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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.08.2023 г. (тыс. руб./кв. м)

По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303


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