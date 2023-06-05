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В одной лодке: как создать симбиоз малого и крупного бизнеса

Крупные компании ждут, когда к ним за заказами обратятся представители малого и среднего бизнеса, а те, в свою очередь, жалуются на отсутствие инициативы со стороны корпораций. Казалось бы, все хотят и готовы сотрудничать, но случаев удачного партнерства не так много. Что не так? Тему взаимодействия 26 мая, в День российского предпринимательства, обсудили на форуме «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.

<p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Пора занимать новые ниши

– Сегодня перед бизнесом стоит новая задача – реализация открывшихся возможностей. И первые, кто способен начать это делать, – представители малого и среднего бизнеса, – отметил на открытии форума заместитель председателя правительства области Георгий Кузьмин. – На уровне правительства региона действует ряд программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Они реально помогают развитию производства, экспортного потенциала.

Спикер добавил, что главное для малого и среднего бизнеса – не бояться проявить инициативу. Начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности области Сергей Какаулин добавил, что наш регион переживает сейчас вторую индустриализацию. Появляются новые заводы, активно развивается фармацевтическая промышленность. В прошлом году объем инвестиций в Иркутской области составил более 800 млрд рублей, что вывело Приангарье на первое место в СФО.

<p>Георгий Кузьмин.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Георгий Кузьмин.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

По информации минэкономразвития, в реестре крупных и средних инвестиционных проектов сегодня насчитывается более 180 на общую сумму свыше 3 трлн рублей. Ожидается создание более 40 тыс. рабочих мест. Это серьезный вызов для всех, в том числе для малого бизнеса, на который в условиях санкций планируют опереться крупные компании.

– Инвестпроекты сталкиваются с проблемами импортозамещения, – продолжил Сергей Какаулин. – В связи с этим формируется достаточно большой и новый спрос на ту продукцию, которая ушла с рынка. Предстоит очень серьезная работа по заполнению открывшейся ниши. Разработан различный инструментарий. К примеру, сервис импортозамещения, на котором любые предприятия, крупные и малые, могут выставлять свою продукцию. Доступ к витрине есть как у компаний из России, так и дружественных стран. Также на электронной витрине можно выставлять спрос на ту или иную продукцию.

<p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

В общероссийском сервисе уже зарегистрировано около 300 компаний Иркутской области, заключено порядка 3 тыс. контрактов. Сергей Какаулин рекомендовал предпринимателям изучить эту витрину и начать активно ею пользоваться, поскольку сервис может помочь вывести компанию на более широкий рынок.

Второй вызов для области – это создание 40 тыс. рабочих мест. И главный вопрос не только в физическом присутствии необходимых специалистов, а в уровне квалификации. Правительство области совместно со средними специальными заведениями запускает программы профессионалитета. Определено пока четыре направления по обучению специалистов, которые будут востребованы на новых и модернизируемых производствах.

МСП ждут крупных заказов

Спикеры форума отметили неплохую тенденцию на российском рынке – малый бизнес идет на тендеры крупных компаний. Но, по мнению Георгия Кузьмина, в Иркутской области сектор МСП несколько избалован наличием большого количества крупных предприятий. Такого соотношения нет сегодня ни в одном сибирском регионе.

– Региональные власти тоже проводят конкурсы на выполнение тех или иных работ, – продолжил зампредседателя правительства области. – Но местный бизнес практически не заявляется на них. Приведу в пример расчистку рек: минприроды объявляет конкурс, и мы видим удивительную ситуацию – контракты выигрывают компании из Кемеровской, Тюменской областей, из Забайкальского края. Почему не выходят местные предприниматели, у которых тоже есть и специалисты, и техника? Вместо этого они терпят убытки, поскольку техника простаивает, работники не заняты. Поэтому я еще раз хотел бы призвать наш местный бизнес участвовать в конкурсах, мы заинтересованы, чтобы средства оставались внутри региона, чтобы эти деньги в итоге получали жители Приангарья, которые работают здесь.

<p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Впрочем, есть в регионе и другие кейсы. Диляра Окладникова, директор центра «Мой Бизнес», отметила повышение активности малого и среднего бизнеса на закупках крупных компаний. По ее словам, начиная с марта прошлого года, в Центр «Мой бизнес» в поисках партнеров среди малого и среднего предпринимательства стали обращаться крупные компании, которым нужно было быстро закрыть дефицит материалов или товаров, ранее завозимых из других стран.

– Мы познакомили между собой многие предприятия, – подчеркнула Диляра Окладникова. – Так, в прошлом году уровень конкуренции на проведенных закупках среди компаний МСП составил три предприятия на одну закупку. Два года назад этот показатель был ниже в два раза. Мы очень плотно работали с электронными площадками, оттачивали механизм.

<p>Диляра Окладникова<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Диляра Окладникова
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Сегодня предприниматели могут обратиться в Центр «Мой бизнес», прийти на индивидуальную консультацию специалиста, который станет их проводником в сфере заказов и конкурсов от момента консультации до участия в закупках. В режиме «одного окна» бизнесу доступны льготные инструменты. В частности содействие по внедрению технологических решений, гарантии за предпринимателей перед банковскими институтами, доступ к инфраструктуре и другие.

