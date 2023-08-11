Иван Ильичев: «Идём дальше – таков путь самурая»

Старший сын Виктора Ильичева Иван старше компании «ВостСибСтрой» всего на пять лет. «Помню, на День строителя ходил под столом во время праздника и собирал монетки. Показывал потом папе: «Смотри, сколько я денег нашел, можно я куплю себе конфетки?» Виктор Геннадьевич выдавал мне две копеечки, а остальное забирал – на развитие бизнеса. Это был мой первый вклад в семейное дело», – с улыбкой рассказывает Иван.

Иван Ильичев. Фото А. Федорова

«Без красного диплома не возвращаться»

В компании «ВостСибСтрой» Иван Ильичев начал работать еще в студенчестве – сначала мастером на стройке (принимал ночами бетон на проекте ZEON), затем руководил строительством одного из домов в Нижней Лисихе. «Я окончил Академию народного хозяйства в Москве. Виктор Геннадьевич мне сказал без красного диплома обратно не приезжать, поэтому выхода у меня было два: учиться как угодно и остаться в столице или сдать экзамены с отличием и приехать трудиться в нашей организации. Я выбрал второе».

Это было в 2008 году – строительная отрасль, как и вся экономика, боролась с очередным крупным кризисом. По возвращении в Иркутск Ивана ждал сюрприз: отец предложил ему стать руководителем девелоперского бизнеса. «Я этого хотел, но не думал, что назначение случится так быстро. Кризис сократил этот срок, – говорит Иван. – Было непросто: большой коллектив, порядка 300 человек. Продажи в жилищном секторе упали, зарплату платить нечем. Пришлось быстро искать решения».

«Компания как птица Феникс»

Кризис 2008-го – не первый и не последний – сделал компанию лишь сильнее. По словам Ивана, «ВостСибСтрой» как птица Феникс: после каждого потрясения расцветает с новой силой. «Этому очень способствует Виктор Геннадьевич, который постоянно находит новые виды бизнеса, новые площадки, идеи, а мы с командой воплощаем их в жизнь. От работы отец вообще не устает. Я иногда говорю: «Виктор Геннадьевич, может, передохнём чуть-чуть?» Отвечает: «Идем, таков путь – путь самурая», – улыбается Иван.

Работать с отцом Ильичеву-младшему очень нравится. «В детстве дома я папу почти не видел: Виктор Геннадьевич постоянно был на работе, создавал то детище, которое сегодня выросло в такого гиганта. А сейчас я вижу его каждый день – и как минимум от этого испытываю большое счастье». Энергия и драйв отца заряжают, а умение находить решения при любых обстоятельствах доказывает: безвыходных ситуаций не бывает.

Рабочие споры иногда возникают, но, по словам Ивана, если люди с разными точками зрения хотят и могут друг друга услышать, дискуссия в итоге приводит к более качественному результату. «Прислушиваясь друг к другу, мы корректируем общее направление. Это позволяет нам принимать взвешенные решения».

«Передать опыт детям»

Сегодня Иван является генеральным директором управляющей компании «ВостСибСтрой». К 30-летнему юбилею семейный бизнес, по его словам, подошел с отличными результатами: в организации и дочерних предприятиях работают свыше тысячи человек, построено более миллиона квадратных метров, все три направления: генподряд, девелоперский бизнес, производство строительных материалов – устойчивы в своем развитии.

«Стратегия нашей компании заключается в том, что мы никогда не складываем все яйца в одну корзину. Все бизнесы работают самостоятельно: свой руководитель, свои кадры, свои доходы и расходы. Моя задача – максимально реализовать в проектах компании ту синергию, которую мы можем получить благодаря слиянию работ всех организаций. К примеру, строим жилье или соцобъект – бетон, окна берем у себя же. Диверсификация позволяет нам чувствовать себя сегодня более комфортно, чем те строительные организации, которые выбрали узкую специализацию».

Виктор, Геннадий и Иван Ильичевы. Фото А. Федорова

Через 30 лет «ВостСибСтрой», по мнению Ивана Ильичева, останется многопрофильной стабильной компанией – работающей в разных регионах, возможно, на новых рынках. «Думаю, что те знания, то отношение, которые Виктор Геннадьевич в нас как в сыновей вкладывает, мы сможем передать своим детям. И однажды они смогут так же возглавить нашу организацию и продолжить хорошее и славное строительное дело».

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Далеко не каждый российский бизнесмен «первой волны» может похвастаться тем, что нашел преемников, готовых продолжить созданное им дело. Виктору Ильичеву, основателю группы компаний «ВостСибСтрой», повезло: сегодня с ним плечом к плечу трудятся сыновья Иван и Геннадий. Как связаны семейные ценности и стратегия развития бизнеса? Каково это – строить будущее компании вместе с собственными детьми? Почему Виктор Геннадьевич называет себя предпринимателем, а сыновей – бизнесменами? И какие подходы позволяют «ВостСибСтрою» уже 30 лет расти, несмотря на кризисы? >>

Младший сын Виктора Ильичева возглавляет управление коммерческой недвижимости ГК «ВостСибСтрой» – он окончил профильный факультет Байкальского госуниверситета. «Отец никогда не настаивал, чтобы мы работали в компании, говорил: это ваш выбор, будьте хоть поваром, хоть врачом, главное –профессионалом. Но, когда растешь на стройке, с пяти-шести лет носишь по площадке кирпичи, когда наблюдаешь, как растут здания, выбор во многом оказывается предопределен», – считает Геннадий. >>