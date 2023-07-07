«Горизонт» открывает новые возможности. Как жизнь в поселке меняет привычные сценарии

Владелица винотеки «Монополь» в Иркутске Ольга Игнатьева и ее семья – самые первые жители поселка «Горизонт» на Байкальском тракте. Они переехали в свой таунхаус в январе 2020-го: «Вся стройка была наша, – улыбается Ольга. – Так тихо, спокойно… Выходишь на берег – никого, а снег – белый-белый, аж глаза режет». О том, чем привлек этот проект загородных жителей со стажем и как возможности «Горизонта» изменили привычные сценарии досуга, – в нашем материале.

Загородная жизнь – это покой

Ольга Игнатьева – загородный житель со стажем: не один год провела с семьей в своем доме. «Мы перевозили родителей мужа из другого города. Приобрести дом было идеей дедушки – он не хотел даже видеть город». Молодым супругам эта мысль тоже пришлась по душе: «Мы подумали: так будет спокойнее для детей, есть где поиграть, и нам не надо беспокоиться, когда они на улице».

Бюджет покупки был ограничен, так что остановились на Хомутово. Осознанным свой выбор Ольга назвать не может: это было первое приобретаемое собственное жилье. В итоге купили земельный участок более 20 соток, на котором построили дом 200 кв. м с гаражом. «И началась загородная жизнь в классическом представлении: с живностью, огородом. Чтобы все эти владения обработать – надо уходить в поля на весь день», – вспоминает Ольга.

Несмотря на все это, обратно в Иркутск уже не тянуло: загородная жизнь – это покой, которого не найдешь в квартире. «Я знаю, что такое многоквартирный дом на 10 подъездов, – поясняет Ольга. – Когда выходишь и не знаешь, куда посмотреть, потому что смотреть не на что. Детской площадки нет, во дворе – киоски стоят. Я уже так разбалована покоем загородной жизни, что даже ночевать у родителей – а они живут в Иркутске – не могу. Это бессонная ночь точно: шумно, небезопасно, за окном постоянно кто-то ездит, думаешь: жива ли твоя машина?»

«Горизонт» победил

К очередному жизненному повороту Игнатьевых подтолкнули дети. Когда старшему ребенку – Глебу – исполнилось шесть, встал школьный вопрос: хотелось подобрать хорошее место для учебы. Ради будущего детей семья готова была сменить место жительства. «Но все подходящие школы находились в окружении новостроек, которые нам совершенно не подходили. На контрасте с загородом они мне представлялись муравейниками: на площадке по 50 уходящих вдаль квартир, припарковаться невозможно… Непонятно, где гулять, где играть. Это никого не устраивало».

Выручил друг – девелопер, руководитель проекта «Горизонт» на Байкальском тракте Антон Кондратьев. Он посоветовал рассмотреть варианты жилья в пригороде, сделал подборку вариантов в Молодежном. «“Горизонт” не предлагал – видимо, не хотел продавать недвижимость друзьям», – улыбается Ольга.

Ольга Игнатьева и Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

Но, чем дальше Игнатьевы смотрели и сравнивали варианты, тем очевиднее становилось: именно «Горизонт» подходит лучше всего. «Городские сети, вода, канализация, – перечисляет преимущества наша собеседница. – И соседи, что немаловажно: «за забором», вне социума, мы уже пожили. А здесь – и общение, и городской комфорт, и управляющая компания. За годы жизни в Хомутово мы хорошо узнали, что такое вода из скважины, септики, каково это, когда ты сам себе и электрик, и сантехник. «Горизонт» в этом плане победил».

Все рядом

Рядом с «Горизонтом» – сразу несколько хороших школ, так что Ольге было из чего выбрать. В первый класс Глеб пошел в «Космическую» (от поселка до нее ходит школьный автобус, и это тоже плюс). Теперь мальчик учится в другой, семейного формата, – Family Education в Молодежном.

