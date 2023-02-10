«Продолжаем сеять рожь». Реалистический оптимизм Сергея Макшанова

«Единственное, к чему мы должны быть готовы, – это ко всему», – считает известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов. Ситуация непростая, но поводов для «реалистического оптимизма» – достаточно. Что помогает российским компаниям показывать кратный рост? Почему, несмотря на риски, нужно продолжать «сеять рожь»? Какие «джокеры в колоде» могут повлиять на деятельность бизнеса? В преддверии традиционных «Базовых стратегий»*, которые Сергей Макшанов проведет в Иркутске 17 февраля, эксперт поделился своим видением текущей ситуации и ключевыми прогнозами на год.

Сергей Макшанов, бизнес-эксперт

Фотграфии предоставлены школой бизнеса Сlevent (Байкальский центр тренинга)

Идет передел рынка

Эпоха перемен, начавшаяся еще в пандемийном 2020-м, не думает завершаться. «Масштаб внешних возмущений – огромный, интенсивный, все меняется калейдоскопически, события развиваются очень бурно», – говорит Сергей Макшанов. По его словам, ключевой курс для подавляющего большинства компаний в этой ситуации остается прежним – адаптироваться и искать новые возможности.

«Есть большие объемы высвободившегося спроса. При этом существенные объемы – всё, что касается экспорта, – оказались или временно недоступны, или затруднены, – отмечает эксперт. – Уровень передела рынка, который происходит сейчас практически во всех отраслях, не имеет аналогов. На то, чтобы завершить это перераспределение, уйдет весь 2023-й, 2024-й и, возможно, первая половина 2025 года».

Российский бизнес жив

И не просто жив, а достаточно интенсивно развивается. Несмотря на жесткие ограничения, российская экономика входит в десятку крупнейших в мире и занимает 9 место по размеру ВВП по итогам 2022 года. Мнение о том, что нас отрезали, изолировали от мировой экономики, – глубоко ошибочно. Россия продолжает вести внешнеэкономическую деятельность с 200 странами из 236, в том числе с недружественными, а экспорт продовольствия третий год подряд превышает импорт.

Как говорит Сергей Макшанов, некоторые отрасли и компании растут беспрецедентно: в три, в четыре и даже в 26 раз! «Те, у кого холодная голова, горячее, честное сердце, твердые руки, отличная команда, сейчас, безусловно, наращивают свою рыночную силу и значимость для всех целевых клиентских групп».

Растет и количество экономически активного населения: Московская биржа в прошлом году приросла шестью миллионами новых инвесторов – теперь их 23 миллиона. За год они вложили в российскую экономику более полутриллиона рублей. «Наш фондовый рынок является лучшим по дивидендам, несмотря на все сложности 2022 года. У нас качественные активы, – отмечает Сергей Макшанов. – Безусловно, рынок будет бурно реагировать на изменения во внешней ситуации, волатильность остается высокой. В марте 2022-го рынок качнулся в минус, сжался почти в половину. Но опытные инвесторы понимают: разжимается эта «пружинка», как правило, на гораздо большее значение».

Помирать никто не собирается

В целом текущую ситуацию Сергей Макшанов характеризует как сложную, противоречивую, с масштабными рисками разной природы: «Розовых очков ни у кого нет. Тем не менее мы ориентируем всех неравнодушных людей доброй бизнес-воли на то, чтобы 2023-й ни в коем случае не стал годом ухода в глухую защиту».

Эксперт призывает топ-менеджеров к серийным инициативам, направленным на создание масштабной ценности для клиентов, сотрудников и партнеров. «У наших предков была поговорка: «Помирать собрался – а рожь сей». Помирать, конечно, никто не собирается. Но «рожь» действительно надо сеять. Смею вас заверить: если вы это сделаете, то она взойдет, урожай можно будет собрать и двинуть ситуацию дальше».

Готовы ко всему

«Единственное, к чему мы должны быть готовы, – это ко всему», – говорит Сергей Макшанов о прогнозах на 2023-й. Год, по его мнению, будет носить «выраженный сюрпризный характер». Ждать можно чего угодно: от стагфляции до новой пандемии. Принцип комплексного резервирования ресурсов, о котором команда «АРБ Про» говорила управленцам не один год, сегодня становится основным рычагом, позволяющим работать с рисками и развиваться.

«Все мы живые люди, у нас есть эмоции, и никто сейчас не пребывает в блаженной истоме и расслабленности. Тем не менее, если мы на одну чашу весов положим то, что портит нам жизнь, а на другую – возможности, которые открываются, вторая перевешивает, однозначно», – уверен эксперт.

Какие «джокеры» в «колоде»?

Высокая вероятность мирового экономического кризиса, возможность новой пандемии, замедление экономики Китая, санкционное давление, репутационные потери для страны и брендов с российской тематикой, снижение номенклатуры и объемов экспорта в ЕС и другие недружественные страны, изменение статуса СВО – все эти факторы риска стоит учитывать при планировании деятельности в 2023 году.

