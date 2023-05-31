Сбыт и кадры. Диляра Окладникова – о ключевых проблемах бизнеса

Кадры, сбыт и маркетинг – вот топ проблем иркутских предпринимателей. О запросах компаний и о том, как Центр «Мой бизнес» помогает в преодолении трудностей, рассказала директор Центра «Мой бизнес», внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова.

Диляра Окладникова.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

По словам Диляры Окладниковой, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр «Мой бизнес» помогает иркутским предпринимателям решать ключевые проблемы: с кадрами, сбытом, маркетингом.

– Например, Центр «Мой бизнес» выделяет до 60% средств на маркетинговые услуги, это способствует увеличению объема реализации продукции предпринимателей, а кадровый вопрос решаем, соединяя предприятия со студенческими отрядами, в которых можно найти потенциальных работников,– пояснила она.

Выход на российские маркетплейсы

В прошлом году Центр «Мой бизнес» обучил порядка 200 предпринимателей продажам в интернет-пространстве, 60 оказали услугу по сопровождению на маркетплейсах, у 42 из них выручка выросла более чем на 50%. Диляра Окладникова напомнила, что объём продаж на маркетплейсах растёт на 60-70% в год.

– Все предприниматели должны в этом разбираться. Центр «Мой бизнес» проводит комплексную программу обучения: на первом этапе мы объясняем, как работать на площадке, на втором – сопровождаем на маркетплейсе. После такой учебы предприниматель начинает грамотно развивать свой бизнес. Он не сидит в арендованном помещении, не ждёт, когда туда придут покупатели, не тратится на рекламу, а выходит через маркетплейс на крупные магазины, это сокращает расходы на вывод товаров в соседние регионы.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Сайт, бизнес-миссии, консультации

Еще одна из популярных услуг Центра – обеспечение участия в выставках и бизнес-миссиях. «Мой бизнес» помогает предпринимателям с выездом, содействует в брендировании и размещении на площадке выставочного центра.

Кроме того, возможно обратиться в Центр «Мой бизнес» для модернизации сайта компании, чтобы он стал продающим инструментом, через который приходят заявки и возможно оформить продажу. Также популярный блок мер поддержки – консультации.

- На бесплатной основе предприниматели могут получить консультации по ряду тем, среди которых – подбор финансирования и структурирования сделки, организации производства, юридическим, бухгалтерским налоговым и другим вопросам, - рассказала Диляра.

Бизнес-планы и льготные кредиты

Предприятию, которое начинает новый вид деятельности, зачастую требуется льготное финансирование. Но без убедительного бизнес-плана получить кредит или воспользоваться льготными государственными программами на запуск нового бизнес направления не получится.

– Центр «Мой бизнес» пишет такие бизнес-планы для ИП и ООО на условиях софинансирования. Средняя стоимость бизнес-плана – 150-200 тысяч рублей, при этом 75% этой суммы мы берем на себя. Кроме того, существует много других прикладных инструментов. Например, Центр «Мой бизнес» оплачивает до 80% средств на сертификацию продукции, – пояснила Диляра Окладникова.

Гранты для социальных предпринимателей

Сегодня в тренде социальное предпринимательство. При получении этого статуса есть возможность получать гранты.

– Кто может получить статус? Дошкольные и образовательные учреждения, организации по развитию спорта, культуры, предприятия, где работают люди с ограниченными возможностями и предприятия, которые оказывают услуги для людей с ограниченными возможностями – рассказала Диляра. – Для того, чтобы получить грант в форме субсидии, необходимо до 1 июня подать заявку на вступление в реестр социальных предпринимателей Иркутской области. В прошлом году 21 соцпредприниматель получил средства гранта на поддержку до 500 тысяч рублей.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Выход на внешние рынки

Еще одно перспективное направление развития бизнеса – ВЭД. Каждого предпринимателя Центр «Мой бизнес» рассматривает, как потенциального участника внешнеэкономического рынка. По словам Диляры Окладниковой, продукция, которая производится в Приангарье, популярна в странах Средней Азии, постсоветского пространства, Монголии, Китае.

– Многие говорят, что экспорт – это сложно и дорого. Зато, выходя на экспорт, вы конкурируете не с соседним магазинчиком, а с миром. Растете как руководитель. Экспорт – это постоянные контракты, постоянный сбыт. В нашем Центре помогут сделать первый шаг на внешние рынки. У нас есть таможенные консультанты, специалисты налогового учета во внешнеэкономической деятельности. Мы подберем вам потенциального зарубежного партнера. Вы примете участие на выставке или в бизнес-миссии.

Во внешнеэкономической деятельности есть свои международные маркетплейсы. Выход на них в среднем стоит от 400 до 700 тысяч рублей. Эти расходы Центр «Мой бизнес» готов также взять на себя, в этом году они уже распределены.

– При условии, что у вас в наличии будет хороший готовый продукт. Наша задача – чтобы вы вышли на экспорт, работали, развивались.