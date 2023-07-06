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«Комплекс построен, но мы не расстаёмся», - Алексей Распутин о завершении проекта «Родной берег»

Строительная компания «Родные берега» сдала финальную очередь одноименного ЖК «Родной берег». Проектное финансирование строительства последней блок-секции обеспечил Примсоцбанк. Как изменился «Родной берег» за 10 лет реализации проекта? Почему застройщик не спешит расставаться с жилым комплексом? И какой объект планирует строить дальше? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин.

<p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p>

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

«Максимум актуальных опций»

Алексей Владимирович, ЖК «Родной берег» – знаковый проект для вашей компании. Расскажите, как шло строительство?

– Мы начали проектировать здания будущего жилого комплекса «Родной берег» в 2011 году. Выдавали примерно по две блок-секции в год, корректируя этот график в зависимости от спроса. От очереди к очереди наша компания изучала рынок, выбирая и внедряя лучшие решения: строительные, планировочные, технические, связанные с сетями, отделкой, проектированием общественных пространств, благоустройством.

При этом, работая над улучшением характеристик проекта, мы всегда стремились остаться в рамках той архитектурной концепции, которая была изначально принята. Это важно, ведь от создания исходного архитектурного проекта до сдачи финальной блок-секции прошло более 10 лет.

Была опасность «скатиться» в визуальный «винегрет»?

– Да, существовал риск уйти в разнобой, слишком увлекшись трендами. Но мы остались собой. При этом итог – готовый концептуальный жилой комплекс «Родной берег» – получился значительно лучше, чем был задуман изначально.

Если следовать этой логике, девятая блок-секция должна была получиться самой прогрессивной?

– На всех этапах работы над «Родным берегом» мы стремились сохранять почерк, обозначенный в самом начале, стилистическую целостность. И надо отметить, что в процессе строительства мы улучшали места общего пользования, входные группы ранее возведенных блок-секций, чтобы общий уровень комфорта и безопасности всех домов комплекса привести к общему знаменателю.

Что касается девятой блок-секции, то она получилась камерной, уютной, особо дизайнерски продуманной. Она оснащена тщательно спроектированным освещением, лобби-зоной с мини-библиотекой и мягкой мебелью – это очень современное, воздушное и светлое пространство. Мы как девелоперы непрерывно изучаем потребителя и его запросы. Девятая блок-секция содержит максимум актуальных опций.

Например?

– Отдельное помещение для консьержа, специально отведенное место для колясок и велосипедов, туалет в подъезде… Жителям доступны также кладовые и подземный паркинг.  

Финальная блок-секция четко выверена по планировкам, по организации внутридомового пространства и максимально ориентирована на покупателей. Они сегодня очень продвинутые и перед покупкой тщательно все анализируют. Ведь можно купить квартиру площадью 79 кв. м и не получить при этом необходимого комфорта и функциональности, а можно снизить бюджет покупки и приобрести более компактную, но оптимально спроектированную квартиру площадью 65 «квадратов».

При строительстве девятой блок-секции также применялись новейшие технологии теплосбережения – этот дом более экономичен еще и с точки зрения отопления.        

  

«С комплексом не расстаемся»   

Путь длиной в десять лет позади, строительство завершено. Что дальше? Вы уходите с проекта?

– Нет, мы с жилым комплексом не расстаемся – мы с ним взаимодействуем, заботимся о жильцах. Мы много лет назад сдали первую очередь ЖК «Родной берег», с тех пор мы ведем работу по содержанию объектов этого комплекса. А завершение строительства финальной блок-секции открывает новый этап работ: есть возможность целостно взглянуть на комплекс – на его комфорт, благоустройство, безопасность – и свести эти направления в единую систему.

Девятая блок-секция оформила задуманный изначально архитектурный квадрат, следующий этап – закрытие территории. Прорабатываем вопрос об охране, пропускном режиме, увязываем все это с нашей консьерж-службой. Также у нас большие планы по профессиональному озеленению территории, а осенью запланировано открытие фонтана.

