2021: Наступает год Быка. Оправдает ли он надежды инвесторов

Кризисный 2020 год далеко не для всех стал временем потерь. В ситуации с коронавирусом есть и выигравшие, фондовый рынок – в их числе. Ждать ли «бычьего» тренда в 2021 году? Почему, несмотря на волатильность рынка, в 2020-м число новых инвесторов росло рекордными темпами? Как ускоренная пандемией цифровизация изменила финансовую сторону жизни? Подводим итоги года и обсуждаем перспективы вместе с управляющим офисом «БКС Мир инвестиций»[1] в Иркутске Эдуардом Семёновым.

Эдуард Семенов, управляющий офисом «БКС Мир инвестиций» в Иркутске

Фото: А.Федорова

Депозиты – не панацея

Эдуард, в ситуации с пандемией часто ищут «бенефициаров». Кто проиграл, кто выиграл?

– Коронавирус затронул практически все сегменты нашей жизни. Очень много компаний столкнулись с трудностями. В-первую очередь, это фирмы, работающие с населением напрямую, такие как кафе/рестораны, также связанные с предоставлением сервисных услуг. Но среди проигравших я бы особо отметил авиаперевозчиков. Коронакризис и меры, предотвращающие распространение вируса, привели к тому, что перемещения людей между странами, регионами резко сократились. Также это ударило и по туристическому бизнесу. Эти две отрасли сжались из-за пандемии радикально сильно.

В выигрыше, безусловно, оказались технологии, особенно компании, связанные с развлечениями: IVI.RU, Netflix и другие. Находясь дома, люди стали потреблять больше контента. На работу нельзя, уехать ты никуда не можешь, выйти из дома тоже – но жить как-то надо. Люди стали чаще обращаться к цифровым платформам. Выиграли и производители техники, и компании, которые занимаются облачными технологиями. Одним словом, все, что связано с сетью, выросло.

Фондовый рынок тоже оказался в числе «бенефициаров». Почему?

– Спрос на инвестиции стал расти задолго до коронавируса. Ставки по вкладам снижались год от года: люди искали альтернативу. Пандемия просто выступила «катализатором» этого процесса.

В условиях самоизоляции у людей появилось время обратить внимание на инвестиции. К тому же, у большинства инвестиционных компаний уже были мобильные приложения – доступ к фондовому рынку оказался простым и близким. Никуда не надо идти, ничего не надо делать: вот мой телефон, где мне доступно абсолютно все, в том числе возможность инвестирования.

То есть основной рост спроса был весной?

– Первый всплеск интереса к фондовому рынку мы заметили в самые напряженные дни – в апреле-мае. Тогда было много запросов от новых инвесторов. Когда режим ограничений сняли, этот интерес не угас, остался на довольно высоком уровне.

Второй всплеск был осенью: если год назад ежемесячный приток клиентов на Мосбирже[2] составлял порядка 200-300 тысяч, то осенью 2020-го эта цифра увеличилась до 600-700 тысяч новых счетов в месяц.

С чем это связано?

– Здесь большую роль сыграли низкие ставки на банковском рынке и изменения в законодательстве, связанные с НДФЛ с 2021 года. Предположим, человек привык к двузначной цифре доходности – пусть это будет даже 10% годовых, но банки дают ему только 5%, к тому же, если мы говорим о крупных суммах, этот доход будет еще и облагаться налогом. «Выпадающие» доходы надо каким-то образом компенсировать. Выход может быть только один – альтернативные банковскому вкладу вложения, инвестиции.

Почему не другие варианты? Недвижимость, например?

– Можно и нужно, конечно, вкладываться и в другие активы, но в большинстве случаев будет страдать ликвидность. Та же недвижимость: невозможно купить квартиру, землю – и через два часа продать. Процедура займет, как минимум, от двух недель до месяца. Так что фондовый рынок является одним из самых ликвидных, прозрачных инструментов.

Сейчас доходность по банковским вкладам уже на исторических минимумах, при этом некоторые эксперты прогнозируют дальнейшее падение ставок. Можете поделиться цифрами – насколько активен переток вкладчиков на фондовый рынок?

– Давайте посмотрим данные Центробанка[3]. За октябрь объем срочных депозитов физических лиц в России сократился на 469 млрд рублей, а с начала 2020 года – на 1,154 триллиона рублей.

Впечатляет!

– Да, отток с депозитов растет, у людей все больше мотивации к инвестированию. Акции привлекают многих: потенциальная доходность не ограничена, а принцип работы инструмента понятен. А многие облигации дают не только надёжность аналогично депозиту, но плюс к ставке. Для более прогрессивных людей существуют и комплексные решения. Однозначно, люди поняли, что депозиты – не панацея.

Не испугала ли бывших вкладчиков в этом году волатильность фондового рынка?

– Мы объясняем, что акции могут генерировать прибыль на длинных сроках, а на коротких из-за волатильности доходность может разочаровать. Поэтому и рекомендуем добавлять к акциям более консервативные решения, например, облигации или паевые фонды, работающие с облигациями. А можно поступить еще проще – приобрести структурный продукт[4] с защитой капитала.