Удачный опыт

– С сетью «Слата» и Сбербанком мы уже три года реализуем проект по сопровождению фермерской продукции до уровня ритейла, – добавила Диляра Окладникова. – Это и пищевое направление, и товары бытового назначения. Мы взаимодействуем с теми, кто готов реализовывать продукцию на полках ритейлеров, анализируем клиентов по чек-листу, выбираем пункты, которые не соответствуют требованиям «Слаты», и совместно дорабатываем, чтобы дорастить предпринимателя до необходимого уровня. Кроме того, работа с крупным ритейлом требует определенного запаса готового продукта.Таким образом Центр «Мой бизнес» помогает доупаковать бизнес, а Сбербанк – дофинансировать. 

<p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Активно привлекает малый и средний бизнес к сотрудничеству Иркутская нефтяная компания. Директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина заметила, что крупному бизнесу все же не хватает инициативы от МСП, особенно регионального. И если в целом по стране небольшие компании из других регионов все чаще и чаще выходят на тендеры ИНК, то в Иркутской области активность малого бизнеса гораздо ниже.

– Необходимо, чтобы предприятия МСП ориентировались на потребности крупного бизнеса и откликались на наши конкурсы, подряды, которые мы выкладываем на своих сайтах, и не боялись участвовать в тендерах – говорит Ольга Харина. – Хочется развеять миф о том, что крупный бизнес предъявляет высокие требования, которым малый и средний бизнес не может соответствовать. У ИНК таких повышенных критериев нет. Достаточно просто зарегистрироваться на нашей платформе, приложить минимум документов. Конечно, конкуренция на конкурсах бывает довольно высокая, нужно быть сильнее, быстрее. Попробовать можно всегда.

<p>Ольга Харина.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Ольга Харина.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Участники форума обратили внимание, что компании МСП, возможно, настораживает долгое оформление финансовых процедур. Например, отсрочка платежей может составлять 45-60 дней. Есть еще различный формат приема товара у поставщика. Все это приводит к замораживанию средств малого бизнеса, которому приходится в результате обращаться в банк.

Своим опытом взаимодействия с малым бизнесом поделился крупный поставщик продуктов питания ТД «Элит Трейд».

– Наша глобальная цель – помогать клиентам развивать свой бизнес, потому что чем лучше у них дела, тем лучше для нас, – откровенно сказала представитель «Элит Трейд» Александра Олюнина. – Несколько лет мы проводим мероприятия по обучению специалистов своих клиентов в регионе. Помимо обучения мы постоянно консультируем наших клиентов, помогаем им внедрять новые информационные технологии. Думаю, давно назрела идея по созданию общего, полезного всем, центра компетенций.

<p>Александра Олюнина.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Александра Олюнина.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Декларация дружбы: двери открыты

Председатель Иркутской «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Егоров напомнил участникам форума о декларации взаимодействия крупного бизнеса и МСП, разработанной на уровне правительства России. Документ описывает принципы работы компаний друг с другом. Выделено пять направлений: доступ на рынке, доступ к инфраструктуре, к финансированию, модернизация производственных и административных процессов и развитие человеческого капитала и компетенций. Реализация проекта позволит МСП области найти рынки сбыта продукции, открыть новые производства, будет способствовать импортозамещению, созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджет области.

<p>Алексей Егоров.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

Алексей Егоров.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Все, что написано в декларации, важно воплотить в жизнь. Речь идет о субконтрактации, когда от 25 до 50% продукции, производимой крупным бизнесом, выполняется предприятиями малого бизнеса. Для реализации декларации разработана дорожная карта, которая состоит из 28 пунктов и которая последовательно вовлекает малый и крупный бизнес во взаимодействие, чтобы, в конечном счете, у них получилась хорошая деловая дружба, выгодная для всех.

– Казалось бы, двери крупного бизнеса открыты для МСП, но есть еще много сложностей. Как правило, в малых компаниях нет нужного специалиста, который бы постоянно отслеживал тендеры, готовил необходимые документы для участия в них. В Центре «Мой бизнес» выработан алгоритм действий, который сейчас внедряется. У нас в планах создать единый электронный сервис для предприятий регионального уровня по аналогии с федеральным. А мы готовы запустить временный вариант по размещению заказов крупного бизнеса и визиток МСП на сайте Центра «Мой бизнес». Главное, нужна вовлеченность со стороны предпринимателей. Только сообща мы сможем запустить механизм эффективного взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса, - заявила в свою очередь Диляра Окладникова.

<p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>

День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU


<p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Диляра Окладникова<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Георгий Кузьмин.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Алексей Егоров.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Ольга Харина.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>Александра Олюнина.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p> <p>День предпринимателя. Форум «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опора России» при поддержке правительства региона.<br /> Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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