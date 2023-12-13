Квартира – ЛЕГКО! Как «Синергия» помогает иркутским девелоперам строить и продавать эффективнее

Каждый должен профессионально заниматься своим делом – в этом убеждены создатели компании «Синергия Девелопмент Групп». Еще в 2019 году Александр Халтурин («ВостСибСтрой») и Роман Семёнов («Century 21») сформировали партнерство, объединив усилия и компетенции, и предложили застройщикам комплексное решение – от формирования продукта до продажи квартир в новостройках. О результатах, перспективах и новых предложениях «Синергии» – в нашем материале.

Александр Халтурин и Роман Семёнов. Фото А. Фёдорова

Ставка на профессионализм

Компания «Синергия Девелопмент Групп» возникла еще в 2019 году. Тогда аутсорсинг продаж был явлением достаточно новым для иркутского рынка недвижимости. Многие девелоперы, однако, доверились профессионализму и опыту команды Александра Халтурина и Романа Семёнова – и не пожалели. Только за 2022 год «Синергия» реализовала для своих партнеров квартир на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

Александр: «Рынок меняется. Партнеры становятся «взрослее», понимают, что каждый должен заниматься своим делом. Раз есть специалисты, которые успешно делают продукт, успешно его продвигают, продают, то лучше обратиться к ним и достичь того результата, которого самостоятельно застройщики, может, не достигли бы».

Деньги на эскроу

Ценность услуг «Синергии» – не только в экономии времени и сил на зачастую непрофильные для застройщика направления. Главное – деньги, эффективность. Любой современный девелоперский проект зависит от поступлений на эскроу-счета, их своевременности и достаточности.

Александр: «Здесь и возникает вопрос: владею ли я, как девелопер, застройщик, необходимыми компетенциями, которые позволят мне вовремя делать переоценку квартир, смотреть, какие продаются, а какие простаивают, работать с доупаковкой неликвидов, доносить до клиента ценность того или иного лота? У нас эти компетенции и инструментарий есть. Заходя в проект, мы берем на себя обязательства по обеспечению определённой нормы выручки. При этом мы можем работать за проценты, а можем разделить риски с заказчиком, войдя в долю прибыли. Зачастую запланированную выручку мы превышаем – и порой это превышение полностью перекрывает расходы, которые застройщик платит за наши услуги».

Александр Халтурин. Фото А. Фёдорова

Принимать верные решения

Сегодня «Синергия» работает не только с иркутскими проектами, но и за пределами региона: технологии, которыми владеет команда, стерла географические границы, а проблемы с формированием и продвижением продукта на рынке недвижимости есть везде. Предложение компании представляет собой продуманную экосистему – от CRM, телефонии, статистики, аналитики до маркетинга и продаж. По словам Александра, сейчас «Синергия» активно развивает направление IT.

Александр: «Наш IT-продукт объединяет статистику, аналитику, телефонию, дашборды – тот инструментарий, который позволяет управленцам получать необходимую информацию в режиме онлайн и принимать правильные решения. Мы успешно развиваем этот продукт у себя в компании и теперь готовы выходить с ним на рынок. Система позволяет проконтролировать дебиторскую задолженность в рамках ДДУ или договоров купли-продажи, решить на основе цифр, куда направить маркетинговый бюджет, отследить качество работы и эффективность менеджеров».

Цифры не врут

Как показывает практика, еще не все застройщики осознают важность маркетинга и продаж, по привычке уделяя большее внимание строительству, благоустройству, инженерии. Однако в условиях работы с эксроу это становится критически важным. Если отдел продаж и отдел маркетинга бесконечно обвиняют друг друга в низкой эффективности, а результат от этого не меняется, – это повод задуматься.

Роман: «В качестве эксперимента прямо сейчас напишите руководителю отдела продаж и попросите предоставить отчёт за последний квартал. Если на это уйдёт больше 10 минут, если услышите: «Надо собрать, надо поискать, надо позвонить…» – значит, системы нет. А цифры, аналитика – это база, которая позволяет более-менее уверенно смотреть вперед. Цифры не врут, они показывают нам эффективность бизнеса».

Роман Семёнов. Фото А. Фёдорова

От продукта до продаж

Клиент может обратиться в «Синергию» на любом этапе строительного процесса. Инвестору с земельным участком помогут разработать концепцию и продукт, девелоперу с проектом в стадии реализации – организуют маркетинг и продажи так, чтобы денежные средства регулярно поступали на счета эскроу. Причем могут как взять на себя эти функции целиком, так и усилить существующие отделы продаж и маркетинга.

Александр: «У нас есть несколько сфер, сборка которых позволяет реализовывать девелоперские продукты. Это земля, инвестиции, девелопер/строитель и продукт плюс продажи и маркетинг. Приходит владелец земли – мы помогаем ему найти инвестиции. Привлекаем партнеров-девелоперов, которые заинтересованы в том, чтобы были земля и финансы. Далее происходит рождение продукта – процесс не быстрый, полтора-два года, – и продажи и маркетинг».

