«Комплекс построен, но мы не расстаёмся», - Алексей Распутин о завершении проекта «Родной берег»

Строительная компания «Родные берега» сдала финальную очередь одноименного ЖК «Родной берег». Проектное финансирование строительства последней блок-секции обеспечил Примсоцбанк. Как изменился «Родной берег» за 10 лет реализации проекта? Почему застройщик не спешит расставаться с жилым комплексом? И какой объект планирует строить дальше? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин.

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

«Максимум актуальных опций»

Алексей Владимирович, ЖК «Родной берег» – знаковый проект для вашей компании. Расскажите, как шло строительство?

– Мы начали проектировать здания будущего жилого комплекса «Родной берег» в 2011 году. Выдавали примерно по две блок-секции в год, корректируя этот график в зависимости от спроса. От очереди к очереди наша компания изучала рынок, выбирая и внедряя лучшие решения: строительные, планировочные, технические, связанные с сетями, отделкой, проектированием общественных пространств, благоустройством.

При этом, работая над улучшением характеристик проекта, мы всегда стремились остаться в рамках той архитектурной концепции, которая была изначально принята. Это важно, ведь от создания исходного архитектурного проекта до сдачи финальной блок-секции прошло более 10 лет.

Была опасность «скатиться» в визуальный «винегрет»?

– Да, существовал риск уйти в разнобой, слишком увлекшись трендами. Но мы остались собой. При этом итог – готовый концептуальный жилой комплекс «Родной берег» – получился значительно лучше, чем был задуман изначально.

Если следовать этой логике, девятая блок-секция должна была получиться самой прогрессивной?

– На всех этапах работы над «Родным берегом» мы стремились сохранять почерк, обозначенный в самом начале, стилистическую целостность. И надо отметить, что в процессе строительства мы улучшали места общего пользования, входные группы ранее возведенных блок-секций, чтобы общий уровень комфорта и безопасности всех домов комплекса привести к общему знаменателю.

Что касается девятой блок-секции, то она получилась камерной, уютной, особо дизайнерски продуманной. Она оснащена тщательно спроектированным освещением, лобби-зоной с мини-библиотекой и мягкой мебелью – это очень современное, воздушное и светлое пространство. Мы как девелоперы непрерывно изучаем потребителя и его запросы. Девятая блок-секция содержит максимум актуальных опций.

Например?

– Отдельное помещение для консьержа, специально отведенное место для колясок и велосипедов, туалет в подъезде… Жителям доступны также кладовые и подземный паркинг.

Финальная блок-секция четко выверена по планировкам, по организации внутридомового пространства и максимально ориентирована на покупателей. Они сегодня очень продвинутые и перед покупкой тщательно все анализируют. Ведь можно купить квартиру площадью 79 кв. м и не получить при этом необходимого комфорта и функциональности, а можно снизить бюджет покупки и приобрести более компактную, но оптимально спроектированную квартиру площадью 65 «квадратов».

При строительстве девятой блок-секции также применялись новейшие технологии теплосбережения – этот дом более экономичен еще и с точки зрения отопления.

«С комплексом не расстаемся»

Путь длиной в десять лет позади, строительство завершено. Что дальше? Вы уходите с проекта?

– Нет, мы с жилым комплексом не расстаемся – мы с ним взаимодействуем, заботимся о жильцах. Мы много лет назад сдали первую очередь ЖК «Родной берег», с тех пор мы ведем работу по содержанию объектов этого комплекса. А завершение строительства финальной блок-секции открывает новый этап работ: есть возможность целостно взглянуть на комплекс – на его комфорт, благоустройство, безопасность – и свести эти направления в единую систему.

Девятая блок-секция оформила задуманный изначально архитектурный квадрат, следующий этап – закрытие территории. Прорабатываем вопрос об охране, пропускном режиме, увязываем все это с нашей консьерж-службой. Также у нас большие планы по профессиональному озеленению территории, а осенью запланировано открытие фонтана.

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

Как строите работу с жителями?

– Мы всей душой болеем за комфорт дольщиков, находимся с ними в постоянном контакте, дружим. Хотим, чтобы наш продукт был на высоте, чтобы наша работа характеризовала нас как надежного застройщика, который думает о людях. Вот так, наверное, нарабатывается хорошая карма строительной компании (улыбается).

Если же взглянуть на эту деятельность с точки зрения бизнеса, а не эзотерики, то направленная работа с нашими жильцами имеет вполне ощутимую монетизацию.

Каким образом?

– Я имею в виду большой процент повторных покупок. Собственники жилья, наблюдая отношения с застройщиком, с управляющей компанией, делятся впечатлениями с родными и друзьями. Включается механизм сарафанного радио, который иногда работает лучше любой рекламы. И, с одной стороны, растет интерес и готовность вложить деньги в наши новые объекты, с другой – квартиры, которые построены раньше, отлично продаются как вторичное жилье. Время идет, семьи растут. Собственник может выгодно продать свою двухкомнатную квартиру и купить в нашем же новом объекте жилье большей площади.

«С банком говорим на одном языке»

В России очень конкурентная банковская среда, и предложения по проектному кредитованию застройщиков есть у многих банков. Почему по проекту девятой блок-секции вы решили сотрудничать с Примсоцбанком?

– Да, банков много. И лидеры в области банковского кредитования всем хорошо известны. Но у крупных игроков этого рынка – свои нюансы. Сроки принятия решений, регламенты, инструкции, взаимодействие между подразделениями, которые часто разнесены территориально, – все это долго и сложно. А Примсоцбанк – очень мобильная кредитная организация, которая выносит решения в кратчайшие сроки. Механизм принятия решения достаточно простой, понятный, не бюрократизированный.

