», Примсоцбанк также предоставляет ипотечные кредиты на конкурентных условиях – как по собственным программам, так и по льготным программам банка «Дом.РФ».
«За год квартиры были проданы»
Любовь Волкова, руководитель отдела продаж ЖК «Родной берег»:
– Целевая аудитория девятой блок-секции достаточно широка: это работающие (чаще семейные) люди в возрасте 30-40 лет. Также можно выделить небольшую часть дольщиков постарше, которые приобрели квартиры для своих взрослых детей. К моменту сдачи дома среди дольщиков становилось все больше семей с детьми (чаще – с двумя и более). Эта статистика связана с тем, что в продаже остались квартиры для семейного проживания – площадью 60-70 кв. м.
Блок-секция № 9 отличается своей камерностью. Невысокая этажность (всего семь жилых этажей) обусловила небольшое количество квартир. Мы постарались создать в этом доме уютную, деликатную, в лучшем смысле слова домашнюю атмосферу. В интерьере лобби расположили цветы, зеркала, диван, места общего пользования сделали светлыми и воздушными, что жители и оценили по достоинству.
Наибольшим спросом пользовались компактные квартиры площадью 32-39 кв. м. Это квартиры с раздельной планировкой, где выделены спальня и кухня. Строительный цикл этого дома – небольшой, как и период продаж. Стартовали продажи в мае 2022 года, и через год все квартиры этого дома были проданы.
В мае 2023 года в ЖК «Родной берег» прошел праздник, посвященный сдаче финальной блок-секции комплекса. Устраивать подобные торжества после сдачи очередного дома со знакомством соседей, развлечениями для ребятишек, анимацией и аквагримом, фуршетом и розыгрышем подарков стало замечательной традицией компании «Родные берега». Мы благодарим наших дольщиков за доверие и продолжаем работу по благоустройству комплекса, чтобы жить в «Родном береге» было интересно, безопасно и комфортно.
«Это надежная инвестиция»
Павел Пупчик, покупатель:
– «Родные Берега» – надежная компания для вложения средств в недвижимость. У нас в семье подрастает сын, и мы заранее позаботились, чтоб у него было свое жилье. Дом возведен и сдан согласно договору долевого участия, заявленные сроки были соблюдены. Мы уже приступили к ремонту, в ближайшее время надеемся благополучно его закончить.
«Всё сделано с душой»
Елена Форева (@elena_forever), блогер-инвестор:
– Я занимаюсь оформлением и продажей дизайнерских квартир вот уже больше 10 лет. И, конечно, стараюсь выбирать лучшие дома и локации, которые я смогу смело предлагать моим покупателям. Я выбрала ЖК «Родной берег» из-за классного расположения: центр города в пешей доступности. Также привлекли функциональные планировки (спасибо тем специалистам, кто придумал такие!). Лично знакома с руководством компании и знаю, что все, что они создают, сделано с душой.
Сегодня обе квартиры, в которые я инвестировала средства (покупка, дизайн-проект, реализация), успешно проданы. Моими покупателями стали молодая девушка - фрилансер-сетевик, которая живет на два города, и супруги, купившие квартиру для подрастающего сына. Все клиенты очень довольны! Жду старта новых проектов от застройщика – уверена в качестве строительства этой компании и соблюдении сроков сдачи домов.
телефон: 70-32-32, rodnoy-bereg.ru