<p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p>

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

Как строите работу с жителями?

– Мы всей душой болеем за комфорт дольщиков, находимся с ними в постоянном контакте, дружим. Хотим, чтобы наш продукт был на высоте, чтобы наша работа характеризовала нас как надежного застройщика, который думает о людях. Вот так, наверное, нарабатывается хорошая карма строительной компании (улыбается).

Если же взглянуть на эту деятельность с точки зрения бизнеса, а не эзотерики, то направленная работа с нашими жильцами имеет вполне ощутимую монетизацию.

Каким образом?

– Я имею в виду большой процент повторных покупок. Собственники жилья, наблюдая отношения с застройщиком, с управляющей компанией, делятся впечатлениями с родными и друзьями. Включается механизм сарафанного радио, который иногда работает лучше любой рекламы. И, с одной стороны, растет интерес и готовность вложить деньги в наши новые объекты, с другой – квартиры, которые построены раньше, отлично продаются как вторичное жилье. Время идет, семьи растут. Собственник может выгодно продать свою двухкомнатную квартиру и купить в нашем же новом объекте жилье большей площади.

«С банком говорим на одном языке»

В России очень конкурентная банковская среда, и предложения по проектному кредитованию застройщиков есть у многих банков. Почему по проекту девятой блок-секции вы решили сотрудничать с Примсоцбанком?

– Да, банков много. И лидеры в области банковского кредитования всем хорошо известны. Но у крупных игроков этого рынка – свои нюансы. Сроки принятия решений, регламенты, инструкции, взаимодействие между подразделениями, которые часто разнесены территориально, – все это долго и сложно. А Примсоцбанк – очень мобильная кредитная организация, которая выносит решения в кратчайшие сроки. Механизм принятия решения достаточно простой, понятный, не бюрократизированный.

Мне было достаточно двух встреч с управляющим иркутского представительства Эдуардом Кузьминым, чтобы проговорить и зафиксировать все вопросы, касающиеся проекта. Важно, что он погружен в нашу специфику и мы говорили с ним на одном языке. Все технические детали взаимодействия наших компаний в кратчайшие сроки отработали сотрудники Примсоцбанка, уровень квалификации которых очень высок.

Это ваш первый опыт работы по проектному финансированию. Были ли у вас какие-то опасения, сомнения?

– Опасения были. Мы понимали, что в рамках этих – новых для нас – правоотношений законодательно «поженили» застройщика, дольщиков и кредитную организацию. И между нами и нашими покупателями возник третий бизнес-партнер. Но никаких шероховатостей в рамках этого партнерского треугольника не возникло. Мы очень «бархатно» прошли все стадии проекта от получения одобрения, заключения договора, планомерного соблюдения финансовой модели до финальной отчетности.  

<p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p>

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

Каковы общие итоги работы с Примсоцбанком?

– Проект реализован на ура. Мы полностью рассчитались с банком, получили запланированный финансовый результат и положительный опыт сотрудничества по договору проектного финансирования. Сегодня я смело могу утверждать, что готов работать с Примсоцбанком над комплексами, требующими более масштабных вложений.

Новые проекты уже запланированы?

– В ближайшие месяцы мы представим новый проект – это будет крупный объект по соседству с «Родным берегом», но уже на первой линии Ангары. Надеюсь на продолжение сотрудничества с Примсоцбанком. Сохраняя свою мобильность и компактность, этот банк обладает серьезнейшим финансовым ресурсом и способен поддерживать самые амбициозные проекты.

