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«Верю в синергию семьи и бизнеса», - 10 цитат основателя ГК «ВостСибСтрой» Виктора Ильичева

Далеко не каждый российский бизнесмен «первой волны» может похвастаться тем, что нашел преемников, готовых продолжить созданное им дело. Виктору Ильичеву, основателю группы компаний «ВостСибСтрой», повезло: сегодня с ним плечом к плечу трудятся сыновья Иван и Геннадий. Как связаны семейные ценности и стратегия развития бизнеса? Каково это – строить будущее компании вместе с собственными детьми? Почему Виктор Геннадьевич называет себя предпринимателем, а сыновей – бизнесменами? И какие подходы позволяют «ВостСибСтрою» уже 30 лет расти, несмотря на кризисы?

<p>Виктор Ильичев. Фото А. Федорова</p>

Виктор Ильичев. Фото А. Федорова

1. О менеджменте: «Управленец думает не как акционер»

– Долгое время в бизнесе меня окружали хорошие люди, сильные менеджеры, но они были именно управленцами. Невозможно, чтобы управленец думал как акционер – он всегда будет мыслить по-своему. Очень сложно доверить дела, отойти в сторону и забыть – знай только проверяй, как деньги капают. Как правило, проходит небольшое количество времени и компания начинает идти не в ту сторону. «ВостСибСтрой» через это прошел: мы несколько раз оказывались в очень тяжёлом финансовом положении, хотя всё было по правилам.

2. О преемственности: «Зная о корнях, проще стоять на земле»

– Тема рода, семьи, корней меня интересовала еще с детства. Когда знаешь, кто ты, куда и откуда, проще стоять на земле.

Я не планировал, что создам бизнес и обязательно передам его детям. Но и спонтанным решением это не назовешь. Когда сыновья были подростками, мы провели десятки, сотни разговоров о будущем. Помню, как-то старший сын Иван спросил: «Папа, а как передаются ценности из поколения в поколение? Как сделать так, как у знаменитых династий, существующих сотни лет, взять хотя бы частичку положительного опыта?»

Мне преемственность тоже всегда казалась важной: как сделать так, чтобы твои дети и внуки были успешны? А правнуки? Это искусство! Когда сыновья выбрали, в каких направлениях хотят развиваться, поступили в институты, пришло осознание: хорошо было бы нам поработать вместе. Иван в 20 лет стал исполнительным директором компании, Геннадий занялся управлением коммерческой недвижимостью.

3. О семье и бизнесе: «Дети – это стратегия развития»

– Передача семейных ценностей, преемственность имеют большое значение в бизнесе. Коллеги, друзья, у которых в жизни сложилось иначе, часто спрашивают: «Как ты это спланировал? Дети – это стратегия развития компании?» Я всегда отвечаю, что у нас все было по-семейному, но если подумать, то да, можно сказать, что это была стратегия.

Благодаря этому мне теперь гораздо проще мыслить о будущем, его вариативности. В наших российских реалиях иметь только одну стратегию – невозможно. Жизнь быстро меняется. И будущее бизнеса может быть разным: можно его продать, передать по наследству, можно управлять им совместно или отойти от менеджмента и заняться благотворительной, общественной деятельностью. Все возможно, потому что есть сыновья, на которых я могу положиться. Знаю, что они поддержат, зачастую поспорят, а чаще всего и переспорят (улыбается).

4. О работе с детьми: «В 75% случаев сыновья оказываются правы»

– Обычно говорят: не имей дел в бизнесе с друзьями и с родственниками. Я как бизнесмен девяностых через это прошёл: всех родственников в итоге пришлось уволить, с друзьями – расстаться. Теперь ситуация другая: со мной работают не просто родственники. Это сыновья, и для меня всегда превалирует любовь. Так меня еще отец учил: «Не слушай никого, как воспитывать детей. Их надо только любить!»

Я могу по-разному относиться к их точкам зрения, к их критике. Но понимаю: времена меняются. Схемы управления, к которым я привык, мой образ мышления – уходят в прошлое. Я пытаюсь каким-то образом соответствовать современным веяниям. Но вижу: в ¾ случаев сыновья, высказывая точку зрения, принимая решения, оказываются правы. Я просто вынужден к ним прислушиваться: 75% говорят сами за себя. После таких дискуссий, бывает, по два дня хожу в гневе: «Батю не послушали!» – но понимаю, что они все сделали верно.

<p>Геннадий, Виктор и Иван Ильичевы. Фото А. Федорова</p>

Геннадий, Виктор и Иван Ильичевы. Фото А. Федорова

5. О молодых кадрах: «Оценить потенциал и доверить»

– У нас в компании много молодежи. Им нужно работать, зарабатывать, содержать семьи, важно реализоваться в профессии и жизни. В этом разница между молодыми сотрудниками и возрастными, и именно поэтому я предпочитаю иметь дело с молодежью. Амбициозные ребята, которые выросли в современном обществе, с правильным воспитанием, представлениями и ценностями, – это главный потенциал компании.

Мы даем молодежи зеленый свет. Ведь можно доверить человеку – согласно его компетенциям, несомненно, а можно пытаться его законтролировать. Во втором случае ничего хорошего не выйдет. Ты сам за него работу и будешь делать. А если ты правильно оценил умственный и стратегический потенциал, который в нём заложен, то это удача. Человек будет работать. Многие из ребят, которые начинали в нашей компании, сейчас трудятся в других организациях. И я искренне радуюсь, когда у них что-то получается. Мы до сих пор общаемся и, если можем, – помогаем. А они относятся к «ВостСибСтрою» как к альма-матер.