«Мировой ВВП растет быстрее, чем мировая торговля, – это признак крайне неблагополучной ситуации. Будет ли глобальный экономический кризис? Мы эту вероятность не отрицаем, но считаем, что, скорее, «поймаем» стагфляцию», – делится эксперт. Она, по словам Сергея, уже идет, причем в ряде развитых стран, например в Великобритании: экономика замедляется, инфляция имеет двухразрядные цифры, растет безработица. «Всё это повлияет на наши возможности и потребует твердого учета. Особенно в тех компаниях, которые продолжают вести внешнеэкономическую деятельность, в том числе со странами Евросоюза, США и т.д.».

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, изолировать Россию из мировой экономики, «герметично ее закрыть» – невозможно. Практика 2022 года показала: экономический обмен с недружественными странами продолжается, ВЭД идет. «Однако барьеров и ограничений очень-очень много. Это формирует крайне нежелательные последствия – в первую очередь в том, что касается доступа к экспертизе, технологиям, сообществу профессионалов, образовательным центрам».

По мнению Сергея Макшанова, сегодня как никогда важно «дружить со всеми» – с людьми доброй бизнес-воли, с профессионалами. «Важно искать эти возможности, чтобы не оказаться в барьерном окружении по доступу к мировому знанию, технологиям».

Что делать в 2023 году?

Бизнесменов и топ-менеджеров эксперт призывает не терять «реалистического оптимизма» и продолжать действовать.

• Во-первых, максимально усилиться в России (особенно в сегментах замкнутого цикла, когда на территории есть и сырье, и технологии, и оборудование, и спрос), искать новые рыночные ниши. «Можно брать пример с квалифицированных инвесторов, которые сегодня перекладываются из ТЭКа в универсальный ритейл, фарму, агропром, показывающий фронтальный рост в экспорте. Они идут на рынки, где спрос является предсказуемым, не «выключаемым».

• Во-вторых, не забывать про внешнеэкономическую деятельность, выстраивать новые связи со странами Латинской Америки, Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки. Есть смысл искать свое место и на рынках развитых стран. «Что касается взаимодействия с КНР, то мы не должны питать иллюзий по поводу того, что сможем пройти с любым своим продуктом и реализовать его на этом рынке. Китай во многих направлениях является абсолютным мировым лидером, и ловить там нечего. А вот с точки зрения возможностей по импорту, по доступу к технологиям, знаниям – Китай необычайно интересен».

• В-третьих, крайне важно поддерживать свой коллектив. Как показывают исследования, коллеги и руководитель сегодня становятся лидерами доверия для многих сотрудников. «Безусловно, надо людей поддерживать: вместе с ними вести целенаправленную деятельность, постоянно интерпретировать на доступном уровне то, что происходит», – рекомендует эксперт.

Как говорит Сергей Макшанов, склада с эффективными руководителями в мире не существует. Но сейчас именно тот период, когда можно и нужно проявить себя в этой роли. «Надо принимать решения, нести ответственность, вовлекать людей в проекты, качественно меняющие структуру и эффективность деятельности. Что показывает правду? Только бой».

Иван Рудых

*Организатор – школа бизнеса «Clevent», clevent.ru, тел. 50-03-04

«Региону нужны «буйные»

Сергей Макшанов – о «фейерверке возможностей» для Приангарья

Потенциал региона в новых экономических условиях Сергей Макшанов оценивает очень высоко. У нас уже есть многое: крупные инвестпроекты в Усть-Илимске и Усть-Куте, запуск Ковыкты, крупное месторождение золота, «Иркут» с растущими объемами производства, открытие границ КНР и снятие ковидных ограничений, Байкал и низкие тарифы на электроэнергию…

«По каждому из перечисленных выше пунктов – фейерверк возможностей при должных жестких и настойчивых руках руководителей на уровне макрорегиона, – убежден бизнес-эксперт. – Нужен внятный курс в производстве на высокие переделы и технологии. Необходима программа по привлечению российских и зарубежных инвесторов. В ряде регионов в наши дни их целенаправленно привлекают все структуры, такая задача поставлена на уровне местных органов управления. По щелчку непросто это сделать, но по возможностям регион – один из штучно перспективных».

Сергей Макшанов считает, что сегодня у Иркутской области есть все шансы уйти от статуса «сырьевого придатка», «региона-вахты». Для этого крайне важен мостик «госструктуры – бизнес». Здесь, по словам эксперта, несколько осей, где нужно находить свои координаты: известность – привлечение инвесторов на твердых и ясных основаниях – инфраструктура.

«В первую очередь – комплексное развитие территорий и дорожной сети – как в городе, так и в регионе. Нужно максимально облегчить жизнь бизнесу на региональном уровне и снимать наносное в отношении ко всем видам предпринимательства. Важна региональная демографическая программа. Очень нужны примеры, модели федерального уровня. В регионе были и есть примеры – но их маловато для этой замечательной земли. «Фармасинтез», «Материк» (Harats) – пожалуй, и все. Нужны «буйные», такие как DNS из Владивостока, «Кефир» и «Дядя Ваня» из Волгограда, Ispring из Йошкар-Олы и пр.».