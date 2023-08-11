Геннадий Ильичев: «Наша фамилия – бренд»

Младший сын Виктора Ильичева возглавляет управление коммерческой недвижимости ГК «ВостСибСтрой» – он окончил профильный факультет Байкальского госуниверситета. «Отец никогда не настаивал, чтобы мы работали в компании, говорил: это ваш выбор, будьте хоть поваром, хоть врачом, главное –профессионалом. Но, когда растешь на стройке, с пяти-шести лет носишь по площадке кирпичи, когда наблюдаешь, как растут здания, выбор во многом оказывается предопределен», – считает Геннадий.
«Управлять разным бизнесом»
Интерес к управлению недвижимостью возник у Геннадия еще в школе. Однажды мама одноклассника, владевшая магазином, пригласила ребят по другую сторону прилавка и угостила коробкой шоколада. «Было очень интересно увидеть, как устроен магазин изнутри: как выглядит склад, где находится комната персонала, – вспоминает наш собеседник. – Мне захотелось в будущем владеть компаниями разных профилей: гостиницами, ресторанами, тренажерными залами. Арендный бизнес показался мне одной из первых ступеней, которая позволила бы выполнить такую задачу».
Так молодой человек определился с профессией. Выбирая между учебой в Москве и в Иркутске, остановился на родном городе: пожив в столице какое-то время, понял, что стиль и темп жизни ему не подходят. Во время студенчества Геннадий практиковался в компании отца: и в службе сопровождения, и в продажах. «Это было принципиально. Мне и в школе все это было интересно, я подрабатывал в компании, задавал разные вопросы. Нужно знать все изнутри, прежде чем принимать какие-то ответственные решения».
«Важно, куда направлены пути»
Накопив опыт в разных сферах, Геннадий приступил к работе по специальности: сначала стал менеджером по аренде, а затем и руководителем управления. В тот момент как раз был построен бизнес-центр «Лисиха», один из крупных коммерческих объектов в управлении «ВостСибСтроя». Позже открылся и офис-центр «Коллеги», где Геннадию удалось реализовать совершенно иной подход к пространству, предложив арендаторам дополнительные ценности – от кухни и переговорной до бесплатного пива по пятницам. Это позволяет держать арендную ставку вдвое выше, чем в соседней «Лисихе», при заполняемости 90-95%.
По словам Геннадия, арендный бизнес только кажется простым и предсказуемым: построил объект, сдал площади, получаешь доход, возвращаешь инвестиции. «Здесь ключевое решение принимается не в процессе эксплуатации. Результат программируется в самом начале, – поясняет наш собеседник. – Как ты запланируешь объект – так он и будет дальше жить. Никто не исключает, что важно правильно управлять поездом, но успешность зависит в первую очередь от того, как построены рельсы и шпалы, куда направлены пути».
Сейчас один из проектов Геннадия – реновация морально устаревшего здания ГК «ВостСибСтрой» на улице Байкальской. «Строить новое здание гораздо дороже, поэтому мы планируем обновить то, что есть. Первый этап работы – благоустройство внешней территории, парковой зоны, его мы закончим осенью. Далее приступим к интерьерам – будем работать в течение двух-трех лет, по этажам или покабинетно. Оборудуем переговорные комнаты, кухни, возможно, душ. Каждый сотрудник компании – это часть нашей большой семьи, хочется, чтобы всем было комфортно».
«Береги честь смолоду»
По словам Геннадия, семейный бизнес дает немало бонусов при работе с арендаторами. Фамилия Ильичев – это бренд. «Мы арендодатель, которому доверяют. Виктор Геннадьевич еще с детства дал нам понять: береги честь смолоду. Договорились – исполняем. Есть проблема у арендатора – можем войти в положение, реструктурировать долг. Конечно, любая работа требует профессионализма. Но есть и то, что остается за кадром, – репутация, честь, слово».
В успешном будущем группы компаний Геннадий не сомневается. По его мнению, главная задача – сохранить дифференцированный бизнес, развиваться по разным направлениям. Это позволит компании чувствовать себя более уверенно. Семью и бизнес Ильичев-младший не разделяет: «Я вижу, что это семейное дело, которое будет жить дальше. А там уже посмотрим, как поведут себя наши дети – захотят продолжать или нет. Мы не будем настаивать, но – как и наш отец когда-то – будем их наставлять понемногу и водить на стройку».
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