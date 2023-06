«Инвесторы могли удвоить капитал». Эдуард Семёнов, «БКС Мир инвестиций», – о возможностях арбитража и росте рынка

«Инвесторы могли удвоить капитал»1. Эдуард Семёнов, «БКС Мир инвестиций»2, – о возможностях арбитража и росте рынка

Времена турбулентности, паники и эмоций на фондовом рынке прошли: уже к лету 2022-го инвесторы адаптировались к изменившейся реальности и начали активно пользоваться новыми возможностями, приумножая свои капиталы. А таких возможностей было немало, заявил на круглом столе директор иркутского филиала компании «БКС Мир инвестиций»3 Эдуард Семёнов.

Время зарабатывать

Весна прошлого года была по-настоящему стрессовым временем как для инвесторов, так и для инвесткомпаний. Как рассказал Эдуард Семёнов, специалистам инвестиционных компаний пришлось временно «переквалифицироваться» в психологов: успокаивать клиентов и уберегать их от эмоциональных решений. К лету люди успокоились и адаптировались к изменившимся условиям.

«В любое время на рынке можно зарабатывать, – убежден Эдуард. – Куда инвестировать в новой реальности? С решением этого вопроса мы как раз и помогаем нашим клиентам – с помощью цифровых сервисов, разветвленной инфраструктуры компании, с помощью инструментов – как новых, там и «забытых старых», которые в изменившихся условиях стали давать интересную доходность».

Заработали на разнице

Самым перспективным инструментом для крупных инвесторов оказались ОФЗ.

«Наши инвесторы в июне прошлого года покупали бумаги за рубежом по цене, например, 30% от номинала, переводили их в Россию – и зарабатывали на разнице», – пояснил Эдуард.

Тот же сценарий, по его словам, сработал и с корпоративными еврооблигациями. Покупая на западе евроблигации, например, Газпрома4 по 50-55% от номинала, можно было продать их в России по 90%. «Некоторые инвесторы успевали провести такую операцию несколько раз».

Сейчас эта тема продолжается, хоть уже и не столь интересна: говорить о доходности в десятки процентов не приходится: «Спреды между западными рынками и нашим выравниваются».

Рынок растет

Также всем инвесторам БКС предлагает российский рынок. Оболочка может быть любой: ПИФы, прямая покупка акций и облигаций, прочие инструменты. В Telegram-канале БКС-Инвестидеи регулярно появляются интересные варианты: «Человек, который особо не хочет разбираться в рынке, заходит и видит идеи по разным эмитентам».

Динамика российского рынка радует: этой весной на фоне относительного политического затишья и дивидендных историй индекс Мосбиржи растёт уже несколько месяцев подряд, с ноября 2022 года. «Если абстрагироваться и оценивать ситуацию рационально – то, что изменилось для российских компаний? Например, Сбербанк5: прибыль хорошая, основной бизнес в России. Многие купили акции по 80-100 и сейчас вполне довольны».

Трезвый расчет

Традиционная для мая ситуация, когда рыночная активность снижается и действует принцип «Sell in May and go away»6, по мнению Эдуарда Семёнова, не приведет к серьезной коррекции. «Небольшую коррекцию мы ожидаем, но в большей степени это связано с дивидендными историями, которые приходятся на первую половину года, а сейчас очень многие зарабатывают именно на дивидендах».

Как бы ни развивалась ситуация, главный принцип в инвестициях остается прежним – холодная голова и трезвый расчет, убежден эксперт. «Бывают моменты, когда можно заходить в рынок и покупать вообще всё, что лежит, – прилив поднимает все лодки. Потом наступает ситуация, когда поднимается уже далеко не всё – и нужно покупать выборочные, интересные идеи. А иногда, как сейчас, нужно абстрагироваться и принимать рациональные решения, пользоваться рекомендациями специалистов. Специально для своих клиентов мы проводим встречи с экспертами и аналитиками федерального уровня. Подробную информацию можно узнать, обратившись к нам в офис».