Мне было достаточно двух встреч с управляющим иркутского представительства Эдуардом Кузьминым, чтобы проговорить и зафиксировать все вопросы, касающиеся проекта. Важно, что он погружен в нашу специфику и мы говорили с ним на одном языке. Все технические детали взаимодействия наших компаний в кратчайшие сроки отработали сотрудники Примсоцбанка, уровень квалификации которых очень высок.

Это ваш первый опыт работы по проектному финансированию. Были ли у вас какие-то опасения, сомнения?

– Опасения были. Мы понимали, что в рамках этих – новых для нас – правоотношений законодательно «поженили» застройщика, дольщиков и кредитную организацию. И между нами и нашими покупателями возник третий бизнес-партнер. Но никаких шероховатостей в рамках этого партнерского треугольника не возникло. Мы очень «бархатно» прошли все стадии проекта от получения одобрения, заключения договора, планомерного соблюдения финансовой модели до финальной отчетности.

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

Каковы общие итоги работы с Примсоцбанком?

– Проект реализован на ура. Мы полностью рассчитались с банком, получили запланированный финансовый результат и положительный опыт сотрудничества по договору проектного финансирования. Сегодня я смело могу утверждать, что готов работать с Примсоцбанком над комплексами, требующими более масштабных вложений.

Новые проекты уже запланированы?

– В ближайшие месяцы мы представим новый проект – это будет крупный объект по соседству с «Родным берегом», но уже на первой линии Ангары. Надеюсь на продолжение сотрудничества с Примсоцбанком. Сохраняя свою мобильность и компактность, этот банк обладает серьезнейшим финансовым ресурсом и способен поддерживать самые амбициозные проекты.

«Мы сделали правильный выбор»

Эдуард Кузьмин, директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске:

Эдуард Кузьмин. Фото из архива компании

– Строительство блок-секции №9 жилого комплекса «Родной берег» – это первый проект компании ФСК «Родные берега», реализованный в рамках проектного финансирования совместно с Примсоцбанком. Этот проект был проанализирован банком по всем возможным параметрам и получил положительное заключение. Сегодня, когда вся отчетность успешно оформлена и все расчеты произведены, можно констатировать, что мы сделали правильный выбор! Кроме финансирования проекта «Родной берег», Примсоцбанк также предоставляет ипотечные кредиты на конкурентных условиях – как по собственным программам, так и по льготным программам банка «Дом.РФ».

«За год квартиры были проданы»

Любовь Волкова, руководитель отдела продаж ЖК «Родной берег»:

– Целевая аудитория девятой блок-секции достаточно широка: это работающие (чаще семейные) люди в возрасте 30-40 лет. Также можно выделить небольшую часть дольщиков постарше, которые приобрели квартиры для своих взрослых детей. К моменту сдачи дома среди дольщиков становилось все больше семей с детьми (чаще – с двумя и более). Эта статистика связана с тем, что в продаже остались квартиры для семейного проживания – площадью 60-70 кв. м.

Блок-секция № 9 отличается своей камерностью. Невысокая этажность (всего семь жилых этажей) обусловила небольшое количество квартир. Мы постарались создать в этом доме уютную, деликатную, в лучшем смысле слова домашнюю атмосферу. В интерьере лобби расположили цветы, зеркала, диван, места общего пользования сделали светлыми и воздушными, что жители и оценили по достоинству.

Наибольшим спросом пользовались компактные квартиры площадью 32-39 кв. м. Это квартиры с раздельной планировкой, где выделены спальня и кухня. Строительный цикл этого дома – небольшой, как и период продаж. Стартовали продажи в мае 2022 года, и через год все квартиры этого дома были проданы.

В мае 2023 года в ЖК «Родной берег» прошел праздник, посвященный сдаче финальной блок-секции комплекса. Устраивать подобные торжества после сдачи очередного дома со знакомством соседей, развлечениями для ребятишек, анимацией и аквагримом, фуршетом и розыгрышем подарков стало замечательной традицией компании «Родные берега». Мы благодарим наших дольщиков за доверие и продолжаем работу по благоустройству комплекса, чтобы жить в «Родном береге» было интересно, безопасно и комфортно.

«Это надежная инвестиция»

Павел Пупчик, покупатель:

– «Родные Берега» – надежная компания для вложения средств в недвижимость. У нас в семье подрастает сын, и мы заранее позаботились, чтоб у него было свое жилье. Дом возведен и сдан согласно договору долевого участия, заявленные сроки были соблюдены. Мы уже приступили к ремонту, в ближайшее время надеемся благополучно его закончить.

«Всё сделано с душой»

Елена Форева (@elena_forever), блогер-инвестор:

– Я занимаюсь оформлением и продажей дизайнерских квартир вот уже больше 10 лет. И, конечно, стараюсь выбирать лучшие дома и локации, которые я смогу смело предлагать моим покупателям. Я выбрала ЖК «Родной берег» из-за классного расположения: центр города в пешей доступности. Также привлекли функциональные планировки (спасибо тем специалистам, кто придумал такие!). Лично знакома с руководством компании и знаю, что все, что они создают, сделано с душой.

Сегодня обе квартиры, в которые я инвестировала средства (покупка, дизайн-проект, реализация), успешно проданы. Моими покупателями стали молодая девушка - фрилансер-сетевик, которая живет на два города, и супруги, купившие квартиру для подрастающего сына. Все клиенты очень довольны! Жду старта новых проектов от застройщика – уверена в качестве строительства этой компании и соблюдении сроков сдачи домов.

телефон: 70-32-32, rodnoy-bereg.ru