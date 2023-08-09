Новая жизнь «Байкала». Легендарная гостиница в Листвянке открывается после реновации

Отель «Байкал» в Листвянке открывается после масштабной реновации. Гостиница, обновленная по стандартам международной сети, сейчас проходит классификацию, претендуя на 4*. О неизбежных переменах, новой концепции и значимости объекта для развития туризма на Байкале Газете Дело рассказала генеральный менеджер отеля Лина Тюрнёва.

По международным стандартам

Лина, о реновации легендарного, построенного еще в советские годы отеля в Листвянке Газета Дело впервые написала в 2019 году. Планировалось, что уже к летнему сезону 2020-го обновленная гостиница начнет принимать гостей. Но все сложилось иначе: отель открывается только сейчас. Почему изменились сроки? Что помешало изначальным планам?

– Группа компаний «Истлэнд» вошла в серьезный проект реновации гостиницы в Листвянке еще в 2018 году. Изначально планировалось, что это будет независимый отель, независимый бренд – «Байкал». Однако в том же году в состав группы компаний вошел бренд Marriott International. Когда мы начали управлять отелем международной сети в Иркутске, поняли: есть смысл зайти под франшизу и с гостиницей на Байкале, под брендом Four Points by Sheraton. Мы отказались от первоначального проекта, начали работать над новым.

Реализации планов помешала пандемия. В 2020 году нам пришлось приостановить строительные работы. Год мы потеряли, вернулись к реновации только в 2021-м. Задачи перед нами стояли масштабные: глобальный договор, соблюдение условий франшизы… Сегодня мы рады заявить об открытии отеля: встречаем первых гостей, тестируем все системы, обучаем персонал.

Многие международные сети после событий прошлого года ушли из России. Отель «Байкал» в итоге не стал франшизным проектом?

– Да, все верно. Но, несмотря на то, что бренд покинул российский рынок, мы не отступили от намеченного курса, соблюли все стандарты и продолжаем по ним работать – как в отеле в Иркутске, так и здесь. Отель «Байкал» полностью соответствует всем международным стандартам строительства, технического обслуживания и, конечно же, сервиса. Над проектом работала аккредитованная международной сетью команда дизайнеров, архитекторов. Результатом такого профессионального сопровождения стал концептуальный, современный, высокотехнологичный отель. Не многие гостиницы могут похвастаться такими передовыми технологиями, как «Байкал».

Например?

– Международная сеть Marriott уделяет большое внимание безопасности – как гостей, так и сотрудников. Пожарная система в отеле поддерживается международной адресной системой пожаротушения. Все инженерные системы автоматизированы, используется система чиллер-фанкойл для комфортного пребывания гостей в любое время года. Отель оборудован для принятия маломобильных групп населения.

Мы очень благодарны нашим проектировщикам, генподрядчику, строителям за следование высоким стандартам качества и профессиональный подход. Этим объектом, действительно, можно гордиться.

Перемены неизбежны

Процесс реновации оказался не самым простым. Но и само решение о масштабной перестройке, наверное, тоже далось нелегко. Остановить процессы, когда всё, на первый взгляд неплохо: турпоток есть, заполняемость хорошая – и запустить глобальный ремонт – для гостиничного бизнеса это очень смелый поступок…

– Наш отель еще советской постройки, 70-х годов, – как «Ангара», «Интурист» в Иркутске. Подобные здания можно встретить и в других городах нашей большой страны. Конечно, архитектура того времени славилась качественными материалами, инженерными системами, но срок эксплуатации не бесконечен. Отель просто нуждался в реновации: и инженерия, и номерной фонд, и территория. Конечно, решение о таких капитальных вложениях было непростым для холдинга, для группы компаний. Учитывались риски потери денежных средств, прибыли, туристического потока. Турфирмы очень быстро переориентируются на рынке. Им удобно работать с такими крупными отелями, как наш, но с началом реновации они очень быстро стали находить замену. Сейчас наша задача – восстановить все прежние партнёрские отношения и зайти на рынок с новыми задачами, идеями и решениями.

Что было самым сложным в процессе реновации?

– Это в целом очень тяжелый проект – и с точки зрения трудозатрат, и с точки зрения финансов.

Отель "Байкал". Фото А. Федорова

Проще построить отель заново?

– Пожалуй. Но сегодня закон не позволяет сделать это. Поэтому пришлось пройти через все трудности. По сути, от старой гостиницы после реновации остались только стены. И это не фигура речи. Менялась вся инженерия, все коммуникации. При этом мы следовали стандартам проектирования международного бренда, и нам приходилось работать в определенных рамках. Это осложняло и замедляло процесс.

И все-таки вы справились. Какие уроки вынесли? Что для вас стало самым ценным?

– Всегда говорю и буду говорить: самое ценное – это команда. Без команды руководитель не руководитель. Здесь все себя проявили. И команда подрядчиков, строителей, проектировщиков, если мы говорим о строительном процессе, и операционная команда, которая готовила отель к запуску.

Здесь мы все снимаем галстуки-пиджаки, забываем свои регалии и выполняем работу порой не по должности, не по специальности. Я слышала, у строителей в ходу фраза «На стройке все равны». Мы придерживаемся такого же принципа – взаимопомощи, поддержки, сильного командного духа.