 

«Мы сделали правильный выбор» 

Эдуард Кузьмин, директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске:

<p>Эдуард Кузьмин. Фото из архива компании</p>

Эдуард Кузьмин. Фото из архива компании

– Строительство блок-секции №9 жилого комплекса «Родной берег» – это первый проект компании ФСК «Родные берега», реализованный в рамках проектного финансирования совместно с Примсоцбанком. Этот проект был проанализирован банком по всем возможным параметрам и получил положительное заключение. Сегодня, когда вся отчетность успешно оформлена и все расчеты произведены, можно констатировать, что мы сделали правильный выбор! Кроме финансирования проекта «Родной берег», Примсоцбанк также предоставляет ипотечные кредиты на конкурентных условиях – как по собственным программам, так и по льготным программам банка «Дом.РФ».

«За год квартиры были проданы»

Любовь Волкова, руководитель отдела продаж ЖК «Родной берег»:

– Целевая аудитория девятой блок-секции достаточно широка: это работающие (чаще семейные) люди в возрасте 30-40 лет. Также можно выделить небольшую часть дольщиков постарше, которые приобрели квартиры для своих взрослых детей. К моменту сдачи дома среди дольщиков становилось все больше семей с детьми (чаще – с двумя и более). Эта статистика связана с тем, что в продаже остались квартиры для семейного проживания – площадью 60-70 кв. м.

Блок-секция № 9 отличается своей камерностью. Невысокая этажность (всего семь жилых этажей) обусловила небольшое количество квартир. Мы постарались создать в этом доме уютную, деликатную, в лучшем смысле слова домашнюю атмосферу. В интерьере лобби расположили цветы, зеркала, диван, места общего пользования сделали светлыми и воздушными, что жители и оценили по достоинству.

Наибольшим спросом пользовались компактные квартиры площадью 32-39 кв. м. Это квартиры с раздельной планировкой, где выделены спальня и кухня. Строительный цикл этого дома – небольшой, как и период продаж. Стартовали продажи в мае 2022 года, и через год все квартиры этого дома были проданы.

В мае 2023 года в ЖК «Родной берег» прошел праздник, посвященный сдаче финальной блок-секции комплекса. Устраивать подобные торжества после сдачи очередного дома со знакомством соседей, развлечениями для ребятишек, анимацией и аквагримом, фуршетом и розыгрышем  подарков стало замечательной традицией компании «Родные берега». Мы благодарим наших дольщиков за доверие и продолжаем работу по благоустройству комплекса, чтобы жить в «Родном береге» было интересно, безопасно и комфортно.

«Это надежная инвестиция»

Павел Пупчик, покупатель:

– «Родные Берега» – надежная компания для вложения средств в недвижимость. У нас в семье подрастает сын, и мы заранее позаботились, чтоб у него было свое жилье. Дом возведен и сдан согласно договору долевого участия, заявленные сроки были соблюдены. Мы уже приступили к ремонту, в ближайшее время надеемся благополучно его закончить.

«Всё сделано с душой»

Елена Форева (@elena_forever), блогер-инвестор:

– Я занимаюсь оформлением и продажей дизайнерских квартир вот уже больше 10 лет. И, конечно, стараюсь выбирать лучшие дома и локации, которые я смогу смело предлагать моим покупателям. Я выбрала ЖК «Родной берег» из-за классного расположения: центр города в пешей доступности. Также привлекли функциональные планировки (спасибо тем специалистам, кто придумал такие!). Лично знакома с руководством компании и знаю, что все, что они создают, сделано с душой.

Сегодня обе квартиры, в которые я инвестировала средства (покупка, дизайн-проект, реализация), успешно проданы. Моими покупателями стали молодая девушка - фрилансер-сетевик, которая живет на два города, и супруги, купившие квартиру для подрастающего сына. Все клиенты очень довольны! Жду старта новых проектов от застройщика – уверена в качестве строительства этой компании и соблюдении сроков сдачи домов.

телефон: 70-32-32, rodnoy-bereg.ru


<p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p> <p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p> <p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p> <p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p> <p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p> <p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p> <p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p> <p>Алексей Распутин. Фото А. Федорова</p> <p>Эдуард Кузьмин. Фото из архива компании</p>
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