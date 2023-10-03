Из Москвы – в «Горизонт». Как молодая семья переехала в Иркутск и почему решила жить в пригороде

История семьи Черняевых-Михеевых идет вразрез с общим трендом: в то время как молодежь массово перебирается в столицу, Сергей и Мария, напротив, сменили шумную и суетную Москву на Иркутск. Открыли студию красоты NEST в Октябрьском районе, купили квартиру в поселке «Горизонт» на Байкальском тракте – и теперь наслаждаются компактностью города и красотой пригорода. О тяге к природному и естественному в жизни и бизнесе – в нашем материале.

Супруги Сергей Черняев и Мария Михеева. Фото А. Федорова

Новые ценности

Мария родилась и выросла в Иркутске. Столицу девушка отправилась покорять после окончания университета: нашла работу – и поехала. За десять лет жизни в столице обрела не только разнообразный профессиональный опыт, но и семью.

«Когда мы познакомились, Сергей жил в Москве: хороший район, близость к метро. У меня на тот момент была квартира за городом – недалеко, в двух километрах от Москвы. Это был закрытый загородный жилой комплекс, городок в лесу: пяти- и семиэтажные дома, конный клуб, природа».

Со временем Марии удалось убедить Сергея – коренного москвича – переехать за город, хоть это было и непросто. «Большой город – это море возможностей, выставки, театры, кино… До работы 10 минут, все нужное рядом – к этому привыкаешь. Но, когда приезжаешь домой – а тут тишина, воздух, это ни с чем не сравнится», – убеждена наша собеседница.

За еще большими тишиной и спокойствием молодые люди отправились в Иркутск. Инициатором переезда стал, как ни странно, Сергей. По его словам, карьерные возможности, развитая инфраструктура и прочие бонусы столичной жизни со временем стали терять ценность.

«В Москве хорошо быть туристом, но не очень удобно жить, – делится он. – Время и расстояние – две проблемы. Чтобы с кем-то встретиться, это нужно планировать за три-четыре недели и закладывать на дорогу несколько часов. В Иркутске тихо, спокойно, удобно, все рядом. И если Москва – это город одного дела, то здесь можно сделать десять – и еще останется куча свободного времени».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Недвижимость по душе

К моменту переезда Сергей уже довольно хорошо был знаком с Иркутском: молодые люди каждый год приезжали к родителям Марии, к друзьям. «Я не с завязанными глазами сюда ехал – уже видел, понимал, знал, что и как, – говорит Сергей. – Переехали, сняли жилье – и начали искать квартиру, которая пришлась бы по душе».

Речи о загороде, по словам Марии, изначально не шло. Было четкое понимание, что это должна быть новостройка в Октябрьском районе – и только. «Но ощущение загородной жизни не отпускало. Куда ни пойдешь – начинаешь сравнивать с тем, что у тебя было. Вроде и дом красивый, и парковка есть, но заходишь в квартиру – а жить там не хочется: потолки низкие, «падают» на голову, из окна – вид на чужие окна. И, как мы ни пытались сами себя уговорить, ничего не получалось».

«Вид из окна в Иркутске – это вообще большая проблема, – добавляет Сергей. – Я не тот человек, который с чашкой чая будет сидеть у окошка, но – даже если я за неделю не выгляну в окно ни разу – вид все-таки должен быть. Не на подстанцию или гаражи, не на соседний дом». Второй аспект, который, по его словам, не позволил пойти на компромисс, – качество строительства: «Я не инженер, не архитектор, но в некоторых новых ЖК даже для меня было очевидно: столько ляпов, столько просчетов!»

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Приятная случайность

О «Горизонте» Мария узнала от университетской подруги, которая живет в Новой Разводной. «Когда я десять лет назад уезжала из Иркутска, Новая Разводная заканчивалась Снегирями. Я даже не подозревала, что там есть что-то еще, – говорит девушка. – Оказалось – целый поселок построили. Решили съездить и посмотреть».

Знакомство с «Горизонтом» состоялось в феврале этого года. «И это было – один в один – то, как мы жили за городом в Москве, – делится Сергей. – Похожая архитектура, планировка территории, даже цветовая гамма! Все удобно, продуманно, надежно». «А главное – природа, тишина, воздух. И вид из окна радует, – добавляет Мария. – И ничего перед домом больше не построят, многоэтажку не возведут».

Понравилось Сергею и Марии расположение «Горизонта» – всего в нескольких километрах от города. «Это даже не загород, а пригород, – говорит Сергей, – что идеально подходит для людей мобильных, ценящих время. 20-30 километров ехать – даже по московским меркам было бы уже некомфортно».

По словам Марии, при выборе жилья важно понимать, коррелируется ли твой образ жизни с тем местом, где ты хочешь жить. «Если ты человек-тусовка, и тебе надо всегда быть в движении, если тебе важно, чтобы все было в пределах пешей доступности – магазин, работа, досуг, то о загородной жизни в принципе не может идти речи. Нам не сложно сесть и доехать. После Москвы даже полчаса на дорогу – не время».

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Квартира за городом

«Горизонт» – поселок мультиформатный: здесь есть и таунхаусы, и квадрохаусы, и квартиры. Сергей и Мария предпочли последний вариант. «Мы точно знали: дом с участком – не наша история, – говорит Мария. – У моих родителей дом, мы любим проводить там время всей семьей. Но точно знаем: пока такие масштабы – не для нас».

«Хорошо, когда в организованном поселке есть управляющая компания, которая может взять многие проблемы на себя. Но в любом случае, покупая дом с участком, ты взваливаешь на себя большую ответственность. Надо быть готовым решать эти вопросы ежедневно», – добавляет Сергей.

