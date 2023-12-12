MAD FOX architects: от благоустройства – к мастер-планам. Дмитрий Фальковский – о новых проектах городских пространств и планах компании

В этом году архитектурная мастерская MAD FOX architects вновь победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях – с двумя проектами в Иркутской области и пятью в Забайкальском крае. Мастерская с 2019 года занимается развитием городских общественных пространств, и, как признается руководитель Дмитрий Фальковский, эта работа стала образовательным полигоном для компании, подготовкой к выходу на новый уровень – мастер-планирование развития территорий.

Дмитрий, поздравляю вас с новосельем: компания переехала в новый просторный офис в центре города. Старый стал тесноват или это вопрос статуса?

– Команда растет, потому что проектов становится больше, уровень ответственности выше. Этот год для нас стал весьма продуктивным: семь наших работ получили федеральное финансирование основного и дополнительного этапов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводит Минстрой РФ. Пять из них для Забайкальского края: поселков Горный, Приаргунск, Чернышевск и Оловянная и села Красный Чикой. Два – в Иркутской области: проекты для Усолья-Сибирского и Алзамая. В общей сложности, с 2019 года на этот конкурс мы разработали заявки для 24 городов и поселков.

Еще мы занялись в этом году проектами благоустройства общественных городских пространств по программе “Формирование комфортной городской среды” (ФКГС) в Иркутске на 2024 год. Одной из территорий, которую мы будем благоустраивать, станет набережная Ушаковки по улице Храмцовская. Так что нам действительно понадобилось новое, более просторное помещение. А вид на Ангару вдохновляет нас.

В прошлом году несколько ваших проектов также стали победителями Всероссийского конкурса. Вы принципиально предпочитаете работать с малыми городами?

– Политика Минстроя РФ – развивать потенциал малых и исторических городов. Она понятна: таких ресурсов, как у крупного административного центра, например, Иркутска, небольшие населенные пункты не имеют. Между тем в них проживает почти 15% жителей России. Всероссийский конкурс проводится с 2018 года – тогда для нас это было новое направление работы, а проекты городской среды стали настоящим образовательным полигоном.

Каждый раз, когда мы выходим на объект, наша цель – не только сделать комфортную среду, но и изучить город со всех сторон: инженерные сети, транспортные связи, городскую застройку, модели поведения людей, их предпочтения, пожелания. Важна и айдентика: чем этот город запоминается, каковы его особенности, как работать с его историей, наследием.

Например, в Забайкальском крае в этом году мы завершили строительство четырех проектов. Самый яркий - это историческая Дамская улица в городе Петровске-Забайкальском, где отбывали каторгу 71 декабрист. Мы занимались реновацией променада, восстановили фрагмент каземата, где содержались декабристы в ссылке – точнее построили копию взамен утраченного. Нюанс был в том, что никто не знал, как он на самом деле выглядел, предполагали, что это нечто вроде острога из грубо отесанных бревен. Мы привлекли к исследованию наших иркутских коллег, специалистов по историческом наследию. Они поработали в архивах и выяснили, что декабристы вовсе не прозябали в ветхих лачугах – все-таки дворянская элита. Каземат был построен как добротный сибирский дом.

Каземат для декабристов. г. Петровск-Забайкальский. Фото из архива компании

Но мы работаем и с большими городами – в Иркутске, например, мы ведем проект реновации Комсомольского парка и, как я уже сказал, разрабатываем проекты благоустройства по программе ФКГС. Работаем с частными инвесторами.

Какие проекты вы бы отметили особо?

– Каждый проект благоустройства для нас индивидуален и затрагивает разные области жизни города, просто укладкой плитки и расстановкой лавок наши проекты не заканчиваются. Мы считаем, что в городской среде проекты благоустройства могут принести много пользы не только жителям, но и самому городу - обновляя и фасады зданий, и сети, и даже ремонт дорог и проездов, так как синхронизация благоустройства с прочими государственными программами позволяет сделать благоустройство комплексным.

С инженерной точки зрения в сфере благоустройства одним из самых сложных объектов этого года стала реконструкция главной центральной лестницы в Железногорске-Илимском на севере Иркутской области. Ее длина 220 метров, перепад высот – 30 метров, и 10 метров – ширина. По проекту благоустройства лестницу сносили и отливали заново в бетоне (его понадобилось 650 кубометров), а затем облицовывали гранитом. Вокруг – лес, с тяжелой техникой особо не развернешься, поэтому много ручного труда. И надо помнить, что это север области с его удаленностью от коммуникаций. Проект казался дерзким. Но подрядчик сумел выполнить все очень точно. Представьте, что вы часы собираете – ювелирно, деталька к детальке, а теперь масштабируйте это на несколько порядков. Вот такой, ювелирной, работой стал для нас этот объект.

Показательным, реализованным в точности, как задумано, с высокой эффективностью вложений стал проект реновации улицы Ленина в Тулуне. Сейчас в этом городе завершается следующий победный конкурсный проект - линейный парк Тулунчик. Последовательное благоустройство городской среды превращает отдельные объекты в единую систему общественных пространств, благодаря которой мы улучшаем центр города, делая его современным, комфортным и безопасным.

