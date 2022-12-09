«Санкции спасли экономику России». Роман Зеленин – о будущем рубля, ставках и инфляции

Введенные в 2022 году санкции буквально спасли экономику России и в первую очередь – рубль, говорит Роман Зеленин, руководитель направления по работе с профессиональными клиентами «БКС Мир инвестиций» в Иркутске. Что будет с курсом дальше? Как изменятся ставки? Когда инфляция вернется к прежним показателям? Мы попросили эксперта поделиться своими прогнозами.

О курсе доллара

– Парадоксально, но санкции спасли нашу экономику. Если бы санкционный забор вокруг страны не выстроился так быстро, повторилась бы ситуация 2008, 2014 годов. Тогда банки, боясь потерять деньги, скупали валюту на все свободные средства, что приводило к взрывному росту курса доллара. В этом году европейцы и американцы прогнозировали, что доллар будет стоить 200 рублей – и экономически были правы. Но банковскую систему России «отрезали» от мировой – и это спасло рубль от падения.

Теперь курс доллара у нас – не мировой, не рыночный, а свой собственный. Позволяющий проводить параллельный импорт, покупать товары дешевле и не давать сильно расти ценам. Пока санкции и ограничения будут сохраняться, рубль останется крепким. Если же конфликт будет уходить из эскалации, возникнут риски: доллар может начать расти и уйти с текущих 62-63 рублей на справедливую оценку в 70-75 рублей, а может, и чуть выше.

О ВВП, инфляции и ставках

– ВВП продолжит снижаться в 2023 году – об этом заявляет и Центробанк. Прогноз на 2024 год – восстановление экономики и сдерживание инфляции, выход к 2024 году на целевые 4%. Думаю, регулятор будет держать ключевую ставку на текущем – низком – уровне в 7,5%. При этом разница между ставкой рефинансирования и реальной стоимостью кредитов продолжит расти. Банки будут увеличивать ее, закладывая свои риски.

О ценах на нефть

– В 2023 году мы двинемся к диапазону выше 100 долларов за баррель. Рост должен быть, хоть американцы и пытаются его максимально нивелировать, видя для себя риски разгона инфляции. Скорее всего, у ОПЕК и наших добытчиков получится победить в этом противостоянии и поднять цену. Вероятно, этот сценарий реализовался бы уже и сейчас, если бы в КНР не было проблем с ковидом. Китай периодически «закрывается» для борьбы с коронавирусом и снижает потребление энергоресурсов.

О золоте

– До пандемии золото считалось отличным защитным инструментом от инфляции, рисков, дефолтов. Но сейчас рынок перестраивается. И если раньше, например, Россия активно покупала золото, чтобы наращивать свои золотовалютные резервы, то теперь партнерство с Китаем и покупка юаней для нашей страны важнее.

В Америке золотом считается доллар США, они его «бампят», повышают стоимость. Так что пока золото отошло на задний план, и, пока не решится вопрос с центром силы мировой экономики – останется ли он один или их будет несколько, – продолжит стоять в боковике.

Иван Рудых

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