В итоге молодые люди выбрали в «Горизонте» квартиру на третьем этаже, площадью 90 кв. м. «Единственное, что меня смущало, – это отсутствие лоджии, – признается Мария. – Балкон есть, но маленький. В подмосковной квартире мы привыкли к большому балкону: поставили там столик, кресла…» Впрочем, отдыхать с чашечкой кофе или бокалом вина супруги вполне смогут на эксплуатируемой кровле дома: оттуда открывается потрясающий вид на залив.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

Сделай сам

Переехать в «Горизонт» молодые люди планируют в следующем году. «Архитектор сделает дизайн-проект, чтобы всё было не на коленке, а красиво, качественно, удобно, с минимальным количеством ошибок», – делятся они.

Пока же все силы – и временные, и финансовые – брошены на развитие бизнеса в Иркутске. В июне наши собеседники открыли в Октябрьском районе студию красоты NEST. Для молодых людей это первый опыт создания компании с нуля, ранее оба работали по найму в разных сферах. В бизнесе Сергей отвечает за «математику, прагматику и расчеты», а Мария – за «творчество и визуал».

«Студии красоты обычно открывают вчерашние мастера. У нас – другая история, – рассказывает Мария. – К бьюти-индустрии ни Сергей, ни я никакого отношения прежде не имели – только как потребители». Но именно этот пользовательский опыт, по словам предпринимательницы, и стал источником бизнес-идеи. «Приехав в Иркутск, я не увидела салона, который отвечал бы моим требованиям, и решила создать его сама».

Супруги Сергей Черняев и Мария Михеева. Фото А. Федорова

Природность в тренде

В NEST ставка сделана на экологичность, природность. Этот подход реализован во всем – от материалов, на которых работают мастера, до интерьеров. «В Иркутске студии красоты – это, в основном, мрамор, золото, софиты, дорого-богато, – говорит Сергей. – Но мы хотели сделать по-другому, предложить что-то новое, более естественное, природное, натуральное. Это удобно, комфортно, практично, это полезно для здоровья».

Площадь NEST – 175 кв. м, но предприниматели не стремятся «выжать» из этих «квадратов» максимум. Важнее – комфорт гостя, ощущение пространства и воздуха. Сюда будет удобно прийти и маме с коляской – места хватит для всех. «Здесь хочется замедлиться, посвятить себе время, получить хорошие эмоции», – добавляет Мария.

Еще один важный принцип в бизнесе – открытость и прозрачность. Предприниматели готовы каждому гостю показать «внутреннюю кухню» студии – то, как «готовится» услуга: как обрабатываются инструменты, на каких материалах работают мастера. «Не все понимают, что за ценой услуги в бьюти-индустрии стоит не только профессиональный сервис и высокое качество материалов, но и комфорт, безопасность, те эмоции, которые посетитель уносит с собой».

Стремление к открытости и простоте – новый тренд, говорят предприниматели. «Образ жизни, когда с утра до вечера сидишь с телефоном, никого не видишь и питаешься полуфабрикатами, становится все менее привлекательным, – убеждены Мария и Сергей. – Хочется дышать свежим воздухом, есть натуральные продукты, не суетиться. Больше размеренности, прозрачности, естественности – и в бизнесе, и в жизни».

МНЕНИЕ

«Загородные квартиры – в тренде»

Антон Кондратьев, руководитель проекта поселка «Горизонт», – о необычном формате загородной недвижимости

– Первый вопрос, который мы задавали себе, начиная проектировать малоэтажные дома в «Горизонте», – зачем людям квартиры за городом? Кто их будет покупать? Мы собрали опыт разных регионов России, проанализировали информацию, составили портрет клиента. Поняли для себя, что, покупая квартиру в пригородном микрорайоне, человек все-таки хочет пользоваться преимуществами загорода. Поэтому у квартир на первом этаже появились небольшие участки, а жители второго и третьего могут пользоваться эксплуатируемой кровлей.

В городской застройке нередко возникает ситуация, при которой сам дом – продуманный, концептуальный, качественный, а окружение все портит, и вид из окон – совсем не бизнес-класса. Загородный формат, комплексное освоение территории позволяют получить такой результат, при котором и внутри красиво, и снаружи. Единая архитектура, природа – всё радует глаз.

Интерес к загородным квартирам в «Горизонте» возник сразу: первый дом мы реализовали очень быстро, во втором сейчас осталось в продаже всего две квартиры. В основном этот формат пользуется спросом у людей с большим опытом жизни за городом. Обычно они спрашивают: «У вас благоустроенная набережная? Погулять будет где? И за этими газонами не надо будет ухаживать? Отлично, мы берем».

Думая о загородной жизни, многие представляют себе идеальную картинку: лужайка, бассейн, шезлонг – и только люди, которые уже пожили в своем доме с участком, знают, сколько времени, сил и средств эта «картинка» требует. Многие признаются: «В какой-то момент мы поняли, что не живем, а обслуживаем свое имущество, мы рабы при своем доме». Формат квартиры позволяет сохранить все преимущества загородной жизни и освободить время и ресурсы для других дел.

Поселок "Горизонт". Фото из архива компании

КСТАТИ

Строительство поселка «Горизонт» на Байкальском тракте близится к завершению. Девелопер возводит последние три линейки домов на берегу залива: виллы и клубный дом. В продажу они поступят в следующем году.

Сейчас в «Горизонте» идет благоустройство сквера на набережной: уже скоро там появятся детские площадки, скамейки для отдыха. Заканчивается ремонт муниципальной дороги от поселка «Снегири» до «Горизонта».

(3952) 96-35-09

gorizont-park.ru

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