«Глеб с пяти лет серьезно занимается плаванием, и для нас было важно, чтобы спортивные секции тоже были рядом. «Горизонт» подошел идеально: здесь и «Байкал-Арена», и множество других спортивных комплексов. В Ново-Разводной – отличный танцевальный клуб по бальным танцам. Со следующего года дочь Алиса – ей сейчас пять – будет туда ходить. Пока занимается балетом в «Байкал-Арене».

Сначала, признается Ольга, было очень непривычно приезжать в школу и на секции раньше всех. «Глебу на уроки к восьми. Мы просыпались, приезжали в школу и понимали, что мы – первые на стоянке. Не могли привыкнуть, что до школы ехать пять минут».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Первые жители

Впрочем, первые две четверти первоклассника Глеба и его мамы проходили совсем по другому сценарию. Как Ольге ни хотелось переехать в «Горизонт» к началу учебного года, удалось это сделать только к декабрю. Ключи от таунхауса семья Игнатьевых получила на новогодней вечеринке, организованной девелопером для партнеров и будущих жителей.

«Все время до этого я была человеком-зомби: возила ребенка в школу из Хомутово на машине каждый день, – вспоминает Ольга. – В декабре я сказала: «Заезжаем! Я буду спать на чем угодно, лишь бы рядом со школой». 3 января – еще были закрыты ворота в поселок – мы приехали в «Горизонт». Самые первые жители».

«Кафе у Оли»

О том – самом первом – времени в поселке Ольга вспоминает с теплотой. «Вся стройка была наша, – шутит она. – Мы ходили куда хотели, наслаждались. Тишина, покой. Выходишь на берег – снег белый-белый, аж глаза режет. Тюбы, лыжня, зимняя рыбалка…».

Позже у Игнатьевых стали появляться соседи. «Про нас легенды ходили: «Это вы первые заехали?» – смеется наша собеседница. Многих к переезду в 2020-м подтолкнул ковид: ограничения гораздо приятнее было переживать в своем таунхаусе или квадрохаусе.

«Новый год во время ковида душевный был. Все собрались у нас, – вспоминает Ольга. – Кстати, первое время мой дом так и назывался – «Кафе у Оли». В Хомутово, конечно, такого общения не было. Я и сегодня до интервью с вами пила кофе с соседкой на лужайке».

Ольга Игнатьева и Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

Паруса и эндуро – за забором

Жизнь в «Горизонте» серьезно изменила досуг Игнатьевых. Со спортом Ольга дружит давно: «Я всегда была активной. Когда училась в университете, параллельно работала в Coca Cola и успевала при этом бегать на шейпинг, бодибилдинг. У меня всегда была за плечом спортивная сумка».

Переезд в поселок у залива открыл новые спортивные горизонты и возможности: парусный спорт, виндсерфинг… «Мне очень повезло с тренером. Александр Викторович Медведев и на скейт-доске меня научил кататься, и на лыжи поставил».

Новое увлечение появилось и у мужа. Недалеко от «Горизонта» есть мотоциклетная трасса – супруг исполнил детскую мечту и купил себе эндуро. «Ты можешь тут жить и заниматься чем угодно: вот тебе трасса, вот парусная школа, вот залив, где можно порыбачить или зимой на лыжах походить, – говорит Ольга. – И все буквально за забором. Не надо никуда ехать, тратить время на дорогу».

Ничего лишнего

Не приходится тратить много времени и на обслуживание дома и участка. «После опыта жизни в 200 «квадратах», которые убрать за один день, не привлекая посторонних людей, невозможно, я была в восторге от таунхауса на 130 кв. м. Компактно и ничего лишнего», – улыбается Ольга.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

На втором этаже располагаются спальня и детские комнаты, внизу – общая зона. В этом году Игнатьевы планируют доделать ремонт, добавить уюта, установить камин. «Процесс ремонта не заканчивается, постоянно что-то происходит и вносит коррективы: то ковид, то запрет на ввоз импортных товаров, потом мы начали готовиться к открытию винотеки… Но в этом году планируем завершить».

