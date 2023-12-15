Возможности будут. Главное – не упустить их. Региональный директор «Финама» – о перспективах фондового рынка

«На спокойном море хорошим моряком не станешь», – говорит Надежда Астраханцева, исполнительный директор представительства АО «Финам» в г. Иркутске. По ее словам, в 2022 году инвестиционный рынок пережил настоящий шторм, что стало сигналом всему рынку для трансформации в 2023 году: меняются приоритеты, подходы, команды. Многие инвестдома сейчас в процессе кардинальной перестройки своей работы. «Финам» – не исключение: в иркутском представительстве обновили и команду, и офис. Подробнее – в нашем материале.

1. О ситуации: «Рынок пережил настоящий шторм»

Надежда, в 2022 году фондовый рынок пережил значительную волатильность, а сейчас больше похож на рассвет после бури с уходящими раскатами грома. Каким образом клиенты и сам брокер справлялись со штормом 2022 года и его последствиями? Какие проблемы оказались наиболее критичными и как «Финам» помогал их решать?

– Действительно, фондовый рынок пережил настоящий шторм в 2022 году. В этот период системы, сотрудники брокерских компаний и инвесторы подверглись колоссальному стрессу, и не все смогли с ним справиться. Но нет худа без добра, недаром есть поговорка: «На спокойном море хорошим моряком не станешь». Поэтому тот, кто смог совладать с эмоциями и собрать волю в кулак, вскоре получил награду в виде ослабления конкурентов, восстановления рынка и укрепления инфраструктуры в целом.

Основным неприятным событием для инвесторов в 2022 году стал шквал санкций со стороны недружественных стран, что привело к блокировке множества иностранных активов. Для клиентов «Финама» эта ситуация прошла почти незамеченной: у нас изначально была сформирована инфраструктура прямого доступа на американский рынок. Она успешно работает и по сей день, несмотря на продолжающееся санкционное давление, жертвой которого недавно стала СПБ Биржа.

В 2022 году «Финам» столкнулся с большим наплывом новых клиентов, которые перевели свои активы из подсанкционных банков. Для нас был непривычен такой ажиотаж, но мы справились с нагрузкой и научились работать с большими всплесками клиентской активности. Сегодня уроки 2022 года помогают нам справиться с очередным повышенным интересом. После санкций против СПБ Биржи прямой доступ к иностранным рынкам квалифицированные инвесторы с российского счета фактически могут получить только через «Финам».

2. О переменах: «Нельзя идти вперед без трансформации»

Большие изменения произошли и в самой отрасли: многие брокеры обновили команды. С чем это связано? Какие изменения произошли в команде и руководстве иркутского представительства «Финам»? Изменился ли в связи с этим подход компании к работе с клиентами?

– Мне кажется, изменения произошли в обществе в целом, и каждому бизнесу пришлось прилагать усилия, чтобы адаптироваться к новым реалиям . Брокерский и инвестиционный сегмент – не исключение.

Действительно, в представительстве «Финама» в Иркутске произошли знаковые изменения. Мы решили преобразиться со всех сторон. В начале года обновился руководящий состав, с января я приняла управление бизнесом в регионе. Мне представлялось невозможным двигаться вперед без трансформации команды и введения новых стандартов работы с клиентами. На протяжении всего 2023 года мы занимались развитием команды и ремонтом нового рабочего пространства. Решили не менять удачное и привычное для клиентов расположение офиса, но логику обслуживания кардинально изменили под новый стандарт рынка.

Компания решила усилить фокус на премиум-сегменте. При этом взаимодействие с розничными клиентами не только не отходит на второй план, а, напротив, также интенсифицируется за счет повышения скорости и качества коммуникации с использованием дистанционных каналов обслуживания. Мы активно расширяем продуктовую линейку – чтобы можно было подобрать инструменты под любой запрос клиента и составить широкую диверсификацию инвестиционного портфеля. Это позволяет значительно сократить рыночные риски и зачастую сохранить высокую доходность. Наш консервативный подход в выборе инвестиционных продуктов и акцент на широкую диверсификацию – это ответ на высокую рыночную волатильность, которая, с одной стороны, дает много возможностей, а с другой, сопровождается неожиданными событиями, которые нужно контролировать.