6. Об устойчивости: «Сжимаешь зубы – и вперед» 

– Я начинал бизнес в девяностых – начале двухтысячных. Несомненно, время было другое. Сейчас все сильно изменилось, но неизменным осталось одно – наша целеустремленность и настойчивость. Когда, что бы ни происходило, сжав зубы, идёшь вперёд и достигаешь своих целей. Без этого, на мой взгляд, долгосрочный бизнес построить невозможно.

Мы попадали в тяжёлые ситуации, предбанкротные, бывали сложности и в бизнесе, и с конкурентами. Но мы всегда старались умерить свою гордыню и договориться. Я до сих пор так говорю: «У нас нет конкурентов, есть партнёры». Мы стараемся друг другу помогать. Это ещё одно правило устойчивости – надо быть коммуникабельным в общении и с конкурентной средой, и с обществом, в котором мы живем. Внести вклад в его развитие: помочь детям, инвалидам, церкви, сделать это безвозмездно, с душой – задача бизнесмена. Без этого предприниматель не состоится.

7. О диверсификации: «Синергия помогает расти»

– Компания «ВостСибСтрой» начиналась как подрядная организация. Этот бизнес продолжает успешно работать и сейчас, он составляет треть от общего оборота. Изменились объемы работ, заказы стали более крупными и ответственными. Раньше мы о таких даже не мечтали – когда один заказ исчисляется миллиардами рублей.

Девелоперский бизнес – это иное. Мышление девелопера отличается от мышления подрядчика. Не всем удается выполнять обе роли. Нам повезло, что мы зашли на этот рынок и быстро поняли: самостоятельно проектировать, строить и продавать – не самое эффективное решение для нас. Нужно искать партнёров – компетентных, знающих – и действовать вместе. Сегодня время партнерских взаимоотношений. «В одного» независимой компании работать сложно. Абсолютное большинство моих коллег в девелоперском бизнесе – того же поля ягоды, и они готовы договариваться.

<p>Виктор Ильичев. Фото А. Федорова</p>

Виктор Ильичев. Фото А. Федорова

Третье направление «ВостСибСтроя» – производство строительных материалов. Этот бизнес тоже продолжает развиваться, всё больше увеличивается. И мы находим синергию между всеми тремя направлениями: подрядом, девелопментом, производством. Это помогает развиваться и меньше зависеть от внешних факторов.

8. О развитии: «Темпы роста – 15% в год»

– «ВостСибСтрой» растет примерно на 15% в год. В 2023 году мы перейдём отметку в 10 млрд рублей, в прошлом году было 7,5 млрд, в позапрошлом – 5 млрд. С точки зрения бизнеса мы смотрим на текущую ситуацию как на время новых возможностей. Что бы ни происходило, продолжаем делать дело, которое мы любим. Планируем развитие и на территории России – работаем как с Дальним Востоком, так и с Москвой – и за границей.

9. О планах: «Отойти от дел не смогу никогда»

– Я до сих пор не научился отдыхать, близкие это знают. Меня хватает на четыре-пять дней – и всё, потом нужно чем-то заниматься. Я думал над тем, чтобы отойти от дел, но понял: психологически да и физически в этом случае долго не продержусь. Я живу работой. Теперь головная боль – моя и сыновей – состоит в том, чтобы выстроить новую грань в работе с ними, дать им возможность дальнейшего роста, не мешать.

Мне интересно придумывать проекты. Находить новое, то, чего мы не делали раньше, – это мое. А знания, опыт, отношения с многими людьми в бизнесе, политике, силовых структурах позволяют принимать решения более выверенно, взвешенно. Я считаю, что есть разница между бизнесменами и предпринимателями. Сыновья похожи по характеру на бизнесменов. А я – предприниматель. Мне надо что-то придумать, а им – реализовать. Возможна ли синергия здесь? Вполне! У нас получается.

10. О будущем: «Компания останется семейной по духу»

– Думаю, через 30 лет «ВостСибСтрой» будет работать и на российском рынке, и за рубежом – в первую очередь как генподрядчик и девелоперская компания. Появится культура управления, акции компании будут доступны на фондовом рынке. «ВостСибСтрой» сменит свой офис на более современный, а в кабинете Совета директоров – его пока нет – будет висеть одна-единственная фотография, которая меня вдохновляет. Догадываетесь, какая? Моя! (улыбается). Это главный стимул для любого основателя бизнеса – не получить деньги, не создать капитал, а знать, что твоя фотография будет висеть на стене в офисе, а твое дело – продолжаться.   

<p>Виктор Ильичев. Фото А. Федорова</p>

Виктор Ильичев. Фото А. Федорова

Я уверен, что компания «ВостСибСтрой» останется семейной по своей сути, по духу. И ценности, которые есть сегодня в нашей семье Ильичевых, сохранятся через 30 лет и будут работать на развитие бизнеса. Я вижу только плюсы в такой синергии.

 

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Младший сын Виктора Ильичева возглавляет управление коммерческой недвижимости ГК «ВостСибСтрой» – он окончил профильный факультет Байкальского госуниверситета. «Отец никогда не настаивал, чтобы мы работали в компании, говорил: это ваш выбор, будьте хоть поваром, хоть врачом, главное –профессионалом. Но, когда растешь на стройке, с пяти-шести лет носишь по площадке кирпичи, когда наблюдаешь, как растут здания, выбор во многом оказывается предопределен», – считает Геннадий. >>


<p>Виктор Ильичев. Фото А. Федорова</p> <p>Виктор Ильичев. Фото А. Федорова</p> <p>Виктор Ильичев. Фото А. Федорова</p> <p>Геннадий, Виктор и Иван Ильичевы. Фото А. Федорова</p> <p>Иван, Виктор и Геннадий Ильичевы. Фото А. Федорова</p>
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