Вообще работа с инвестором всегда начинается с анкетирования: нам нужно понимать инвестпрофиль клиента. К тому же, государство ввело ограничения на часть инструментов: для того чтобы инвестору был доступен абсолютно весь рынок, он должен быть квалифицированным. Новичкам мы, начнем предложение с самых консервативных инструментов. Но в первую очередь, все будет зависеть от инвестпрофиля человека, суммы вложений, от сроков, на которые он хочет разместить деньги и от тех доходностей, на которые ориентируется. Причем, мы будем предлагать именно портфель из различных инструментов, под разные сроки, с разной валютой, чтобы провести всеобъемлющую диверсификацию.

Инвестиции в смартфоне

Некоторые эксперты в качестве заметных трендов 2020 года называют рост интереса российских инвесторов к иностранным активам. Так ли это?

– Интерес, конечно, проявлялся – особенно, когда рубль начинал резко терять в стоимости. Так было, например, в марте, после того как сорвалась сделка ОПЕК и началась девальвация рубля. И, хотя мы своим клиентам всегда говорим о том, что часть средств нужно хранить в валютных инструментах, многие начинают вспоминать о наших рекомендациях «задним числом».

Вы рекомендуете именно ценные бумаги покупать, не просто валюту?

– Конечно. Мы не сторонники стратегии «поменять валюту и просто держать под матрацем». С финансовой точки зрения - это нерационально. Тут еще и ставки по валютным вкладам стали почти нулевыми. Кроме того, и доллар, и евро, и другие валюты, несмотря на то что по сравнению с рублем выглядят более стабильно, тоже имеют тенденцию к инфляции. Скажем, на доллар 2000 года можно было купить больше товаров / услуг, чем на доллар 2020-го. Чтобы это компенсировать, нужны вложения.

Самый простой вариант – облигации, номинированные в валюте. Менее чувствительным к риску клиентам мы бы предложили вкладываться в акции иностранных эмитентов. Если не хочется разбираться в акциях – есть валютный паевой фонд. БКС предоставляет и такую возможность. Мы предоставляем доступ на Санкт-Петербургскую биржу, и на Московской бирже есть валютные инструменты: все можно без проблем купить и сделать это с помощью приложения в смартфоне.

Какими трендами запомнился 2020 год вам?

– Один из самых ярких – активное развитие удаленных решений. Тем более финансовых. Мобильные приложения давно пришли в нашу жизнь, и уже никуда не уйдут, и именно в 2020 году это стало особенно актуальным. Сейчас среди бизнесменов бытует мнение: не так страшно потерять паспорт, как мобильный телефон. В том числе могу судить и по себе: у меня, например, в смартфоне половина жизни. Пандемия очень ускорила цифровизацию.

Что нового появилось в этом году в мобильном приложении БКС?

– Расскажу о нововведении для начинающих инвесторов: в приложении появился специальный режим «Легкие инвестиции». Он помогает получить первичные знания и опыт биржевой торговли с помощью игровых технологий. Интерфейс режима создан в стиле игры «Монополия». Есть разные разделы: «Обучение» транслирует Stories [5] с полезной информацией об инвестициях, «Портфель» дает знания о видах ценных бумаг. Молодое поколение любит геймификацию.

Формат игровой, а деньги реальные?

– Конечно. Рекомендуется, начинать с минимального стартового капитала для инвестиций, к примеру с 1000 рублей. Но мы максимально обезопасили начинающего инвестора от потерь и рисков, ограничили список инструментов и площадок. Доступны только наиболее ликвидные акции и облигации Московской и Санкт-Петербургской бирж, нет торговли «с плечом» и «коротких» продаж.

Фондовый рынок сегодня предлагает инвесторам множество решений. Какие продукты сейчас наиболее востребованы у клиентов БКС и почему?

– Многим хочется получить инструменты, дающие больше возможностей и учитывающие рыночные риски. Особенно, если рынок долгое время находится в боковике или, наоборот, попал в затяжной период повышенной волатильности. Такие инструменты на рынке есть, например, структурные продукты, многие из которых предусматривают полную защиту капитала.

Наша компания активно работает над созданием таких продуктов. Они, во-первых, дают возможность снизить риск потерь, а во-вторых, повышают вероятность получения инвестором запланированной целевой прибыли. Такой продукт всегда имеет некий базовый актив – будь то активы нефтяных компаний, золото, валюта или акции разработчиков вакцины от COVID-19, а также четкий срок, например, 6 месяцев. Можно верить в идею и инвестировать в нее, а можно вкладываться в структурные продукты, которые просто имеют стопроцентную защиту капитала.

События 2020 года подтвердили известную истину: прогнозы – дело неблагодарное. И все же: чего вы ждете от нового года? Какие отрасли будут привлекательны для инвесторов?

– Есть тенденции, которые явно сохранятся. Например, вполне можно повторить свои прогнозы последних лет – все, что связано с технологиями, будет расти. Также мы говорили – «население в мире в развитых странах стареет, новые болезни появляются – медицинская отрасль будет интересна в любом случае». Что мы видели в 2020 году? Все компании, которые начали производить вакцины от коронавируса, выросли в цене. Эта тенденция тоже продолжится. Будет, скорее всего, расти и сельское хозяйство. В этой отрасли есть некая цикличность, но в принципе, пока население Земли увеличивается, спрос на продукты будет расти тоже.

В целом же мы ждем от нового года стабилизации и улучшения ситуации с пандемией в стране и в мире. В этом случае – если, конечно, не произойдет никаких геополитических шоков, – российский рынок акций может достичь новых рекордных высот. К тому же по китайскому гороскопу 2021 – год Быка, будем надеяться, что он принесет на рынки надежный «бычий» тренд.

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