Фото А. Фёдорова

3. О ремонте офиса: «Деньги любят тишину»

Расскажите, какие нововведения вы внедрили для улучшения комфорта и эффективности работы команды?

– Мы провели глобальное обновление нашего офисного пространства, придав особое значение комфорту и конфиденциальности обслуживания. Так как деньги любят тишину, мы воспроизвели две комфортные переговорные комнаты и один большой конференц-зал.

Клиентская зона и рабочая теперь разделены. Клиенты спокойно могут обсуждать инвестиционные планы с персональным менеджером, а коллеги – проводить совещания или общаться с клиентами по телефону, не боясь кого-то отвлечь.

На наш взгляд, такой концепт значительно увеличит эффективность рабочего процесса и создаст приятные условия для клиентов.

4. Об инвесторах: «В топе инструменты, близкие к реальным деньгам»

Как себя чувствуют инвесторы, насколько высока их активность?

– Клиенты достаточно активны. Предпочтения инвесторов смещаются в пользу инструментов с рентной доходностью или совсем спекулятивных историй. Когда ключевая ставка двухзначная, особую ценность приобретают инструменты, близкие к реальным деньгам. Это дивидендные бумаги с высоким процентом на капитал, замещающие облигации.

Также в «Финаме» появилась возможность совершать арбитражные сделки с инструментами срочного рынка на Московской и Чикагской бирже. Такие сделки могут совершать квалифицированные инвесторы, подключившие услугу «Персональный брокер». Отличительная особенность арбитражных сделок – это относительная консервативность, в данный момент – высокая потенциальная доходность и короткий горизонт инвестирования, до месяца.

5. О перспективах: «Скучно не будет точно»

В отсутствии иностранных инвесторов на российском рынке индекс российского рынка акций хорошо вырос. Однако появился новый фактор – рост ключевой ставки. За океаном неспокойно, и, несмотря на нашу нынешнюю изолированность, если там случится глобальный кризис, нас, наверняка, это тоже коснется? Какие у вас ожидания относительно перспектив на 2024 год?

– Есть мнение, что иностранные инвесторы дружественных стран наш рынок не игнорируют, особенно для них интересен сейчас рынок капиталов. Наши ставки и уровень госдолга открывает возможность керри-трейд, когда привлекательным становится занять под низкий процент за рубежом и инвестировать под высокий процент у нас. На рынке акций по-прежнему более 70% в дневном обороте – это частные инвесторы. Думаю, такая ситуация будет сохраняться, пока рынок не увидит перспективы завершения СВО.

Что касается мировой финансовой системы, ее ожидает если не революция, то существенная трансформация. Следующий год будет очень интересным и богатым на события, которые, несомненно, откроют новые возможности. Скучно не будет точно, вопрос – как найти эти возможности и не упустить их.

Пользуясь случаем, приглашаю на нашу встречу «Итоги года», где инвесторы смогут пообщаться с экспертами фондового рынка. В Иркутск приедут старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин из центрального офиса «Финама» в Москве, а также директор представительства компании в Красноярске и член экспертного совета Банка России по Сибирскому региону Олег Наумович. Они и расскажут подробнее, что нас ждет в 2024 году.

Фото А. Фёдорова

«Финам» подведет финансовые итоги года в Иркутске

Обсудить итоги 2023 года и перспективы фондового рынка в 2024-м иркутян приглашают 19 декабря. Мероприятие пройдет в конференц-зале отеля Baikal Forest.

С начинающими и продвинутыми иркутскими инвесторами встретятся старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин из центрального офиса «Финама» в Москве и директор представительства компании в Красноярске, член экспертного совета Банка России по Сибирскому региону Олег Наумович.

• Длительность: 2 часа.

• Стоимость: 2000 рублей (только для клиентов «Финам» – акция «1+1»: пригласите своего друга, и вы оба получите бесплатный доступ к мероприятию).

• Регистрация: обязательна, по телефону +73952 280858.