Улица Ленина, г. Тулун. Фото из архива компании

Когда можно сказать, что объект уже заработал как задумывалось, вышел на проектные параметры?

– Если говорить о капитальном строительстве, то такие объекты имеют довольно длительный цикл запуска - предпроектные исследования, проектирование, стройка, ввод в эксплуатацию, потом выход на окупаемость. Это четырех-пятилетний цикл. Только потом можно говорить, насколько проект оказался удачным.

Мы этим направлением занимаемся совсем недавно, но у нас уже есть положительные кейсы: например, реновация ТРЦ ЦУМ площадью 7 000 квадратных метров в Усолье-Сибирском. Эффект был достигнут уже через 20 месяцев, и это несмотря на ковидные ограничения. Объект сегодня отлично работает и занимает ключевые позиции на местном рынке ТРЦ. И благодаря этому успеху инвесторы начали еще один проект, тоже в Усолье-Сибирском, - группу коммерческих зданий общей площадью 12 000 квадратов, которые образуют пешеходную торговую улицу. Инвестиции привлекаются медленно, но мы надеемся, что этот проект после выхода на проектную мощность покажет себя с лучшей стороны.

В городском благоустройстве коммерческие инвестиции в основном идут в небольшие НТО, объекты малого бизнеса, которые заходят в новые пространства или становятся бенефициарами изменений вокруг территории. И здесь по наиболее резонансным проектам мы видим, что благоустройство вызывает интерес, видим, как предпринимательские точки развиваются и закрепляются на территории.

Мы сейчас задумываемся над возможностью провести постпроектное исследование – именно с точки зрения финансового результата проектов благоустройства. Прийти на территорию спустя год-два и посмотреть, как там работает бизнес, сколько предпринимателей осталось, если кто-то ушел – почему.

ТРЦ ЦУМ, г Усолье-Сибирское. Фото из архива компании

Каков следующий шаг? К чему стремитесь?

– Благоустройство территорий подразумевает достаточно глубокое изучение города – пусть локально, в рамках сквера, парка, но тем не менее. Сколько людей проживает вокруг, как они пользуются этим пространством, чего хотят, какие людские и транспортные связи эта локация формирует. В требованиях к заявке на конкурс Минстроя РФ вообще прямо прописано проведение комплексного анализа городских территорий. Занимаясь изучением городов, мы поняли, что это направление нам интересно, мы хотим глубже погрузиться в процесс: не только с точки зрения архитектуры, но и финансов. Какие объекты, сколько и где можно построить, как построить, что им нужно дополнительно, чтобы увеличить капитализацию локации, и одновременно, что и как сделать, чтобы пространство получилось максимально современным и комфортным для людей, лучше отвечало их потребностям. Посмотреть, какие взаимосвязи вокруг объекта возникают, как они работают на привлекательность территории.

Соответственно, следующий шаг - перейти от проектирования отдельных объектов к стратегическому градостроительному планированию, к мастер-планам. Конечно, не сразу целого города вроде Иркутска: это работа на несколько лет для целого проектного института. Но можно начать с развития городских элементов - микрорайонов или кварталов. Такое планирование будет интересно, например, девелоперам. Особенно ярко это заметно в Москве: застройщики приходят на некогда промышленную территорию и переосмысливают ее, наполняют новыми функциями.

Площадь Атриум, г. Тулун. Фото из архива компании

У вас уже есть примеры разработанных мастер-планов?

– Сегодня мы ведем работу над мастер-планом развития небольшого поселка в Дальневосточном Федеральном Округе – рассматриваем, как он может развиваться с градостроительной точки зрения, бизнеса, транспорта, инженерии, учитывая социальные процессы, происходящие в самом поселке и вокруг него. Надеемся, что наши решения покажутся привлекательными тем, кто в будущем решит туда переехать, а переезжать есть ради чего.

Недавно завершили аналогичную работу в сфере туризма на площадке 32 гектара в Бурятии прямо на берегу Байкала. Это был очень интересный опыт, но подробности мы раскроем чуть позже.

Означает ли это, что MAD FOX architects будет уходить от работы с благоустройством городских пространств?

– Наш основной профиль сохраняется – это предпроектные социальные и градостроительные исследования, создание объектов благоустройства, архитектурное проектирование и финансовое моделирование окупаемости инвестируемых средств в коммерческую недвижимость, интерьерное проектирование.

К мастер-планированию мы относимся, как к научно-исследовательской практической деятельности. Это совсем молодая тема, она только-только начинает развиваться в стране. Мы скорее видим себя в комплексном развитии города в части инвестиций в недвижимость (жилая, промышленная, коммерческая, общественная).