Лина Тюрнева. Фото А. Федорова

Новое дыхание

«Байкал» – действительно, легендарная гостиница. У многих иркутян и гостей региона с ней связаны теплые воспоминания. В своей новой концепции вы как-то опираетесь на прошлое отеля? Или начинаете абсолютно новую историю?

– Историю не перепишешь, поэтому, безусловно, традиции отеля мы сохраним. Часто вспоминаем предыдущих руководителей гостиницы, то, какие праздники здесь были, как работала команда, за что гости ценили отель. Этот опыт мы будем продолжать, обучать команду и, благодаря опыту прошлых лет, сможем создать и новые традиции – в духе семьи Marriott.

Что вы имеете в виду?

– Главная миссия сети – забота о своих сотрудниках. Если ты можешь позаботиться о своем сотруднике, то он позаботится о твоем госте – это основное правило, которому мы следуем и по которому воспитываем коллектив.

Команда в отеле «Байкал» – молодая. С ней работают профессиональные наставники из отеля «Иркутск Сити Центр». Все, к чему привыкли гости иркутского отеля, мы стараемся перенести в «Байкал». Все наши ребята заточены на результат, на высокий сервис, на командную работу.

Фото А. Федорова

Каких гостей будете ждать в обновленном «Байкале»? На кого делаете ставку?

– Мы рады работать со всеми. Например, для бизнес-сегмента в отеле есть несколько конференц-площадок, оборудованных всеми необходимыми техническими средствами: проекторами, экранами, звуковым оборудованием. Но поскольку это отель загородный, то в первую очередь мы рассчитываем, конечно, на туристический поток. Уже сейчас к «Байкалу» проявляют интерес туркомпании – причем не только иркутские. У нас уже подписано несколько контрактов с другими городами и регионами России.

Само место диктует этот спрос. Листвянка – ближайшая точка, где можно прикоснуться к великому озеру, насладиться живописными видами, чистым воздухом. Для качественного отдыха в отеле предусмотрено немало возможностей: ресторан с прекрасными видами на озеро, банный комплекс, горнолыжная трасса. У нас большие планы по расширению инфраструктуры.

Техническое открытие «Байкала» состоялось. Иркутяне и гости из других городов уже могут бронировать номера?

– Конечно. Номерной фонд из 72 номеров готов на 100%, можно приезжать и все тестировать. Мы будем рады обратной связи от наших гостей. В августе запускаем ресторан и конференц-площадки с видом на Байкал. До конца года будет доступна и смотровая площадка – она обновилась, есть возможность выводить звук, видео, там можно проводить мероприятия любого уровня. Это хорошая опция как для банкетного сегмента, так и для делового.

Отель "Байкал". Фото А. Федорова

Дух Байкала

Какое отражение тема Байкала нашла в оформлении отеля, дизайне?

– Байкал стал генеральной линией для дизайнеров и архитекторов. Отель выполнен в природных – голубых, коричневых – тонах. Здесь стремились сохранить структуру дерева и натуральных материалов.

Что касается конкретных дизайнерских решений, то в скором времени на лестничных маршах появятся замечательные люстры, имитирующие пузырьковый лёд Байкала. Также в дизайне применена сибирская черепица. Кроме того, Иркутск славится своим деревянным зодчеством, деревянным кружевом – такие принты можно увидеть на коврах, подушках.

А ресторан отеля «Байкал» будет радовать гостей местной кухней?

– Конечно. Кухня у нас будет представлена европейская – но с сибирским колоритом. В ресторане будет работать очень сильный шеф-повар, он любит Сибирь и планирует удивлять гостей локальными историями.

Вообще, технология кухни – это предмет нашей гордости. Она спроектирована московскими технологами. Мы долго ждали оборудование – оно преодолело полмира, пока дошло к нам.

Санкции?

– Да. Из-за санкционных ограничений часть оборудования и брендов нам пришлось заменить на аналоги, но в целом мы успели приобрести то, к чему стремились.

Отель "Байкал". Фото А. Федорова

Как, на ваш взгляд, запуск обновленного отеля «Байкал» скажется в целом на развитии туризма в Листвянке, в регионе? Насколько это значимое событие для отрасли?

– Хочется верить, что значимое. И собственник, и управляющая компания делают очень много для развития туристической инфраструктуры региона. И, конечно, появление такого отеля – это очень громкий и важный проект для отрасли.

Туркомпании, наши партнёры, уже говорят о том, что, благодаря открытию обновленной гостиницы многие маршруты изменятся в сторону Листвянки. Было бы здорово, если бы коллеги-отельеры на Байкале последовали нашему примеру и тоже занялись благоустройством территорий, реновацией своих объектов. Перемены неизбежны – время пришло!

ВАЖНО

Сила холдинга

Отель «Байкал» входит в «Истлэнд» – группу компаний с многолетней историей в турбизнесе и различных инфраструктурных проектах. По словам Лины Тюрнёвой, холдинг и его возможности помогут отелю развиваться и предоставлять гостям комплексные услуги.

– Например, мы сможем минимизировать риски и неудобства, связанные с трансфером. В планах запустить шаттл-бас – чтобы гости могли комфортно перемещаться из аэропорта в отель и обратно, ездить на экскурсии в Иркутск. У «Истлэнда» есть собственное предприятие с хорошим парком автобусов и легковых автомобилей. Также мы будем рады предоставлять гостям круизные лайнеры. С коллегами из круизной компании отработаем пакетные предложения для постояльцев «Байкала».

Лина Тюрнева. Фото А. Федорова

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