Есть у Игнатьевых и общая зеленая зона с соседями – там всегда кипит жизнь. А во время ковидных ограничений лужайки и вовсе стали настоящим спасением для жителей поселка: «Выходишь – тут барбекю, там тандыр, здесь газовый гриль. Отправляемся с детьми на лужайку с арбузом – угощаем соседей, они нас в ответ – мясом. Благодать!»

Главная инвестиция

Людям, которые задумываются о переезде, Ольга советует разделять понятия загорода и пригорода. И, выбирая загород – свой дом с большим участком, двухметровым забором, баней и теплицей, – быть готовыми обслуживать всё это. «Нужно обладать широким спектром навыков. Ты должен быть сантехником, электриком и даже снегоуборочной машиной: если снегом завалит гараж, никто его не уберет, кроме тебя».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Людям активным, привыкшим к городскому комфорту и не готовым тратить время на такую работу, скорее подойдет пригород – с централизованными сетями, городской водой и канализацией, управляющей компанией, которая следит за чистотой и порядком в поселке.

Важно, по мнению Ольги, оценивать покупку и с инвестиционной точки зрения. «Мы не продаем дом в Хомутово, потому что я знаю: деньги, которые туда вложены, мы не вернем ни сейчас, ни позже». Покупка жилья в организованном поселке – совсем другая история: «Наш таунхаус в «Горизонте» с момента покупки вырос в цене более чем в два раза».

Но главная инвестиция – это будущее детей, которое во многом зависит от того, в каком социуме они растут, кто их окружает. «В «Горизонте» люди не прячутся друг от друга за высокими заборами. Это люди с определенным складом ума, хорошим образованием. И в этой среде живут дети. Мой папа всегда говорил: «Твое общение начинается с детского сада». Общение действительно

многое определяет».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Живем в классном месте

В «Горизонте», по словам Ольги, каждый второй сосед – директор или бизнесмен. Наша собеседница – не исключение: недавно она открыла в Иркутске винотеку «Монополь»: это большой проект компании LADOGA, первая винотека за Уралом и в Сибири. Предпринимательница проводит тематические мероприятия, прогулки по старинным улицам города, знакомит иркутян с винами российских производителей.

«Недавно была на виноградниках в Краснодарском крае. Смотришь и думаешь: неужели это правда Россия? Как здорово! Выросло новое поколение предпринимателей – молодых, активных, готовых создавать хороший продукт. Вызывает чувство гордости», – рассказывает Ольга.

Сама уезжать на юг, в столицу или за границу предпринимательница не планирует: слетать на пару недель и вдохновиться – это можно, но растить детей, заниматься бизнесом, отдыхать Ольге нравится здесь – в Иркутске, на Байкале. «Такого нигде нет. Мы живём в классном месте, нас окружает классные люди – талантливые, открытые, добрые. Это наша земля, и мы ее любим».

Ольга Игнатьева. Фото А. Федорова

Дорога скоро будет

В середине июня подрядчики приступили к ремонту муниципальной дороги от поселка «Снегири» до «Горизонта». В течение двух месяцев она будет расширена, заасфальтирована, по всей длине оборудуют и тротуарную дорожку.

– Это большая совместная работа, – рассказал руководитель проекта «Горизонт» Антон Кондратьев. – Наша компания подготовила проект, муниципалитет защитил его и получил финансирование. Был проведен конкурс, заключен контракт, подрядчики приступили к работе.

Помимо дороги и тротуара в поселке «Горизонт», будет установлен остановочный пункт общественного транспорта. Автобусы, которые сейчас ходят до «Снегирей», после окончания работ продлят маршрут до «Горизонта». Дети и взрослые смогут ездить в город самостоятельно.

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