Комсомольский Парк, вид сверху. Фото из архива компании

Теперь и в Москве. MAD FOX architects открыл обособленное подразделение в столице

Новый офис компании открылся в Деловом арт-квартале «Красный Октябрь» весной 2022-го. В нем работает 12 человек (а вместе с Иркутском в компании уже почти 30 сотрудников). По словам Дмитрия Фальковского, столичное представительство позволяет архитектурной мастерской решать более интересные задачи, становится источником новых компетенций и идей для рынка Сибирского федерального округа. Мы попросили назвать основные причины, подтолкнувшие MAD FOX к расширению.

Арт-объект - сцена "Бумажный самолет". Парк Комсомольский. г. Иркутск

1. Кадры и экспертиза

Московский рынок позволяет привлечь кадры высокой квалификации, имеющие опыт, релевантный целям компании. «Мы хотим сконцентрировать этот интеллектуальный ресурс у себя, – говорит Дмитрий Фальковский. – Ведем поиск архитекторов разноплановой квалификации (объектная и ландшафтная архитектура, стадийность - концепция, проектная и рабочая), специалистов с опытом работы в зарубежных компаниях. Московский рынок емкий – можно привлечь профессионалов для реализации новых, амбициозных задач».

2. Широкий охват

Два офиса – в Москве и Иркутске - позволяют комфортно работать практически во всех часовых поясах страны. «Дальний Восток активно развивается, а из Иркутска мы оперативно можем достичь практически любой точки ДФО. В то же время с центральной частью страны удобнее коммуницировать из столицы. К тому же нам очень интересен московский рынок, московские заказчики – это другой объем и уровень работ».

3. Новые горизонты

Открытие московского офиса позволило выделить городской консалтинг в отдельное направление работы. «Мы укомплектовали штат специалистами, которые работают с мастер-планами, с развитием территорий. Создали отдельный сайт fox-masterplan.ru, где рассказываем о новом векторе, о направлениях, которые мы хотели бы активно развивать». Дочернее консалтинговое бюро FOX Мастер-план занимается анализом и проектированием городских территорий: новые высококвалифицированные кадры, активное привлечение экспертов в области транспорта, городского планирования, дендрологии и инженерии позволят оказывать такую услугу муниципалитетам, крупным корпорациям».

Кадры решают все

Мастерская растет, задач встает все больше, проекты становятся все более масштабными. Возникает потребность в новых квалифицированных специалистах . Как MAD FOX architects решает кадровый вопрос?

Архитектура и городское планирование - это высококонкурентный рынок, и мастерская работает как со сложившимся профессионалами, так и с молодыми кадрами. Специалистов с опытом приходится искать по самым разным каналам: объявления, знакомства, рекомендации. Студенты приходят на стажировку и нередко остаются. Но в любом случае, подбор кадров – процесс длительный.

«За годы работы мы пришли к выводу, что человека можно проверить только в «бою». Были случаи, когда нам приносили красивые портфолио, но в реальной ситуации, когда надо делать не просто красиво, но и в соответствии с ТЗ, в условиях ограниченного времени, проявить стрессоустойчивость, обязательность, человек не справлялся. И хорошо, если это не стоило нам больших убытков. Поэтому со сложившимися специалистами мы сначала заключаем соглашение на конкретный проект - это позволяет понять, что знает специалист, какие задачи способен решать и сможем ли мы с ним сработаться. С другой стороны, и кандидат имеет время, чтобы присмотреться к нам, и, если ему что-то не понравится, не продлевать с нами сотрудничество, а просто по-доброму расстаться. Если же все хорошо, мы готовы пригласить специалиста в штат», - поясняет Дмитрий Фальковский.

Что взамен получает сотрудник? По словам Дмитрия Фальковского, условия в MAD FOX architects - на уровне рынка: с интересными мотивационными программами оплат и системой бонусов. Молодые кадры получают практический опыт реальных проектов, могут попробовать себя в разных областях и направлениях, выбрать для себя наиболее интересное и наращивать компетенции уже в нем.

«У нас есть сотрудники, которые к нам пришли студентами 3-4 года назад, а сегодня руководят проектами», - подчеркивает руководитель мастерской.

При этом надо понимать, что работа с мастер-планированием, с анализом городских процессов требует глубокого погружения в предмет. Поэтому мастерская привлекает нештатных экспертов в нужных областях.

Исторический квартал. Улица Дамская, набережная реки Мыкырт, г. Петровск-Забайкальский. Фото из архива компании

«Например, город испытывает сложности с водоснабжением. Нам нужно понять, где взять воду, как ее очистить до нормативного состояния, как построить очистные, какие мощности необходимо заложить, что с экологией и грунтами. Значит, ищем гидрогеологов, инженеров, экологов. Все, что связано с дорогами, со схемами движения, выполняют специалисты в области транспорта - и мы приглашаем в проект таких. Дендрология, инженерия, история – каждый проект требует решения узких вопросов, которыми должны заниматься профессионалы в этих вопросах. И, если вы обладаете компетенциями в потенциально интересной нам сфере, - позвоните, напишите (все контактные данные на сайте), и мы обязательно поговорим и найдем точки выгодного взаимодействия», - отмечает Дмитрий Фальковский.

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