В контакте с риелторами

Компетенций в продажах и маркетинге у «Синергии» предостаточно: команда отлично знает и вторичный рынок Иркутска, и рынок новостроек. А эффективное взаимодействие с риелторским сообществом города позволяет постоянно быть на связи с потенциальными покупателями. Среди проектов «Синергии» есть такие, где партнерская сеть обеспечила не менее четверти продаж. И это вполне объяснимо: по словам Романа, покупатели недвижимости скорее доверят мнению своего, проверенного агента недвижимости, нежели кричащей рекламе от застройщика.

Роман: «В Иркутске у многих застройщиков взаимодействие с риелторским сообществом находится на околонулевом, если не минусовом уровне. «Синергии» удалось переломить этот тренд. За эти годы мы выстроили коммуникацию с сотнями контрагентов, которые активно ведут клиентов на объекты, получают от нас оперативную информацию и своевременную оплату своих услуг. Риелторы, кроме того, – это хорошая фокус-группа, которая может рассказать, на что есть спрос, какие планировки эффективны. Эта информация идет в усиление маркетинга».

ЖК "Новый рекорд". Фото из архива компании

Дойти до сделки

Отделы продаж строительных компаний нередко работают только на входящий поток. Но ответить на звонок и хорошо рассказать о проекте – совсем не значит продать. Красивая презентация не равна сделке.

Александр: «Нередко человек понимает, что он хочет купить, или менеджер помогает ему определиться с выбором, но где найти деньги на покупку? Каким финансовым инструментом воспользоваться? Компетенции, которые есть у наших продажников, позволяют решать такие кейсы: подобрать ипотечный продукт, выкупить предыдущее жилье по системе трейд-ин… Или предложить альтернативу на загородном рынке. У нас есть несколько таких проектов, в том числе и авторский, «Сибиряк» – индивидуальные дома в Пивоварихе, на Байкальском тракте, в Марковском районе».

Роман: «Люди увеличивают расстояние от места проживания до работы, покупая дополнительно автомобиль в семью. Но при этом берут дома с участками стоимостью 60-70 тысяч рублей за квадратный метр. В городе сейчас трехкомнатную квартиру на первичном рынке дешевле 120-130 тысяч за «квадрат» не найдешь. Плюс 20 тысяч сверху на ремонтные работы. Получается, что покупка в 10-15 км от города свежего, нового, хорошего объекта – это очень хорошая альтернатива и выход для многих семей».

Проект "Сибиряк". Фото из архива компании

Новостройка ЛЕГКО

Не так давно «Синергия» анонсировала новый продукт – адресованный покупателям недвижимости – «Легко». Это агрегатор, единая «полка», куда выставляются все проекты партнеров-застройщиков, с которыми работает компания. Здесь клиент может подобрать недвижимость, получить экспертную оценку и дополнительные услуги.

Александр: «Для человека это абсолютно бесплатно. Мы собрали в одном месте все, что связано с выбором квартиры, с одобрением по ипотеке, со страхованием. Дальнейшая задача – добавить ремонт, меблировку, то есть те блоки вопросов, которые человеку необходимо решать в ситуации «Я решил купить дом», «Я решил купить квартиру». С нами он это может сделать максимально «Легко».

Любовь и смерть не остановить

В будущее команда «Синергии» смотрит с оптимизмом. Неопределенность давно уже стала привычным фоном для рынка недвижимости: застройщики продолжают строить дома, а люди – решать квартирный вопрос. У команды десятки проектов в работе, переговоры с девелоперами в других регионах и амбициозные планы.

Роман: «Есть вещи, которые мы не можем остановить, – это любовь и смерть. Два основных фактора, которые влияют на покупку-продажу недвижимости, независимо от ставок. Да, ставки имеют значение, но для «Синергии» это не является критическим. Потому что есть опыт, есть понимание, на какие резервные «кнопочки» нужно нажимать, какие ресурсы мобилизовать, чтобы сохранять ту норму продаж, норму прибыли, которую нам заказчик декларирует, ставит как цель. Мы чувствуем себя уверенно на любом рынке».

ЖК "Скандинавия". Фото из архива компании

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Результаты. 780 объектов недвижимости реализовала «Синергия» для своих партнеров в 2022 году; компании удалось привлечь более 3,5 млрд рублей.

Проекты. В портфолио «Синергии» – ЖК «Скандинавия», «Новый рекорд», «Затон», «Соседи», «Восход», «Хрустальный Парк», «Терраса», «Журавли», «Источник», «Весна», проект загородного домостроения «Сибиряк».

География. Компания помогла партнерам сформировать более 15 новых девелоперских проектов – причем не только в Иркутске, но и в Ялте, Хабаровске. Рассматриваются возможности выхода в Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Владивосток.

sdgcom.ru

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